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كُتّاب وآراء
المنتخب الأرجنتيني يودع المونديال في مباراة مجنونة أمام فرنسا
تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه الكاسح على نظيره الأرجنتيني 3/4 اليوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.
وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية أسلوبها على المباراة حتى النهاية.
ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.
وعلى الجانب الأخر واصل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني عروضه الباهتة في البطولة ليستحق الخروج المبكر من البطولة بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك انخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.
وأضاف غابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتجارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.
وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.
وتلتقي فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين أوروغواي والبرتغال.
ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
مع أني كنت من أكبر مشجعي ميسي والآن صرت من أكبر كارهي ليونيل ميسي
للمواقف اللي اتخدها بخصوص القضية الفلسطلينية
والآن صرت أشجع المنتخب المغربي ولا شيء خير المنتخب المغربي
الأرجنتين لم تقدم ما يشفع لها بالفوز
من جهة الاخرى .. نميل كمغاربة للمنتخب الفرنسي .. الدولة التي صوتت لصالح ملف المغرب .. عكس الأرجنتين
ولكم كامل النظر ..
فرنسا ضد البارغواي .. هذه توقعاتي
إذا كان لدى بلد رقم تسعة قوي البنية سريع جدا ومهاري كمثل Mbappe فلن يوقفه أحد حتى نصف النهاية.
أتمنى المناداة في كأس إفريقيا على يوسف العربي الذي أصبحت تتوفر فيه هذه الشروط أكثر من أي وقت مضى.
نتمنى ان يندثر كاس العالم
الفريق الارجنتيني كان دون المستوى رغم تسجيله 3 اهداف .
ميسي يتحكم في الفريق من يلعب و من يبقى في الاحتياط هذا اثر على الفريق ككل .فريق غير منسجم
عكس المنتخب الفرنسي الشاب و المنسجم رخم بعض الاخطاء الدفاعية و التهاون في اللحظات الاخيرة .
اجويرو...هيغواين...ديبالا ..احتياط ...حرام!!!
ايكاردي لايوجد في المنتخب بفرمان ميسي !!!
كون تزاد فالمغريب كون راه خدام مع شي مول الزريعة.
هذا الفريق يذكرني بفريق 1998 ..احسن فريق أوروبي لحد الان و يتوفر على نجوم كبار و يلعب كرة نظيفة و يسجل أهافا جميلة...
اما ميسي و رفاقه ذهبوا في مهب الريح كثرة الاستحواذ على الكرة بدون فائدة و اندفاع بدني قوي...
فات وقت مراجعة الدفاع او مراجعة الدروس.
فرنسا ليست هاوية كنجيريا او السينغال.
اشبال باريسان جيرمان هما اسياد النقابلة تستحق فرنسا ويمشي سي ميسي ارتاح هنا ماشي ديال المزاح
فريق ضعيف