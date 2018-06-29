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كُتّاب وآراء
ليونيل ميسي يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم
يواجه لاعبو منتخب الأرجنتين لكرة القدم، خابيير ماسكيرانو وإيفر بانيغا وجابرييل ميركادو ونيكولاس أوتاميندي وماركوس أكونيا وليونيل ميسي خطر عقوبة الإيقاف في ربع نهائي مونديال روسيا حال تمكن "الألبيسيليستي" من التأهل.
وحصل كل هؤلاء اللاعبين على بطاقات صفراء خلال دور المجموعات الذي تجاوزته الأرجنتين بشق الأنفس.
وحال رأى أي منهم بطاقة صفراء أخرى خلال مواجهة فرنسا، خصم "راقصي التانغو" في دور الـ16 وتمكنوا من إقصاء "البلوز" في ثمن النهائي، سيغيبون عن مباراة الدور التالي التي ستكون أمام الفائز من مواجهة أوروجواي والبرتغال.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر "إخلاء" سجل اللاعبين من تراكم البطاقات حال تأهل فريقهم لنصف النهائي، باستثناء البطاقات الحمراء.