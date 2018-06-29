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الرئيسية | رياضة | الأرجنتين تستبق مباراة فرنسا بضربات الجزاء

الأرجنتين تستبق مباراة فرنسا بضربات الجزاء

الأرجنتين تستبق مباراة فرنسا بضربات الجزاء
هسبريس - متابعة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:06

تدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم اليوم الجمعة على ركلات الترجيح عشية مواجهة فرنسا المقررة غدا السبت في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 ، في جلسة مران كاملة العدد عقب عودة إنزو بيريز.

وانضم لاعب وسط ريفر بليت للمران الجماعي اليوم بعد أن تغيب عن التدريبات أمس بسبب معاناته من كدمة بالفخذ، وبذلك أصبح كل لاعبي المنتخب متاحين لمدرب "الألبيسيليستي" خورخي سامباولي لمواجهة "البلوز" غدا السبت على ملعب كازان.

وبما أن الأمر يتعلق بأول دور إقصائي في مونديال روسيا وفي ظل إمكانية اللجوء لركلات الترجيح لحسم المباريات، تم التركيز على تدريب حراس المرمى فرانكو أرماني وويلي كاباييرو وناويل غوزمان على التصدي لهذا النوع من الكرات، وكذلك اللاعبين على تسديدها.

وكان إيفر بانيغا، لاعب وسط إشبيلية، هو نجم التدريبات حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ30 وتلقى التهاني والتمنيات من زملائه بالمنتخب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبد الواحد السبت 30 يونيو 2018 - 00:44
اضن ان منتخب الارجنتين ليس في مستواه
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