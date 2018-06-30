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كُتّاب وآراء
غياب قادة دول "يُحير" منظمي مونديال روسيا
أشاد المدير التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم أليكسي سوروكين، الجمعة، بالتنظيم والمناخ العام خلال المباريات، ولكنه أعرب عن "حيرته" أيضا جراء غياب الشخصيات البارزة من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وقال في مؤتمر صحفي في إستاد لوجنيكي في يوم الراحة بين مرحلة المجموعات وانطلاق دور الستة عشر: "نحن راضون للغاية عن الطريقة التي يسير بها كأس العالم. كل شيء منظم بطريقة رائعة. وكل شيء يسير بشكل جيد".
ويبدو أن الانتقاد الموجه للدور الروسي العسكري في الحرب الأهلية السورية، وتسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا إلى ، قد ساهما في عدم حضور قادة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية افتتاح المباريات، ولم يحضر المباريات سوى ملك بلجيكا فيليب والرئيس السويسري آلان بيرسيت حتى الآن.
وقال سوروكين: "تتملكنا الحيرة من قرارات سياسيين بعينهم بعدم حضور كأس العالم. إنهم مرحب بهم دائما".