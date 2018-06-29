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الرئيسية | رياضة | رونار يعتذر لمنتخب مصر ويشدّ الأنفاس في الجزائر

رونار يعتذر لمنتخب مصر ويشدّ الأنفاس في الجزائر

رونار يعتذر لمنتخب مصر ويشدّ الأنفاس في الجزائر
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:05

قَدّم هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اعتذاره للاتحاد المصري للعبة ذاتها عن تدريب منتخب "الفراعنة" خلفا للمدرب المقال من مهامه هيكتور كوبر، مغلقا الباب أمام المسؤولين المصريين الذين عبّروا عن رغبتهم في التعاقد معه، بعد قيادته "أسود الأطلس" نحو تقديم أداء مشرف خلال مشاركته في كأس العالم المقامة حاليا في روسيا، وجعل المنتخب المغربي "استثناء" بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة العربية.

وأكّدت مجموعة من التقارير الصحافية المصرية رفض المدرب الفرنسي الإشراف على الطاقم التقني للمنتخب المصري، بعد الانفصال عن هيكتور كوبر؛ وهو ما جعل مسؤولي الاتحاد المصري يفكرون في خطط بديلة، من خلال الاطلاع على مجموعة من السير الذاتية التي تم التوصل بها، والبحث عن مدرب أجنبي آخر قادر على تعويض فشل المدرب السابق، وتحضير منتخب قوي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ومن جهة أخرى، قام مجموعة من المناصرين الجزائريين، الموجودين في روسيا لمتابعة مباريات "المونديال"، بمحاصرة الناخب الوطني هيرفي رونار ومطالبته بقبول عرض الاتحاد الجزائري للكرة، من أجل الإشراف على "الثعالب" مستقبلا، وسط أهازيج وأغان جزائرية، قبل أن يتفاعل معهم بـ"ابتسامة" بعثت التفاؤل والأمل لدى الأنصار، حسب وصف صحيفة "الشروق" الجزائرية.

"إن شاء الله يا ربي.. إن شاء الله يا ربي.. رونار في لالجيري".. كلمات ردّدها بعض المشجعين الجزائريين خلال لقائهم بالناخب الوطني هيرفي رونار، في شوارع روسيا، حيث جرى التفاعل بشكل كبير مع الفيديو، أملا في موافقته على تدريب منتخب بلادهم قبل انطلاق المسابقة الإفريقية المقبلة، التي ستقام في الكاميرون سنة 2019.

