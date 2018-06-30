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الرئيسية | رياضة | المنتخب الأرجنتيني يودع المونديال في مباراة مجنونة أمام فرنسا

المنتخب الأرجنتيني يودع المونديال في مباراة مجنونة أمام فرنسا

المنتخب الأرجنتيني يودع المونديال في مباراة مجنونة أمام فرنسا
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 16:53

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه الكاسح على نظيره الأرجنتيني 3/4 اليوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية أسلوبها على المباراة حتى النهاية.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وعلى الجانب الأخر واصل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني عروضه الباهتة في البطولة ليستحق الخروج المبكر من البطولة بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك انخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف غابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتجارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين أوروغواي والبرتغال.

ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Rachid nederland السبت 30 يونيو 2018 - 17:04
دفاع الارجنتين يمكن مقارنته بدفاع السعودية و بنما. تقريبا استقبلوا نفس عدد الأهداف.يجب على ميسي مراجعة اوراق الدفاع .أليس هو من يقرر التشكيلة .مهزلة المدرب يسأله هل يدخل اغويرو هههههه
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2 - sparta السبت 30 يونيو 2018 - 17:07
Allez les bleus allez les bleus un beau match pour la France jusqu'à maintenant chapeau
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3 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 17:08
هذه نتيجة إستشارة ميسي من طرف المدرب قبل التغيير.(اللاعب المدرب)
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4 - fouad السبت 30 يونيو 2018 - 17:08
ألف مبروك لفرنسا كنت أتمنى أن تكون النتيجة أكثر من 4 أهداف
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5 - samir السبت 30 يونيو 2018 - 17:10
هنيئا للمنتخب الفرنسي نقول لماردونا
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6 - محايد السبت 30 يونيو 2018 - 17:10
استنتجت مسالة وحيدة في هاذ المونديال وهي ان ميسي ليس لاعب كبير مقارنة برونالدو الذي لوحده هاز منتخب
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7 - بشير السبت 30 يونيو 2018 - 17:10
وداعا يا ميسي وداعا يا ارجنتين. ومن الغرور ما قتل صاحبه.هنيءا لفرنسا بهذا النصر
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8 - سمير السبت 30 يونيو 2018 - 17:10
بصراحة الأرجنتين عندها أحسن لاعبين في العالم ولكن ليس عندها أحسن منتخب....
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9 - مواطن السبت 30 يونيو 2018 - 17:11
قلناها دائما ميسي مهاجم وليس قائد فريق الفريق الارجنتيني بحاجة لقائد كفؤ والمهاجم مس هو رأس الحربة = بعس ماراضونا كان مهاجما وقائدا في نفس الوقت، في المحصلة مدرب فاشل لا يقدر إمكانيات لاعبيه والنتيجة ظاهرة
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10 - [email protected] السبت 30 يونيو 2018 - 17:11
مدرب الارجنتين ضعيف الشخصية يسأل ميسي هل يدخل اجويرو او لا. منتخب الارجنتين يحتاج رجال محاربين وليس دمية تقوده
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11 - abouama السبت 30 يونيو 2018 - 17:11
مبروك لديكة فرنسا بعبورهم لثمن المنافسة. الى الفوز بالكاس انشاء الله.
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12 - هشام من المانيا السبت 30 يونيو 2018 - 17:11
مبروك لفرنسا صديقة وداعمة المغرب سياسيا واقتصاديا. منتخب قوي وسريع كالريح.
