روما يقترح بين 22 و25 مليون يورو لضمِّ زياش

هسبورت - أمال بلحاج*

تُواصل إدارة نادي روما الإيطالي، مفاوضاتها مع فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بحثا عن اتّفاق نهائي، يخص صفقة الدولي المغربي حكيم زياش، الذي أعطى موافقته للانتقال إلى "الكالشيو" بعقد يمتد إلى خمسة مواسم رياضية، إذ ينتظر فقط توصّل الناديين إلى اتّفاق على مستوى الشق المالي، من أجل حسم الصفقة بصفة نهائية، وتقديم زياش لاعبا جديدا لـ"الذئاب".

وكشفت مصادر إعلامية، أن فريق روما الإيطالي قد وضع أمام نادي أجاكس عرضا جديدا، تتراوح قيمته المالية بين 22 و25 مليون يورو، مبلغا لبيع عقد اللاعب حكيم زياش، في انتظار رد إدارة الفريق "الهولندي" على العرض المطروح، أو الدخول في مفاوضات جديدة لإنهاء الصفقة المذكورة، خصوصا وأن الفريق "الإيطالي" متشبث بضم نجم المنتخب المغربي، قبل ظهوره الأخير في كأس العالم.

ومن جهة أخرى، صرح تين هاغ، مدرب نادي أجاكس الهولندي، لوسائل الإعلام الهولندية، أنه لا يوجد لاعب مثل زياش، كما أن رحيله عن المجموعة يعد خسارة كبيرة للنادي، مردفا: "لا يوجد لاعب مثله، إذ كنت تحب كرة القدم، فستحب حكيم زياش أيضا.. إنه لاعب ذكي واستثنائي".

وتابع: "كنت أتمنى الاحتفاظ به في مجموعتي، فأنا أريده في فريقي، لكنني أعلم بتوصّله إلى اتفاق للانتقال إلى أحد الأندية الأخرى، ولا يمكنني إلا أن أتمنى له التوفيق في مسيرته مع فريقه الجديد.. ولا أظن أنه سيواجه مشاكل في دوري آخر، بما أنه الأفضل في الدوري الهولندي الممتاز".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال اللاعب المغربي إلى صفوف نادي روما الإيطالي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في حال توصّل الفريقين إلى اتفاق نهائي يخص الشق المالي.

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