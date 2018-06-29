مصرع شخصين خلال الاحتفالات بتأهل كولومبيا

هسبريس - متابعة

لقي شخصان مصرعهما في حادث مروري جنوب غربي كولومبيا أثناء مشاركتهما في موكب بالدراجات النارية للاحتفال بفوز منتخب كولومبيا لكرة القدم على السنغال بهدف نظيف وتأهله لثمن نهائي مونديال روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع الليلة الماضية في إقليم بايي ديل كاوكا جنوب غربي كولومبيا وأن الضحيتين هما رجل وامرأة لقيا مصرعهما حين اصطدما بدراجة نارية أخرى.

وكان ثمانية اشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في كولومبيا الأحد الماضي خلال الاحتفالات بفوز المنتخب على بولندا بثلاثية نظيفة.