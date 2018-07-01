الساحة الحمراء في موسكو تخطف الأضواء من مناطق المشجعين

أحمد زهران*

لا يمكن أن تكون في موسكو ولا تزور الساحة الحمراء وتلتقط الصور التذكارية أمام قصر الكرملين وباقي المعالم في هذه الساحة التاريخية.. هكذا أكد معظم المشجعين من مختلف الجنسيات الذين زحفوا إلى الساحة الحمراء للاستمتاع بهذا المكان التاريخي.

وقبل بداية فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، استغل المشجعون من مختلف الجنسيات عدم وجود مباريات للبطولة يوم الجمعة، في أول يوم تتوقف فيه المباريات منذ ضربة البداية بالمباراة الافتتاحية في 14 يونيو الجاري، وانطلقوا إلى الساحة الحمراء للاستمتاع بمشهد جديد بعيدا عن مناطق احتفالات المشجعين.

ووسط إجراءات أمنية رائعة لا تعيق حركة النزوح إلى داخل الساحة الحمراء، وتحت فروع متوهجة بالأضواء التي تشبه إلى حد كبير وربما تتطابق مع أضواء الاحتفال بأعياد الكريسماس، دخل المشجعون من مختلف أنحاء العالم في مهرجان احتفالي ضخم تضمن فقرات لا حصر لها.

وبمجرد الدخول إلى الساحة الحمراء، بدأ كل مشجع في التقاط الصور التذكارية مع المعالم المنتشرة في الساحة وفي مقدمتها قصر الكرملين.

وقال المشجع الجزائري عبد الجبار عبد القادر، الذي رفع علم بلاده على ظهره، "لم يكن من الممكن أن أفوت الفرصة خلال تواجدي في موسكو. انتهزت فرصة عدم وجود مباريات يوم الجمعة وجئت إلى الساحة الحمراء لمشاهدة معالمها العديدة، وفي مقدمتها قصر الكرملين".

وأضاف: "البطولة الحالية من أنجح بطولات كأس العالم إن لم تكن أنجحها على الاطلاق، لا سيما وأن المنظمين في روسيا اهتموا بكافة التفاصيل في عملية التنظيم وكذلك الناحية الأمنية، مما ساعد الجماهير على الاستمتاع بالبطولة التي حظيت بنكهة مختلفة أيضا في ظل المفاجآت العديدة التي شهدتها حتى الآن".

وعلى بعد خطوات قليلة، يجذب مركز "جوم" الشهير للتسوق أنظار المشجعين، خاصة مع تعليق لافتة "تنزيلات" باللغة الإنجليزية. ولكن سرعان ما يتجه المشجعون والزائرون من الروس ومختلف الجنسيات إلى منافذ بيع المثلجات التي تنتشر داخل مركز التسوق حيث بلغ طول الصفوف أمام كل منفذ عدة أمتار في انتظار الحصول على المثلجات التي يريدونها، وكأنها من تقاليد الزيارة إلى هذا المكان.

وفي خارج المركز العملاق بدأت رحلة التجول والتنزه والاحتفال في الممشى العريض المؤدي إلى الساحة الحمراء والطرقات الجانبية المتفرعة منه.

ورغم توزيع المباريات الثمانية في دور الستة عشر على أكثر من مدينة، مثل سان بطرسبرج وكازان وسوتشي، إضافة إلى العاصمة موسكو التي تحظى بمباراتين في هذا الدور، شهدت الساحة الحمراء والمنطقة المحيطة بها تنوعا هائلا من المشجعين حيث تغاضى بعضهم عن السفر خلف فريقه بسبب عدم حصوله على تذكرة لحضور المباراة.

وكالعادة، كان التواجد الأكبر لمشجعي البرازيل، وكذلك المشجعين الروس أصحاب الأرض، بخلاف المواطنين الذين جاؤوا فقط للاستمتاع بأجواء هذه الاحتفالات رغم أن بعضهم ليس من مشجعي كرة القدم ولا يدري إلى أين سارت البطولة.

وقال المشجع الروسي نيكولاي: "لم أحضر إلى هنا للعب الكرة وإنما للاحتفال بهذه الأجواء التي لم نشاهدها من قبل. أعرف أن المنتخب الروسي تقدم للدور الثاني في البطولة لكنني لا أعلم متى سيلعب مباراته المقبلة وأمام أي منافس".

وعلى جانبي الممشى، حرص العديد من المشجعين على زيارة المتاجر المختلفة للهدايا التذكارية، وكذلك المطاعم العديدة، لكن حركة الشراء من هذه المتاجر لم تكن كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الهدايا التذكارية بها.

لكن الإقبال الأكبر كان على الشباب والفتيات الذين شغلوا الأرائك الموجودة بمنتصف الممر وبدؤوا في رسم أعلام الدول المختلفة على وجوه المشجعين والمشجعات. كما تواجد مشجعو كل من البرازيل والمكسيك في مجموعات ورددوا العديد من الهتافات، لكن الشيء المشترك في النهاية بينهم وبين مشجعي المنتخبات الأخرى كان الهتاف "روو سي ا"، مما دفع المشجعين والمشجعات الروس إلى المشاركة معهم في هذه الاحتفالات والتقاط الصور التذكارية.

وأثار مشجعو المكسيك دهشة مشجعي باقي المنتخبات وكذلك المواطنين الروس، بعدما ظهر عدد كبير منهم وهم يرسمون على وجوههم أشكالا غريبة تشبه شخصيات "الزومبي" أو "الأموات الأحياء".

ورد مشجعو المكسيك على هذه الدهشة بأنه يوم الاحتفال بالموتى في المكسيك.

وفي المقابل، وعلى الرغم من مباراتهم اليوم الأحد أمام المنتخب الروسي في موسكو، كان مشجعو المنتخب الإسباني هم الأقل تواجدا في هذا الكرنفال الاحتفالي.

أما المثير للدهشة فكان تواجد العديد من المشجعين العرب الذين خطفوا الأضواء بشدة من مشجعي باقي المنتخبات؛ وذلك عن طريق الهتافات الحماسية والأغاني التي رددوها، ومن ناحية والأعلام التي رفعوها، والقبعات والأزياء الفرعونية التي ارتداها مشجعو المنتخب المصري، والشاشية التي وضعها مشجعو تونس على رؤوسهم.

وفي الوقت نفسه، رفع عدد من المشجعين العرب قميصا للعب يحمل اسم فلسطين، ورددوا اسم فلسطين أكثر من مرة.

وظل التوافد على الممر العريض المؤدي إلى الساحة الحمراء حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في كرنفال رائع لمشجعي معظم المنتخبات المشاركة في المونديال والمواطنين الروس الذين حضروا لمشاهدة وتجربة هذه الأجواء وسط معالم الساحة التي تعتبر مع معالم مدينة سان بطرسبرج الأكثر جذبا للسياحة في القارة الأوروبية، وليس في روسيا فقط.