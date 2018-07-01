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كُتّاب وآراء
إسبانيا تتطلع إلى كسر "لعنة تاريخية" أمام روسيا
يخوض المنتخب الإسباني الأحد المقبل اختبارا صعبا في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 يتمثل في مواجهة صاحب الأرض منتخب روسيا.
وبغض النظر عن فرص (لا روخا) أو منافسه الروسي، إلا أنه المنتخب الإسباني يصطدم بحقيقة أنه لم يسبق له الفوز قط على البلد المضيف، سواء في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.
وعجز الماتادور عن إلحاق الهزيمة بأصحاب الأرض في تسع مناسبات وبواقع خمس هزائم هي 1-0 أمام إيطاليا في 1934 ، و6-1 أمام البرازيل في 1950 ، و2-0 على يد فرنسا في 1984 ، و2-0 أمام ألمانيا في 1988 ، و1-0 على يد البرتغال في 2004.
بينما تعادل (لا روخا) مع البلد المضيف في المرات الأربع الأخرى وهي 1-1 مع إيطاليا في 1934 ، وسلبيا مع إيطاليا أيضا في 1980 ، ومع إنجلترا في 1996 ، ومع كوريا الجنوبية في 2-2 ، وقد ودعت إسبانيا البطولة في النسختين الأخيرتين بركلات الترجيح.