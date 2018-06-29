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الرئيسية | رياضة | الخلافات في المنتخب الوطني .. "سيناريو الزاكي" يهدّد مصطفى حجي

الخلافات في المنتخب الوطني .. "سيناريو الزاكي" يهدّد مصطفى حجي

الخلافات في المنتخب الوطني .. "سيناريو الزاكي" يهدّد مصطفى حجي
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:00

أَجواء متوتّرة ومشحونة يعيشها البيت الداخلي للمنتخب الوطني المغربي، في الآونة الأخيرة، على الرّغم من الانطباع الجيد الذي تركه "أسود الأطلس" خلال مشاركتهم في كأس العالم روسيا 2018، وتقديمهم لأداء مشرف أمام عمالقة الكرة العالمية؛ فقد أظهرت تصريحات العميد المهدي بنعطية، مباشرة بعد مباراة البرتغال، انقسامات داخل صفوف المجموعة الوطنية، التي قد تنتج عنها قرارات مهمة خلال الفترة الأخيرة.

"لا أتحدّث عن الصحافيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأشياء من هذا القبيل؛ لكن مع الأسف ذلك هو ما حصل فعلا.. أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله.. إننا جيل يلعب بالقلب، صحيح لسنا الأفضل في العالم؛ لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية". تصريح "العميد بنعطية" فَجّر مشكلة داخل المنتخب الوطني، بعدما عنى بتصريحاته مصطفى حجي، مساعد مدرب هيرفي رونار.

القائد و"المتحدث بلسان باقي اللاعبين" اختار الخروج إلى الإعلام وإظهار عدم رضاه عن تصرفات مسؤولين وصفهم بـ"الشخصيات الكارتونية"، وهنا يتعلق الأمر بالمدرب المساعد مصطفى حجي، الذي قيل إن خطابه الموجه إلى بنعطية وبقية اللاعبين كان لمطالبتهم بضرورة التركيز أكثر على أجواء المباريات والابتعاد شيئا ما عن الارتباط المبالغ فيه بالعائلة والهواتف الذكية؛ وهو الخطاب الذي لم يرق العناصر الوطنية، وجاء على إثره تصريح العميد كردة فعل.

سيناريو إقالة المدرب السابق بادو الزاكي من تدريب المنتخب الوطني المغربي قد يتكرّر مجدّدا مع المساعد مصطفى حجي، بعدما جرت الإطاحة بالناخب الوطني السابق من منصبه التدريبي عن طريق "النقابة" التي أحدثها بعض اللاعبين رفقة أعضاء من الطاقم التقني، ونقل احتجاجاتهم إلى الرئيس فوزي لقجع من أجل تغييره، بسبب ما أسموه بـ"الصرامة" أو "الديكتاتورية" في التعامل، وهو ما حدث فعلا!.

مصير مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني، قد يكون مشابها لسابقه بادو الزاكي، وقد تضع أيضا "النقابة" حدا لمساره رفقة "أسود الأطلس"، خصوصا إن استمر خلافه مع اللاعبين، والقائد بنعطية الذي يعدّ عنصرا مؤثرا داخل البيت الداخلي للمنتخب، ويبقى صوته مسموعا لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع.

