24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/06/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- موسم الباكور بوزان
- "الباكور" .. "فاكهة مباركة" تعاني ضعف التسويق والتثمين بوزان
- غياب المستشفى الجامعي يقض مضجع المرضى وطلبة الطب بسوس
- هل فعلا آخر الليل صباح في المغرب؟
- الفصل الدراسي في المدرسة العمومية بالمغرب بين العنف والعنف المضاد
الزغاريد تتعالى من الحسيمة.. وأمّ ناصر الزفزافي ترحب بحكم الإعدام (5.00)
- القضاء يحكم بـ3 سنوات سجنا وغرامة مالية ضد الصحافي المهداوي - (131)
- "أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة - (97)
- لقجع ينبّه "الفيفا" إلى 8 أخطاء تحكيمية عصفت بالمنتخب في روسيا - (76)
- الحكومة تنظر إلى "أحكام الريف": المنطوق ابتدائيّ والقضاء مستقلّ - (65)
- الزغاريد تتعالى من الحسيمة.. وأمّ ناصر الزفزافي ترحب بحكم الإعدام - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شخصين خلال الاحتفالات بتأهل كولومبيا
الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:40
لقي شخصان مصرعهما في حادث مروري جنوب غربي كولومبيا أثناء مشاركتهما في موكب بالدراجات النارية للاحتفال بفوز منتخب كولومبيا لكرة القدم على السنغال بهدف نظيف وتأهله لثمن نهائي مونديال روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع الليلة الماضية في إقليم بايي ديل كاوكا جنوب غربي كولومبيا وأن الضحيتين هما رجل وامرأة لقيا مصرعهما حين اصطدما بدراجة نارية أخرى.
وكان ثمانية اشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في كولومبيا الأحد الماضي خلال الاحتفالات بفوز المنتخب على بولندا بثلاثية نظيفة.