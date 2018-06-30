رونار يشكر طاقمه التقني في تدوينة مثيرة للجدل

هسبورت - أمال بلحاج*

نشر الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم السبت، تدوينة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يشكر فيها طاقمه التقني على "اللحظات الساحرة" التي عاشها رفقته في نهائيات كأس العالم، والتي ستظل راسخة في ذاكرته، حسب وصفه.

وقد أرفق رونار تدوينته بصورة تجمعه بالطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي خلال إحدى مباريات "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم الجارية بروسيا.

تدوينة رونار جاءت في وقت ينتظر الجميع قراره الأخير حول استمراره على رأس المنتخب المغربي، واحترام العقد الذي يربطه بجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والممتد إلى غاية 2022، أو الرضوخ للعروض المُغرية التي توصل بها بعد إقصائه رفقة المغاربة من المونديال، إذ أشعل فتيل التكهنات بخصوص رحيله عن المنتخب.

الجمهور المغربي تفاعل بشكل كبير مع تدوينة "الثعلب"، حيث اعتبرتها الأغلبية "رسالة وداع" إلى الشعب المغربي، قبل الإعلان الرسمي عن قرار انفصاله عن FRMF، خصوصا أن التدوينة جاءت في ظرفية حساسة، ونَشْرُها في هذا الوقت بالذات ليس له غير معنى واحد، هو تأكيد رحيله عن "أسود الأطلس".

وطالب الأنصار المدرب الفرنسي بتوضيح تدوينته الأخيرة، والتصريح رسميا بأنها رسالة وداع، بدل ترك الجمهور المغربي يقرأ ما بين الأسطر، دون أن يعرف ما إن كانت التدوينة تدل على قراره الانفصال عن المنتخب الوطني أم مجرد تدوينة عادية.

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية، قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه في حال ما قرر الناخب الوطني الرحيل عن المنتخب الوطني، سيتم التعاقد مع مدرب من القيمة نفسها قصد إكمال المشروع الرياضي.

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