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13 - مبرووووووووووك الفوز السبت 30 يونيو 2018 - 17:12
مبروووووك للمنتخب الفرنسي
مع أني كنت من أكبر مشجعي ميسي والآن صرت من أكبر كارهي ليونيل ميسي
للمواقف اللي اتخدها بخصوص القضية الفلسطلينية
والآن صرت أشجع المنتخب المغربي ولا شيء خير المنتخب المغربي
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14 - Mann السبت 30 يونيو 2018 - 17:13
قررت كوريا الجنوبية أن ترسل كل لاعبيها الى الخدمة العسكرية لأنهم لم يمثلوا البلاد أحسن تمثيلا رغم إقصائهم لألمانيا .. و المغاربة يفتخرون بمنتخبهم رغم حصولهم علك نقطة واحدة .. تحويل الهزائم الى انتصارات
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15 - السكتاني السبت 30 يونيو 2018 - 17:13
ميسي يظن أنه في بارصا كل اللاعبين سيقدمون له الكرة على طبق، يا صديقي فكل لاعبي الارجنتين نجوم في فرقهم ويريدون في المونديال رفع قيمهم السوقية، نلتقي في المونديال القادم، الكأس سيأخذها منتخب مغمور.
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16 - عبد الصمد السبت 30 يونيو 2018 - 17:14
فرنسا تستحق الفوز
الأرجنتين لم تقدم ما يشفع لها بالفوز
من جهة الاخرى .. نميل كمغاربة للمنتخب الفرنسي .. الدولة التي صوتت لصالح ملف المغرب .. عكس الأرجنتين
ولكم كامل النظر ..
فرنسا ضد البارغواي .. هذه توقعاتي
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17 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 17:15
المنتخب الارجنتيني ليس هو منتخب 2014الدي وصل الى النهاية و لا ادري لمادا يحتفظ المدرب باكويرو الى اخر اللحضات حتى يقحمه مع العلم انه هو القناص للارجنتين //المهم من كل هدا هو ان فرنسا نجحت في تجنيس الافارقة و لولاهم لكانت فرنسا اي شيئ اللاعب مبابي الاصل كاميروني كان و بدون منازع نجم اللقاء
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18 - الرضى السبت 30 يونيو 2018 - 17:16
مبارة بين فريقيين سيئين و الأسوء هو الفريق الأرجنتيني. فرنسا و جدت مشاكل أكثر في مبارتها مع أستراليا.
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19 - footeux السبت 30 يونيو 2018 - 17:17
Les grandes gueules français vont croire que leur équipe des tirailleurs sénégalais est forte, faux, plutôt l'Argentine est faible, la preuve le match nul contre l'Islande
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20 - جواد العمدة السبت 30 يونيو 2018 - 17:19
ميسي هو المسؤل عن الاقصاء وليس للمدرب ميسي هو المدرب وهو المسؤل عن المنتخب شخصية مدرب الارجنتين غائبة ميسي يتحكم في كل شيئ والنهاية كانت فرنسية .
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21 - أكاديمي مغربي من ألمانيا السبت 30 يونيو 2018 - 17:19
مباراة يظهر فيها النقص الوحيد الذي يعاني منه منتخب المغرب القوي جدا وهو الرقم 9.
إذا كان لدى بلد رقم تسعة قوي البنية سريع جدا ومهاري كمثل Mbappe فلن يوقفه أحد حتى نصف النهاية.
أتمنى المناداة في كأس إفريقيا على يوسف العربي الذي أصبحت تتوفر فيه هذه الشروط أكثر من أي وقت مضى.
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22 - سليم السبت 30 يونيو 2018 - 17:20
انتهت الاسطورة, لا ارجنتين ولا المانيا ولا البرازيل، اتوقع ان تفوز كرواتيا بالكأس
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23 - france السبت 30 يونيو 2018 - 17:22
بايبي ميسى منتخب فرنسا لعب كرة حديثة سجل وانهزم ولم يستسلم وتعادل وانتصر بجدارة واستحقاق عكس منتخب المغربي حصل على نقطة واحدة يطبلونها ويمجدونها وخرجنا مرفوعين الراس عند الحياحةا
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24 - مواطن مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 17:23
المنتخب الفرنسي قدم أداء رائعا. الأرجنتين يعاني من ضعف كبير على مستوى الدفاع.تأهل فرنسا منطقي ومستحق.
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25 - makanaki السبت 30 يونيو 2018 - 17:23
اضعف مونديال من حيث مستوى الفرق لم يعد لكاس العالم هيبة
نتمنى ان يندثر كاس العالم
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26 - mowatine السبت 30 يونيو 2018 - 17:23
كان التفوق واضح للمنتخب الفرنسي لعبا و نتيجة .
