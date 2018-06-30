الاتحاد الدولي لا يعتزم تعديل قانون اللعب النظيف

هسبريس - أ.ف.ب

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة بعدم وجود مخططات حاليا لتعديل قانون اللعب النظيف الذي منح اليابان بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي لكأس العالم على حساب السنغال، مشيرا في الوقت نفسه الى القيام بمراجعة للنظام الذي يطبق للمرة الأولى، بعد مونديال روسيا.

وتساوت اليابان والسنغال في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط لكل منهما والامر ذاته بالنسبة لفارق الاهداف العامة والخاصة والمواجهة المباشرة (2-2)، الا ان المنتخب الآسيوي انتزع بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي لحصوله على بطاقات صفراء أقل من نظيره الافريقي.

وأثارت نهاية مباراة اليابان مع بولندا (صفر-1) في الجولة الثالثة الاخيرة في فولفوغراد الخميس، انتقادات واسعة. فبعدما أدرك اللاعبون اليابانيون انهم ضمنوا التأهل بعد تسجيل كولومبيا هدف السبق في مرمى السنغال، قاموا بتبادل الكرات بشكل متكرر ومتهاد في منطقتهم، من دون نية للتقدم نحو منطقة الخصم، لإضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت ودون المخاطرة بتلقي هدف في مرماهم، على وقع صافرات استهجان كثيفة من المشجعين.

واعاد المشهد الى الاذهان "التواطؤ الشهير" بين المانيا الغربية والنمسا عندما سقطت الاخيرة امام الاولى صفر-1 لتمكنها من التأهل على حساب الجزائر في مونديال 1982.

وقال المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي لتقديم حصيلة عن النصف الاول من المونديال غداة اختتام مباريات دور المجموعات "هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها (قواعد اللعب النظيف) في منافسات الكبار بكأس العالم بهذه الطريقة. من الواضح أن ما نريد تجنبه هو سحب القرعة".

وأضاف "نعتقد أنه يجب على المنتخبات التأهل بالنظر الى عروضهم وما يحدث على أرضية الملعب، وليس ما يحدث في عملية سحب القرعة"، موضحا "انه تم إدخال هذا المعيار لتوفير معيار إضافي قبل اللجوء إلى سحب القرعة".