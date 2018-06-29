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الرئيسية | رياضة | نبيل معلول: منتخب المغرب استثناء وسط العرب

نبيل معلول: منتخب المغرب استثناء وسط العرب

نبيل معلول: منتخب المغرب استثناء وسط العرب
هسبورت - إيفي*
الجمعة 29 يونيو 2018 - 14:23

أبدى نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي سعادته بالفوز التاريخي الذي حققه فريقه على بنما 2-1 في ختام منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا، مدافعا عن أداء الفرق الافريقية، خاصة نيجيريا والسنغال في البطولة.

ونجح الفريق التونسي، الذي خاض اللقاء دون أمل في التقدم إلى الدور التالي، في تحقيق فوز في المونديال للمرة الأولى منذ تغلبه على المكسيك في مونديال 1978 الذي أقيم في الأرجنتين.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1982 التي لا يتأهل فيها أي فريق إفريقي للأدوار الاقصائية.

وقال معلول "لدينا أربعة فرق عربية ليست على المستوى المطلوب، وعليها أن تعمل أكثر وتحسن الأداء، نحتاج لمزيد من اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في دوريات احترافية. بالتأكيد المغرب استثناء في ذلك. يجب أن نكون أكثر تنافسية وأن نتعلم من اللاعبين الكبار".

ورغم ذلك، فإنه أثنى على السنغال ونيجيريا، قائلا: "قدمت السنغال مستو كبير رغم أنهم لم يتأهلوا. كذلك نيجيريا بلاعبين يلعبون في فرق على أعلى مستو ولكنهم لم يجتازوا دور المجموعات".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي أمريكي الجمعة 29 يونيو 2018 - 14:54
لو لعبنا بفريق الكوكب المراكشي لوصلنا لنهاية كأس العالم بدون عناء.
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-44
2 - moun الجمعة 29 يونيو 2018 - 15:00
هذا حالنا نحن العرب
نفتخر بالفشل و الهزائم.
مستوى المنتخبات العربية في الكرة ضعيف جدا
يجب تغيير العقليات وتوحيد الحلاقة لللاعبين
لانهم يفكرون في الظهور أكثر من العطاء في الملعب
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9
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