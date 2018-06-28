أليو سيسي: يجب احترام قواعد الفيفا في المونديال

هسبريس ـ إفي

أكد أليو سيسي، مدرب المنتخب السنغالي، اليوم الخميس، أنه "لا يعلم إذا ما كان هذا عادلا أم لا" مؤكدا في نفس الوقت أنه "يجب احترام قواعد اللعب النظيف"، وهو الأمر الذي أطاح بـ"أسود التيرانغا" خارج مونديال روسيا 2018.

وأدت هزيمة السنغال أمام كولومبيا بحصة 0-1، بجانب هزيمة اليابان أمام بولندا بنفس النتيجة، إلى تعادل كل من السنغاليين واليابانيين في النقاط وفي عدد الأهداف المحرزة والمستقبلة، مما أدى إلى الاحتكام لقواعد "اللعب النظيف" لأول مرة في تاريخ المسابقة لحسم تأهل أحد المنتخبين.

وكانت النتيجة هي خروج المنتخب الإفريقي من البطولة لحصوله على 6 بطاقات صفراء خلال ثلاث مباريات، بيما تأهل المنتخب الآسيوي، الحاصل على 4 بطاقات صفراء فقط، إلى ثمن نهائي المونديال.

وقال سيسي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "أنا فخور للغاية بفريقي وبالأداء الذي قدمه، لم تتأهل الستغال لأنها لم تستحق ذلك، وهذه هي الحياة، واللعب النظيف هو أحد قواعد المسابقة التي يجب احترامها، وكنا نفضل الخروج بشكل آخر ولكن هكذا تسير الأمور، وكنا نعلم جيدا تلك القاعدة".

وأشاد المدرب أيضا بـ"العمل والالتزام الذي تميز به لاعبو المنتخب السنغالي"، وعبر عن أسفه لعدم تمكنهم من احراز هدف في شوط المباراة الأول أمام منتخب كولومبيا في لقاء الجولة الثالثة الأخيرة.