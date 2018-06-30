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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يعلن خلو مونديال روسيا من المنشطات

"فيفا" يعلن خلو مونديال روسيا من المنشطات

"فيفا" يعلن خلو مونديال روسيا من المنشطات
هسبريس - متابعة
السبت 30 يونيو 2018 - 15:34

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن جميع نتائج اختبارات المنشطات التي تم إجراؤها على جميع اللاعبين المشاركين خلال مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا جاءت جميعها سلبية.

ووفقًا لبيان على موقع "فيفا" الإليكتروني، "جميع اللاعبين المشاركين ببطولة كأس العالم الحالية، والبالغ عددهم 736 لاعبًا قد خضعوا جميعا لاختبارات المنشطات، وتم إرسال جميع العينات الخاصة بهم إلى لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا)".

وأضاف البيان "نتائج تلك العينات جاءت كلها سلبية، ولم تسفر عن أي انتهاكات مطلقًا حتى الآن".

وكانت قناة "ايه أر دي" الألمانية قد أشارت إلى أن لاعبي المنتخب الروسي قد تعاطوا بالفعل المنشطات خلال النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لعام 2014، والتي أقيمت فعالياتها في البرازيل، وقام بتكرار الأمر ذاته في النسخة الحالية للمونديال.

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1 - أبو خليل السبت 30 يونيو 2018 - 15:53
تصريح يجانب الصواب، المنشطات موجودة في تقنيات الفيديو VAR
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