إنفانتينو: "الفار" تساعد كرة القدم لتكون عادلة

هسبريس - متابعة

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أمس مجددا عن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار) التي تستخدم لأول مرة في مونديال روسيا مؤكدا أنها تساعد في الوفاء بقيم كرة القدم الاساسية وهي الأمانة والعدالة والنزاهة.

وقال إنفانتينو في كلمته بمؤتمر "الرياضة والمستقبل" في موسكو "كرة القدم هي الرياضة رقم 1 في العالم ولذا تستلزم الحماية".

وأكد أن الفيفا يجب أن يدخل في مرحلة تطور جديدة ليصبح "أكثر حداثة" ويعمل في عالم التكنولوجيا الرقمية.

وشدد "الأمانة والعدالة والنزاهة هي قيم كرة القدم الأساسية وهنا يلعب الفار دورا مهما"