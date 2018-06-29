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كُتّاب وآراء
الخلافات في المنتخب الوطني .. "سيناريو الزاكي" يهدّد مصطفى حجي
أَجواء متوتّرة ومشحونة يعيشها البيت الداخلي للمنتخب الوطني المغربي، في الآونة الأخيرة، على الرّغم من الانطباع الجيد الذي تركه "أسود الأطلس" خلال مشاركتهم في كأس العالم روسيا 2018، وتقديمهم لأداء مشرف أمام عمالقة الكرة العالمية؛ فقد أظهرت تصريحات العميد المهدي بنعطية، مباشرة بعد مباراة البرتغال، انقسامات داخل صفوف المجموعة الوطنية، التي قد تنتج عنها قرارات مهمة خلال الفترة الأخيرة.
"لا أتحدّث عن الصحافيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأشياء من هذا القبيل؛ لكن مع الأسف ذلك هو ما حصل فعلا.. أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله.. إننا جيل يلعب بالقلب، صحيح لسنا الأفضل في العالم؛ لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية". تصريح "العميد بنعطية" فَجّر مشكلة داخل المنتخب الوطني، بعدما عنى بتصريحاته مصطفى حجي، مساعد مدرب هيرفي رونار.
القائد و"المتحدث بلسان باقي اللاعبين" اختار الخروج إلى الإعلام وإظهار عدم رضاه عن تصرفات مسؤولين وصفهم بـ"الشخصيات الكارتونية"، وهنا يتعلق الأمر بالمدرب المساعد مصطفى حجي، الذي قيل إن خطابه الموجه إلى بنعطية وبقية اللاعبين كان لمطالبتهم بضرورة التركيز أكثر على أجواء المباريات والابتعاد شيئا ما عن الارتباط المبالغ فيه بالعائلة والهواتف الذكية؛ وهو الخطاب الذي لم يرق العناصر الوطنية، وجاء على إثره تصريح العميد كردة فعل.
سيناريو إقالة المدرب السابق بادو الزاكي من تدريب المنتخب الوطني المغربي قد يتكرّر مجدّدا مع المساعد مصطفى حجي، بعدما جرت الإطاحة بالناخب الوطني السابق من منصبه التدريبي عن طريق "النقابة" التي أحدثها بعض اللاعبين رفقة أعضاء من الطاقم التقني، ونقل احتجاجاتهم إلى الرئيس فوزي لقجع من أجل تغييره، بسبب ما أسموه بـ"الصرامة" أو "الديكتاتورية" في التعامل، وهو ما حدث فعلا!.
مصير مصطفى حجي، مساعد مدرب المنتخب الوطني، قد يكون مشابها لسابقه بادو الزاكي، وقد تضع أيضا "النقابة" حدا لمساره رفقة "أسود الأطلس"، خصوصا إن استمر خلافه مع اللاعبين، والقائد بنعطية الذي يعدّ عنصرا مؤثرا داخل البيت الداخلي للمنتخب، ويبقى صوته مسموعا لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع.
غياب "الكابيتانو" عن المباراة الأخيرة أمام "لاروخا" الإسباني يُظهر نوعا من الاحتجاج على ما يقع داخل المنتخب الوطني، بعد التصريحات التي أدلى بها مباشرة بعد مباراة البرتغال، إذ يتوقع أن يعلن لاعب اليوفي عن اعتزاله على المستوى الدولي، إن رفضت الجامعة الاستغناء عن خدمات المعنى بتصريحاته مساعد المدرب مصطفى حجي، أو إن لم يوجد حل قريب لهذا الخلاف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
ولموازين وافريقيا; سنطرال وسيدهم علي مقاطعون ....
avant de critquer Hajji il faut d abord donner juste un petit peu de ce que Hajji a donne a notre equipe nationale. El capitano Ben atia n est une personalite facile. Allez voir son profil au bayern. Hajji a tout donne pour le drapeau nationale. Et s il demande la la dicipline aux joueur. alors c est son devoir...
انظرو فقط مبارة البرتغال كيف ضيع المهدي 3 كوراة في مربع العمليات بكل روعونة يقدف الكرة الى السماء كأن يصتاد الحمام فلو ركز قليلا لسجل هدفين على الاقل
ارجو من الجامعة اخماد هدا المشكل كما فعلت مع مشكل زياش و رونار سابقا
بالنسبة لي عميد الفريق علينا معاتبته كاد ان يتسبب في طرد نفس ببعض التدخلات الغير المجدية
كما يجب توضيح علاقة وكلاء اللاعبين ببعض الأعضاء من الجهاز التقني .
بعض المحظوظين يتم إغذاق الريع عليهم، رغم أنهم لا يقومون إلا بعرقلة السير الطبيعي للأشياء في هذا البلد السعيد. فالقضية ليست قضية كفاءات في بلدنا، يكفي أن يضرب عليك سيدنا قدر الشعا في لحظة من اللحظات، وقد تجد نفسك فجأة قد صرت واحدا من ولاد لفشوش.
وانطلاقا من هذه المعطيات نرجو صادقين أن يزيد فريقنا تألقا، وأن يبتعد عن الفريق أو محيطه كل من يحاول خلق مناخ غير ملائم للسير العادي للفريق ولمحيطه...
حجي عندو تاريخ ودار كاريير مزيانة رغم انه عنى من عنصرية بعض اللاعبين ف المنتخب حيت كانو تيستهزؤو منو حيت امازيغي ومع دالك عطا للمنتخب
بن عطية وخا تطلع وتنزل متوصل ل حجي، قالك كرتوني هههه
قد يكون سوء التفاهم بعدم احترام الموعد الحضور او التدريب
وعلى الاعبين احترام المدرب ومساعده وستر العيوب لانها تسبب في المشاكل والله اعلم.
و ان شاء الله تدخل الجامعة بخيط ابيض ونساليو هاد الموضوع