الهجرة السرية تغري رياضيين مغاربة في إسبانيا

هسبورت - عمر الشرايبي*

عَلمت "هسبورت"، من مصدر مطلع، أن إبراهيم بورقية (الصورة)، البطل المغربي في رياضة التايكواندو، توارى عن الأنظار من مقر إقامة البعثة المغربية في بلدة سالو الإسبانية، في الوقت الذي تجرى فيه فعاليات الدورة الثامنة عشرة لبطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في مدينة تاراغونا الإسبانية، وتمتد إلى غاية فاتح يوليوز المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن البطل المغربي قرّر مغادرة القرية المتوسطية دون إذن مدربه أو أعضاء البعثة المغربية، في الوقت الذي ترك فيه جواز سفره وأمتعته في غرفته؛ وهو ما فرض على أعضاء الوفد المغربي إعداد تقرير مفصّل للحالة وإشعار المصالح القنصلية في مدينة "تاراغونا" كإجراء احترازي، علما أن بورقية لا يمكنه مغادرة التراب الإسباني دون جواز سفره.

جريدة "هسبورت" حاولت معرفة تفاصيل أكثر حول الواقعة، حيث اتّصلنا بمحمد الداودي، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لرياضة التايكواندو، الذي أكد صحة خبر مغادرة البطل إبراهيم بورقية لمعسكر النخبة المغربية، حيث جرى استشعار ذلك من قبل مدربه وزملائه، حين تخلّف عن موعد الحصة التدريبية الصباحية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الطاقم المشرف بجواز سفره.

واقعة "اختفاء" البطل المغربي في رياضة التايكواندو تنضاف إلى "حريك" البطلين المغربين في رياضة المصارعة، ويتعلق الأمر بكل من أيوب حنين وأنور طانكو، الثنائي الأخير غادر الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، لظروف غامضة، علما أنهما توصلا بجوازي سفرهما، قبل أن يظهرا عبر شريط "فيديو" يوضحان ملابسات اتخاذهما لقرار مماثل.

وفي ظل الوضع القائم، تنتظر جامعة التايكواندو الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، باعتبارها المسؤولة عن مشاركة الأبطال المغاربة في دورة "تاراغونا2018"، علما أنه لم يسبق لأي بطل مغربي ممارس لذات الرياضة "القتالية" أن بادر إلى سلوك مماثل، خلال المشاركات الدولية المتعددة، سوى في حالة فريدة في أحد المعسكرات في فرنسا، كما أشار إلى ذلك الكاتب العام للجامعة في تواصله مع الجريدة.

وتتمتع ألعاب القوى، كما جرت العادة، بحصة الأسد من المشاركة المغربية في دورة "تاراغونا2018"ـ وذلك بـ 23 مشاركا، تليها كرة القدم (18)، والجودو (10)، والتايكواندو (8)، والكاراتيه (7)، والملاكمة (7)، والمصارعة والغولف ورياضات الفروسية (5)، وكرة الطائرة الشاطئية (4)، والسباحة وركوب الدراجات والبولينغ (3)، ورفع الأثقال والترايثلون والتنس والرماية والكرة الحديدية (2)، والمبارزة والجمباز بمشارك واحد.

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