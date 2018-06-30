المنتخب الأرجنتيني يودع المونديال في مباراة مجنونة أمام فرنسا

هسبريس من الرباط

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه الكاسح على نظيره الأرجنتيني 3/4 اليوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية أسلوبها على المباراة حتى النهاية.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وعلى الجانب الأخر واصل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني عروضه الباهتة في البطولة ليستحق الخروج المبكر من البطولة بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك انخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف غابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتجارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين أوروغواي والبرتغال.

ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.