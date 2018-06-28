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الرئيسية | رياضة | كأس العالم .. بلجيكا تتفوق على إنجلترا بهدف

كأس العالم .. بلجيكا تتفوق على إنجلترا بهدف

كأس العالم .. بلجيكا تتفوق على إنجلترا بهدف
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 يونيو 2018 - 20:50

واصل منتخب بلجيكا مساره الناجح في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المستحق بـ1 - 0 على منتخب انجلترا، اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة.

انفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط،في حين تجمد رصيد منتخب انجلترا عند ست نقاط في المركز الثاني.

وعلى ملعب "كاليننغراد" خاض المنتخبان الانجليزي والبلجيكي المباراة بأعصاب هادئة، ودفع مدربا الفريقين بعدد كبير من البدلاء عقب ضمان تأهلهما للأدوار الإقصائية في المونديال، منذ الجولة الماضية، من أجل منح العناصر الأساسية قسطا أوفر من الراحة قبل المشاركة في دور الستة عشر.

يدين منتخب بلجيكا بالفضل في تحقيق الفوز على "الأسود الثلاثة" إلى لاعبه عدنان يانوزاي؛ الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 51، عبر تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وبات المنتخب البلجيكي الفريق الثالث الذي يحقق "العلامة الكاملة" خلال النسخة الحالية من المونديال، بعد منتخبي أوروغواي وكرواتيا في المجموعتين الأولى والرابعة، على التوالي.

بهذه النتيجة يضرب منتخب بلجيكا موعدا في الدور الثاني مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، في حين يلتقي المنتخب الانجليزي مع نظيره الكولومبي.

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