الفريق الارجنتيني كان دون المستوى رغم تسجيله 3 اهداف .
ميسي يتحكم في الفريق من يلعب و من يبقى في الاحتياط هذا اثر على الفريق ككل .فريق غير منسجم
عكس المنتخب الفرنسي الشاب و المنسجم رخم بعض الاخطاء الدفاعية و التهاون في اللحظات الاخيرة .
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27 - سينوح السبت 30 يونيو 2018 - 17:23
هنيئا للمنتخب الفرنسي و نقول لماردونا
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28 - Hicham السبت 30 يونيو 2018 - 17:25
انانية وسلطة ميسي... دمرت الفريق!!!
اجويرو...هيغواين...ديبالا ..احتياط ...حرام!!!
ايكاردي لايوجد في المنتخب بفرمان ميسي !!!
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29 - مصطفى كاراطيكا السبت 30 يونيو 2018 - 17:25
كولشي متضمن مع الأرجنتين كولشي على ميسي علاش متنقولوش فوز مستحق للفرنسيين لعبت حسن و تا الشوالي اعتذر على فرنسا لا تساوي شيء بدون زيدان ..فرنسا غادي تمشي بعيد أن شاء الله
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30 - karim السبت 30 يونيو 2018 - 17:27
دفاع تائه لمنتخب الأرجنتين ولا يستحق المرور الى دور الربع. اللاعب مبابي صاحب 19 سنة يتألق في كأس العالم و يعتبر من أحسن اللاعبين فيه..
كون تزاد فالمغريب كون راه خدام مع شي مول الزريعة.
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31 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 17:27
كل لاعبي المنتخبات يبحثون عن شباك الخصوم لتسجيل الهدف... الا لاعبو الارجنتين فهم يبحثون عن "ميسي " بإعطائه الكرة لكي لا يغضب...
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32 - Reda السبت 30 يونيو 2018 - 17:34
مبروك التأهل لفرنسا ... حقيقة فريق منسجم و متكامل و قدم مبارة كبيرة نتمنى له مزيدا من التوفيق
هذا الفريق يذكرني بفريق 1998 ..احسن فريق أوروبي لحد الان و يتوفر على نجوم كبار و يلعب كرة نظيفة و يسجل أهافا جميلة...
اما ميسي و رفاقه ذهبوا في مهب الريح كثرة الاستحواذ على الكرة بدون فائدة و اندفاع بدني قوي...
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33 - كمال السبت 30 يونيو 2018 - 17:35
يجب على ميسي حزم حقائبه للعودة لبوينس ايروس
فات وقت مراجعة الدفاع او مراجعة الدروس.
فرنسا ليست هاوية كنجيريا او السينغال.
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34 - لحووووو السبت 30 يونيو 2018 - 17:36
الارجنتين مشا عليها الحال .. .
اشبال باريسان جيرمان هما اسياد النقابلة تستحق فرنسا ويمشي سي ميسي ارتاح هنا ماشي ديال المزاح
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35 - عامل نظافة السبت 30 يونيو 2018 - 17:38
قبل أجراء المقابلة كنت أتوقع فوز المنتخب الفرنسي ....المنتخب الارجنتيني أبان عن مستوى ضعيف ولا يستحق حتى عبور الدور الأول على حساب نجيريا التي أبانت عن مستوى جيد لكن اصطدمت بألا عيب التحكيم وإرادة اللوبي الجديد في الفيفا الذي لم يريد أن يرى لا المنتخبات العربية ولا الأفريقية في الدور الثاني....أتمنى خروج المنتخب البر ازيلي لنشاهد منتخبات أخرى جديدة وخصوصا بلجيكا والأروغواي وكرواتيا ........
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36 - جواد السبت 30 يونيو 2018 - 17:38
ميسي يحتاج الى مدرب وليس ان يكون مدرب للفريق
فريق ضعيف
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