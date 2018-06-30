"منتخب السلة" يتألق في إقصائيات بطولة العالم

هسبورت - عمر الشرايبي*

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة من تحقيق انتصار "هيتشكوكي" أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت بقاعة ملعب القاهرة الدولي، بنتيجة 61 مقابل 58، وذلك خلال ثاني مباريات مرحلة إياب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم، المقررة في الصين، خلال السنة المقبلة.

الربع الأول من المباراة تميز بدخول قوي للعناصر المغربية، على غرار المباراة السابقة أمام المنتخب الأنغولي، لكن عدم استغلال الدقائق الثلاث الأولى كفترة فراغ للكونغوليين لم يجعل السواعد المغربية تأخذ فارقا مريحا من النقاط، بالإضافة إلى أن سوء التركيز الدفاعي جعل الفرقين يخرجان بالتعادل 15 مقابل 15.

وخلال النصف الثاني من الجولة الأولى ظهر الخماسي المغربي بأداء متواضع، إذ ضاعت عدة كرات على المستوى الهجومي، في وقت كان بإمكان العناصر المغربية تفادي الإكثار من الرميات الثلاثية، حتى قلت نسبة النجاح بشكل كبير في هذا الجانب؛ أمر استغله الكونغوليون في الخروج متقدمين في النتيجة، مستغلين عدم القوة الدفاعية المغربية، إذ تكرر مشهد "Open Shot" في عدة مناسبات، ليتقدم الكونغو بنتيجة 29 مقابل 27.

وفي الجولة الثانية من المباراة، تدخل المدرب سعيد البوزيدي لمنح جرعة من الثقة لعناصره، في وقت بدأ الفارق يتسع، حتى بلغ عشر نقاط في فترات؛ فاحتاج المغاربة لقتالية علي لحريشي، وخبرة عبد الرحيم نجاح، وثلاثيات زكرياء المصباحي، الذي كان نجم الثواني الأخيرة من زمن الربع الرابع والأخير، إذ تمكن من تعديل النتيجة بثلاثية رائعة، عند زر الصافرة النهائية.

الوقت الإضافي ظهر فيه المنتخب الكونغولي متأثرا ذهنيا بـ"سيناريو" المباراة؛ فيما حاولت العناصر الوطنية توسيع فارق النقاط، تحت تشجيعات كبيرة من الجماهير المصرية الحاضرة، في وقت حاول الكونغوليون التمسك ببصيص الأمل، لتنتهي المواجهة مغربية بفارق ثلاث نقاط.

بهذا الانتصار يكون المنتخب الوطني حسم بشكل نهائي تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة أمام مصر، التي قد تدفع "أسود السلة" إلى مواصلة المسار الرائع وتصدر المجموعة، من أجل تفادي مواجهة منتخبات قوية في الدور التصفوي القادم.

تبقى الإشارة إلى أن مرحلة الذهاب التي استضافتها أنغولا، خلال الفترة الممتدة بين 24 و27 نونبر الماضي، انهزم فيها المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام المنتخب المضيف(62/56)، قبل الانتصار أمام منتخب الكونغو الديمقراطية (88/81)، ثم الهزيمة بفارق أربع نقاط أمام المنتخب المصري (67/63). ومن المرتقب أن تتنافس المنتخبات الأربعة على المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة إلى الدور الثاني من التصفيات، المقررة في شتنبر ونونبر المقبلين.

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