غياب "الكابيتانو" عن المباراة الأخيرة أمام "لاروخا" الإسباني يُظهر نوعا من الاحتجاج على ما يقع داخل المنتخب الوطني، بعد التصريحات التي أدلى بها مباشرة بعد مباراة البرتغال، إذ يتوقع أن يعلن لاعب اليوفي عن اعتزاله على المستوى الدولي، إن رفضت الجامعة الاستغناء عن خدمات المعنى بتصريحاته مساعد المدرب مصطفى حجي، أو إن لم يوجد حل قريب لهذا الخلاف.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - لا يهم الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:10
اتمنى ان ينسحب مصطفى حجي من الطاقم و يضحي بمنصبح من اجل المصلحة العليا... فهو ايضا محبوب لدينا لكن انسحابه قد يكون له تاثير ايجابي على المنتخب
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-34
2 - khaald الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:12
الهزيمة مع إيران وراء هذه الأجواء بين حجي و بن عطية. أتمنى أن يجري الصلح بينهما فنحن مازلنا ننزف من الخسارة ولا نريد خسارة كل منهما و شكرا. كما نريد وبقوة استمرار رونار مع المنتخب
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49
3 - حلاوة الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:14
من عندي. يتلغى كاع شيحجى سمته كورة. ناس. مكتسائل علاش. كتصرف دولة مليارات على الكرة. حيت ولات نوع من. جوانات. مخدر. قوي. كينعس. شباب. الى كان عند. حجي ولا زاكي. ولا اي اطار. شي درة وطنية يستقل. ولا همى. ولفو خبزة باردة. ودجاجة بكمونهى. وشي من شعب. ملقي حتى. .......... وسلام
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2
4 - مسلم الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:15
كما تدين تدان حجي هو سبب الزاكي في مغادرۃ المنتخب الوطني حسب ما دكر ته الصحف اليو م جاء دوره غدا بن عطيۃ يقول المثل قل خيرا او اصمت . دوار يا زمن . حجي كلاعب لا يناقش لاكن كانسان الله اعلم لاكن لا يمكنه ان يكون صاءب في الاولی و صاءب في الثانتۃ اذن العيب في من والله اعلم بالغيب نحن لم نكن معهم
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4
5 - لحسن الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:16
انتهت مشاركة المنتخب الوطني في كاس العالم بما لها وبما عليها .نعم تشجيعا لكم مستمرون ...
ولموازين وافريقيا; سنطرال وسيدهم علي مقاطعون ....
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30
6 - abouama الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:17
يجب فتح تحقيق في هذا الامر والا ستكون هناك لوبيات داخل المكتب المسير ويضطر جل اللاعبين الئ المغادرة بدون عودة. وفي هذه الحالة تتقوئ اشواك اللوبيات ويعم الفساد.
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12
7 - Mohamed الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:18
Le chantage de Benatia on n en veut pas,Mr Hajji est serieux et aime par tout le Maroc,ça serait une grande erreur de chasser Hajji,d ailleurs regardez comment la défense Marocaine s est bien comporter sans Benatia.
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1
8 - Adil الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:18
خويا بن عطية راك درتي بزاف الهفوات .او خلي 3ليك خونا حجي راه disiplinie عليك .وبروح رياضية علق الكوضاص .
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5
9 - amazigh الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:18
azul,
avant de critquer Hajji il faut d abord donner juste un petit peu de ce que Hajji a donne a notre equipe nationale. El capitano Ben atia n est une personalite facile. Allez voir son profil au bayern. Hajji a tout donne pour le drapeau nationale. Et s il demande la la dicipline aux joueur. alors c est son devoir...
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10 - abdo الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:19
السلام عليكم ورحمة الله مقاله حجي صحيح و هي عبارة عن نصيحة (و ان كانت ثقيلة)

انظرو فقط مبارة البرتغال كيف ضيع المهدي 3 كوراة في مربع العمليات بكل روعونة يقدف الكرة الى السماء كأن يصتاد الحمام فلو ركز قليلا لسجل هدفين على الاقل

ارجو من الجامعة اخماد هدا المشكل كما فعلت مع مشكل زياش و رونار سابقا

بالنسبة لي عميد الفريق علينا معاتبته كاد ان يتسبب في طرد نفس ببعض التدخلات الغير المجدية
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1
11 - متتبع الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:21
المغرب يلعب احسن من غير بن عطية.change my mind
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12 - ستيتو حمو الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:25
يجب توضيح موضوع إعطاء الصفة الدولية خلال السنتيت الماضيتين إعطاء الصفة الدولية لكل من هب ودب من البطولة الفرنسية بحيث يلعب مبارة او مباراتين وديتين ويختفي .
كما يجب توضيح علاقة وكلاء اللاعبين ببعض الأعضاء من الجهاز التقني .
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-2
13 - عابر سبيل الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:26
لا يمكن لأي منا إنكار أن مصطفى حجي كان لاعبا ماهرا، فلا أحد يمكنه نزع هذه الصفة عنه، لكن ما محله من الإعراب ضمن الطاقم المحيط بالفريق الوطني؟ هل هو مساعد مدرب لهرفي ورونا كما يقال لنا؟ إذا كان الجواب نعم، فمتى مارس حجي التدريب لكي يصبح مدربا مساعدا للناخب الوطني؟ مع أي ناد مغربي أو أجنبي مارس صاحبنا التدريب؟ والو السيفي ديالو خاوي في هذا المضمار.