وعلمت "هسبورت" أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، سيعقد اجتماعا مع الناخب الوطني هيرفي رونار، منتصف الشهر المقبل، للحسم في مستقبله رفقة المنتخب الوطني، سواء بالاستمرار على رأس الطاقم التقني لـ"الأسود" إلى نهاية عقده سنة 2022 أو الانفصال قبلها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - تينغيري محمدوف الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:17
رونار باش كيعجبني ماعمرو كيتسوق لشي خلاف لشي قلتي لي قلت ليك. فاش تيكون الماتش تيتكا على دكة البدلاء ماينقز مايغوت. الله اعمرها دار إلى مشى أولا بقى.
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36
2 - oujdi الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:20
مابانلهم غير المدرب ديالنا اللهم أكثر حسادنا هاد القوم مايحشموش
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23
3 - moulhid الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:24
والله وجبتو غير دوك لكي سمرو على الكرة في القهاوي و كيقمرو عليها gاع حتى يعطوكم أحسن تشكيلة و تمشو بعيد في المونديال بلا ريال بلا زوج ولكن هاد البلاد ديما خاصها ثعلب أو ديب ...
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2
4 - mehdi الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:25
رونار دكي ولا أظنه سيغير الوجهة كما يقول المثل اللهم نكون فرد من قطيع الأسود ولا قائد على قطيع الضباع ... بالمختصر الشديد رونار إدا ليه طموح فالأسود المغربية من تناسب طموحاته ولديها ما يمكن أن يحقق النتائج الإيجابية ولا أظن أن رونار سيغير منتخب يعج بالمواهب الشابة وقوي إفريقيا وعالميا بمنتخبات فقيرة على جميع المستويات .... لا مواهب ولا فنيات ولا لياقة ولا بديل لهم ولو يعمل سنتين في اكتشاف المواهب .
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32
5 - BVB١ الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:30
إذا مشا خسارة لأن ملي جاء والمنتخب يلعب بقتالية والروح والتكتيك والظغط العالي 90 دقيقة واستحوار. على الكرة عكسالمدربين ألأخرين الذين يكتفون فقط على بمتابعة المبارة وهم جالسون وبناء الهجوم من الدفاع عكس رونار يظغط من الوسط ومكلهم يجرون حتى أخر دقيقة.
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28
6 - yousef الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:30
ارشح وليد الركراكي لخلافة رونار فهو اطار وطني شاب قادر على تطوير المنتخب
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-26
7 - Watcher الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:43
لا أتوقع مغادرة هرفي رونار أن يغادر المغرب الجميل الدي يعيش فيه أمتاله المدربين الأجانب و أصحاب الأموال الطلئلة و الذهاب إلى الجزائر الشقيقة كما أنني لن أتوقع أن يبدئ من الصفر مع منتخب آخر وًيترك منتخب قوي متل المغرب
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6
8 - منير الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:44
هزيمتين وتعادل وتقول أداء مشرف باز
يربح مع الجامعة 80 مليون في الشهر الى اين سيدهب
اليوم في الجنوب لدغت أفعى طفلة.ولا مستوصف قريب
اتقوا الله.وكفانا اخبار المنتخب
انظروا قليلا الى الناس التي تعاني يوميا
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3
9 - HERVÉ RENARD الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:46
le renard reste avec les lions de l'ATLAS jusqu'à l'année 2022
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4
10 - وجدي الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:54
اعتقد ان الثعلب سينجح اكثر ان هو قبل تدريب المحاربين. اللاعبين الجزائريين وبخاصة المحترفين يمتلكون مهارات كروية فطرية جيدة .فمثلا محرز لن تجد لاعبا مثله في المغرب اومصر .ودلك ما يجعل رونار متحمس لتدريب الخضر اكثر من اي منتخب اخر
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11 - خوكم مرنك الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:58
لا يشد الأنفاس ولا هم يحزنوزن والله وةاحد ما سمع بهذا المخلوق الفرنسي، الجزائريون يعشقون سعدان وحليلو وعدا ذلك مجرد كلام فارغ، ثم إن رونار هو من يشد أنفاسه سعى لتدريب الجزائر حتى تقطع سباطه، هو ليكم لا نريده، جربناه ف ياتحاد العاصمة وظهر أنه حابس..قد يؤهلكم للمونديال لكنه لا يتعدى عتبة الدور الأول..
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12 - marwan الجمعة 29 يونيو 2018 - 20:00
الجزائر الكيان الخبيث الماكر أمس صوت للمغرب لتنظيم كأس العالم 2026 و قالت جماعة المداويخ هم اخواننا و اليوم طعنوكم من الخلف و غدروكم في مدرب أصبح صناعة مغربية لأن قوة الأسود و قتاليتهم التي رفعت من قيمته على المستوى العالمي. يتبع...
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13 - عادل الجمعة 29 يونيو 2018 - 20:05
الكل يتكلم عن رونال . ولا احد قدم له النقد . اظن ان هدا المدرب اخفق بخططه في المباريات الثلات في الدور الاول من كاس العالم في روسيا .
لمادا اخفق ؟ :
- رونال مدرب متخصص في اللعب الافريقي .
- اما اللعب الاسيوي واللعب الاروبي فقد تبين ان خططه لا تتماشى مع لعب هاتين القارتين . وزد على دالك حتى طريقة لعب امريكا الاتنية . ولو كان فريق في المجموعة التي تضم المغرب فريق امريكي لاتيني لتبين لكم ان رأيي صحيح .
وتحية للجميع ... حل وناقش
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14 - ثعلب من الجزاءر الجمعة 29 يونيو 2018 - 20:06
الى oujdi الجامعة الجزاءرية لن تتعاقد مع رونار، المنتخب الجزاءري كبير على مدرب حصد نقطة و حيدة في ثلث مباريات و اذكرك ان قبل ان يحط الرحال في المغرب كان يدرب اتحاد العاصمة في الجزاءر و نحن نعرف انه محدود، و على كل حال رونار فرنسي على ما اعتقد و ليس مغربيا وجدي كبر على حليب دزاير و الفاهم يفهم،
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