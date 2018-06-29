انتصار مغربي في إقصائيات إفريقيا لـ"مونديال السلة"

هسبريس - و.م .ع

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره الأنغولي بنتيجة 62 مقابل 47، اليوم الجمعة، في أولى جولات المجموعة الثالثة من إياب الاقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2019 والمقامة حاليا بالقاهرة.

وحققت العناصر الوطنية، فوزا ثمينا على منتخب أنغولا، قبل مواجهة يومي السبت 30 يونيو والأحد 1 يوليوز مع كل من الكونغو الديمقراطية ومصر، للحسم في التأهل إلى مونديال الصين.

ورفع المنتخب المغربي رصيده من النقاط إلى 6 مؤقتا، في انتظار المقابلة التي ستجمع مصر والكونغو، مساء اليوم.. وسيواجه المنتخب الوطني غدا منتخب الكونغو الديمقراطية، من أجل تأكيد نتيجة الفوز عليه في مباراة الذهاب بأنغولا.

وتنتظر العناصر الوطنية مباراة مصيرية مع منتخب مصر بعد غد الأحد، لتعزيز حظوظها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالصين.

وقال ابراهيم بدي رئيس الوفد المغربي، ونائب الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق نتيجة ايجابية بفضل استماتة اللاعبين ورهانهم على الفوز على منتخب افريقي قوي يضم عناصر محترفة تمارس في اندية أوروبية.

وأضاف بدي، في تصريح صحافي، أن العناصر الوطنية، "لعبت بقتالية وأدت مباراة رائعة سواء على مستوى الدفاع الذي كان منظما وايضا على مستوى الهجوم، وهو ما مكنها من الفوز على منتخب أنغولا".

وأشار إلى أن اللاعبين المغاربة وجميعهم يمارسون في البطولة الوطنية، "مصرون على تحقيق نتائج ايجابية في المباراتين المقبلتين من أجل تأكيد جدارتهم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

ويشارك في التصفيات الإفريقية 16 منتخبا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: غينيا، تشاد، الكاميرون وتونس، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات أوغندا، رواندا، مالي ونيجيريا، في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال، موزمبيق، كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قد قرر اعتماد نظام جديد للتصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة ابتداء من تصفيات النسخة المقبلة لكأس العالم.

ويقضي النظام الجديد بإقامة التصفيات على مدار عامين بنظام الذهاب والإياب بدلا من التأهل عن طريق البطولة القارية كما كان الأمر في النسخ السابقة.

وتمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 32 منتخبا بدلا من 24 منتخبا، وبناء على ذلك تم رفع عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال كرة السلة إلى خمسة منتخبات بدلا من ثلاثة.