بعض المحظوظين يتم إغذاق الريع عليهم، رغم أنهم لا يقومون إلا بعرقلة السير الطبيعي للأشياء في هذا البلد السعيد. فالقضية ليست قضية كفاءات في بلدنا، يكفي أن يضرب عليك سيدنا قدر الشعا في لحظة من اللحظات، وقد تجد نفسك فجأة قد صرت واحدا من ولاد لفشوش.
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0
14 - م المصطفى الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:26
لا أحد ينكر أو يتجاهل العطاء المتميز الذي قدمه فريق أسود الأطلس في مونديال روسيا 2018 , والذي شرف أبطاله وجه كرة القدم المغربية، رغم الإساءة التي تعامل بها التحكيم ضدنا. والشكر موصول كذلك للجمهور المغربي سواء داخل المغرب أو خارجه، بما في ذلك أولئك المشجعون الذين انتقلوا إلى روسيا لمساندة فريقنا الوطني.
وانطلاقا من هذه المعطيات نرجو صادقين أن يزيد فريقنا تألقا، وأن يبتعد عن الفريق أو محيطه كل من يحاول خلق مناخ غير ملائم للسير العادي للفريق ولمحيطه...
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0
15 - u3tta الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:26
حجي معقول وعندو الحق ولكن بنادم متيبغيش المعقول
حجي عندو تاريخ ودار كاريير مزيانة رغم انه عنى من عنصرية بعض اللاعبين ف المنتخب حيت كانو تيستهزؤو منو حيت امازيغي ومع دالك عطا للمنتخب
بن عطية وخا تطلع وتنزل متوصل ل حجي، قالك كرتوني هههه
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0
16 - mohs الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:27
لاحول ولاقوه الا بالله صبحان الله المغاربة داءما المشاكل عمرهم ميتفهملك الناس في اروبا معندهمش هدشي اول حاجة يلزم المكتب التقني استقالة جمعية
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-1
17 - hicham الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:27
بنعطية لم يقدم ربع ما قدمه الاسطورة مصطفى حجي للنخبة الوطنية ويجيد فقط البولميك و الظهور المبالغ فيه في وساءل التواصل الاجتماعي اما في الميدان مستوى متذبذب وغير مطمءن مع اخطاء كارثية في اغلب المباريات التي شارك فيها مع الاسود مع التذكير انه سبق ان اعطى ظهره للمنتخب و اعتزله قبل ان يعود لاحقا !!!! مستواء الضعيف جعل البايرن يتخلص منه وحاليا سيتخلص منه اليوفي اذا ما قورن بالعميد الحقيقي النيبت فبنعطية نكرة احسن ما يقوم به حاليا هو ذهاب بلاعودة فالمنتخب اكبر من اي لاعب وهناك طاقات شابة تنتظر فقط فرصتها اما حجي فمشروع ناخب وطني مستقبلا ويقوم بعمل جيد مند ممارسته لمهام مدرب مساعد و الملاحظات القوية التي قدمها بعد مبارات ايران كانت في محلها
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0
18 - سبحان الله الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:27
اتمنى ان يعود بادو الزاكي الى منصبه ضمن المنتخب ..فهو يشكل عنصرا قوية في تركيبة المنتخب نظرا لتجربته العميقة بهذا الميدان الكروي...وسوف يحقق نتائجا فوق مش.رفة اذا اشرف على المنتخب الوطني...لان المنتخب اصبح يعيش فترات من ضياع بعد الرحيل قائد الزاكي وعزله من منصبه المهم.
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-4
19 - حفظنا الله الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:27
10 منتخبات انتصرت في لقاء واحد واقصيت,وفرقة لقجع ماربحت حتا ماتش يعني في الترتيب هتكون 28 من 32 منتخب مشارك ومابغاوش يسكتو.حفظنا الله,كون ربحو ماتش كون بريمات بالملايين واغاني والهروي هاز الراية وتينقز واستقبال ملكي
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-2
20 - سوسي الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:29
حجي لم يقول الا الحقيقة.انظروا كيف تصرف احد اللاعبين اتنى التداريب .الم يستعمل الهاتف..قارنوا عطاء حجي مع عطاء بن عطية.من الافضل.
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2
21 - Aisa الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:30
في التعليق :التركيز أكثر على أجواء المباريات والابتعاد شيئا ما عن الارتباط المبالغ فيه بالعائلة والهواتف الذكية؛ وهو الخطاب ....
قد يكون سوء التفاهم بعدم احترام الموعد الحضور او التدريب
وعلى الاعبين احترام المدرب ومساعده وستر العيوب لانها تسبب في المشاكل والله اعلم.
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1
22 - محمد الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:32
سمعت تعليق ديال حجي مقال حتى كلمة ديال العيب، بالعكس هضرتو حفزات اللاعابة. غير بنعطية الله يهديه و يهدينا كن خلاها داخل المنتخب ميخرجهاش للاعلام
و ان شاء الله تدخل الجامعة بخيط ابيض ونساليو هاد الموضوع
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