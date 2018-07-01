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الرئيسية | رياضة | الأرقام ترجح كرواتيا أمام الدنمارك في المونديال

الأرقام ترجح كرواتيا أمام الدنمارك في المونديال

الأرقام ترجح كرواتيا أمام الدنمارك في المونديال
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 04:45

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، واحدة من أكثر المباريات إثارة وأهمية في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والتي تجمع كرواتيا مع الدنمارك على ملعب مدينة نيزني نوفغورود.

وتعد هذه المباراة، الخامسة التي تجمع الفريقين، ولكنها الأولى في نهائيات كأس العالم، وتقابلا من قبل 4 مرات، في ثلاث رسميات، الأولى ببطولة أوروبا 1996 وانتهت بفوز كرواتي بثلاثية نظيفة، ومرتين في تصفيات كأس العالم 1998، تعادلا في الأولى 1-1، وفازت الدنمارك في الثانية بنتيجة 3-1.

وكانت المباراة الرابعة بينهما ودية منذ 14 عامًا، وانتهت بفوز الكروات بهدفين لهدف، وستكون قائمة الفريقين في هذه المباراة مختلفة تمامًا عن قائمتهما في آخر لقاء جمعهما.

تدخل كرواتيا المباراة متصدرة لمجموعتها الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات، وأحرزت 7 أهداف، ودخل مرماها هدف وحيد، نجحت في الفوز على نيجيريا (2-0) والأرجنتين (3-0) وآيسلندا (2-1).

ويمتلك زلاتكو داليتش المدير الفني مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم سوباشيتش ولوفرين وغيدفاغ وكاليتا كار وفيدا وبيريشيتش وراكيتيتش وكوفاسيتش ومودريتش وباديلي وماندزوكيتش وريبيتش.

على الجانب الأخر، تدخل الدنمارك المباراة باحتلالها المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين، أحرزت هدفين وعليها هدف، تغلبت على بيرو بهدف نظيف، ثم تعادلت مع أستراليا 1-1 ومع فرنسا سلبيًا.

وتعتبر الدنمارك أضعف خط هجوم تأهل لثمن النهائي في هذه النسخة بعد أن أحرز هدفين فقط، وهذا ليس بالغريب فهذه المجموعة هي أقل من حيث عدد الأهداف بـ 9 أهداف فقط، فيما كانت المجموعة السابعة هي أكثر المجموعات تهديفًا بـ 24 هدفًا.

ويسعى الدنماركيون لزيادة غلتهم من الأهداف في هذه المباراة مع الحفاظ على نظافة شباكهم للتأهل لربع النهائي، وهم يعلمون تمامًا أنهم أمام فريق قوي ومنظم ويمتلك العديد من الحلول خلال مجريات المباراة.

ويمتلك النرويجي أجي هاريدي المدير الفني، مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم، كاسبر شمايكل وجانيك فيسترغارد وجوناس كنودسين وماتياس يورنسن ووكريستيان إريكسين وتوماس ديلاني وبيوني سيستو ولاسه شونى ونيكولاي يورغنسن ويوسف بولسن.

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