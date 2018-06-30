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الرئيسية | رياضة | رونار يشكر طاقمه التقني في تدوينة مثيرة للجدل

رونار يشكر طاقمه التقني في تدوينة مثيرة للجدل

رونار يشكر طاقمه التقني في تدوينة مثيرة للجدل
هسبورت - أمال بلحاج*
السبت 30 يونيو 2018 - 22:15

نشر الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم السبت، تدوينة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يشكر فيها طاقمه التقني على "اللحظات الساحرة" التي عاشها رفقته في نهائيات كأس العالم، والتي ستظل راسخة في ذاكرته، حسب وصفه.

وقد أرفق رونار تدوينته بصورة تجمعه بالطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي خلال إحدى مباريات "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم الجارية بروسيا.

تدوينة رونار جاءت في وقت ينتظر الجميع قراره الأخير حول استمراره على رأس المنتخب المغربي، واحترام العقد الذي يربطه بجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والممتد إلى غاية 2022، أو الرضوخ للعروض المُغرية التي توصل بها بعد إقصائه رفقة المغاربة من المونديال، إذ أشعل فتيل التكهنات بخصوص رحيله عن المنتخب.

الجمهور المغربي تفاعل بشكل كبير مع تدوينة "الثعلب"، حيث اعتبرتها الأغلبية "رسالة وداع" إلى الشعب المغربي، قبل الإعلان الرسمي عن قرار انفصاله عن FRMF، خصوصا أن التدوينة جاءت في ظرفية حساسة، ونَشْرُها في هذا الوقت بالذات ليس له غير معنى واحد، هو تأكيد رحيله عن "أسود الأطلس".

وطالب الأنصار المدرب الفرنسي بتوضيح تدوينته الأخيرة، والتصريح رسميا بأنها رسالة وداع، بدل ترك الجمهور المغربي يقرأ ما بين الأسطر، دون أن يعرف ما إن كانت التدوينة تدل على قراره الانفصال عن المنتخب الوطني أم مجرد تدوينة عادية.

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية، قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه في حال ما قرر الناخب الوطني الرحيل عن المنتخب الوطني، سيتم التعاقد مع مدرب من القيمة نفسها قصد إكمال المشروع الرياضي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - كوايري السبت 30 يونيو 2018 - 22:23
يتكلم عن لحظات ساحرة لم أراها خلال المشاركة في كأس العالم. المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة. هذا المدرب يظن أنه كوارديولا او مورينيو ههه مدرب وجمهور يفرحون بمشاركة فاشلة. الوداع رونار وسيأتي الأحسن إن شاء الله.
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125
2 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 22:24
بالتوفيق لك اينما رحلت لحظات رائعة عاشها المغاربة مع هذا المدرب الرائع
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57
3 - mahroucha السبت 30 يونيو 2018 - 22:24
هل سيودع المنتخب الوطني على هاد لحساب
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18
4 - يونس من البيضاء السبت 30 يونيو 2018 - 22:27
مسكين الشعب تيق الكذبة وساحبلو بصاح ربحنا فريق!! أشمان فريق لله يهدينا ويهديكوم، ها ليماشي بحالو ها لقاتل روح.
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-40
5 - وجدي السبت 30 يونيو 2018 - 22:28
خبر عاجل!! الاتحاد الجزائري يتعاقد مع رونار بعقد يمتد لسنتين.والجامعة الملكية المغربية في طريقها للتعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش
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-57
6 - nour-eddin zikouk السبت 30 يونيو 2018 - 22:32
تحياتي ل رونار . شكر ا و كدا اللاعبين الدين ابدىلوا جهدا كبيرا
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34
7 - مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 22:33
نشكر السيد رونار على كل ما قدم للكرة الوطنية، ونظن أنه سيغادر لا محالة، فالمعروف عنه أنه لا يطيل مع المنتخبات التي دربها، لو كان يريد الاستمرار لبقى مع زامبيا او ساحل العاج. والمرجوا من الجامعة أن تتعاقد مع مدرب محنك ويعرف إفريقيا جيدا...
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26
8 - ali السبت 30 يونيو 2018 - 22:33
مدرب كبير يصعب العثور على شخص في مستواه لاكن ان كان ينوي الرحيل .فهذا شانه .ممكن للمغرب العتور على كدرب في المستوى لسبب بسيط .المغرب يملك لاعبين كبار وسيسهل على اي مدرب موهوب ان يكون مجموعة متماسكة .لاكن السؤال هل ممكن لرونار ان يجد افضل نن المنتخب المغربي .من الناحية الكروية مستحيل اما ماديا ممكن .
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33
9 - yassine السبت 30 يونيو 2018 - 22:33
يخلص ما تبقى في عقده للجامعة لأنها أموالنا و الما و الشطبا حتى قاع البحر و لا زعما تيسمو هداك إنجاز و يسمحوا ليه يمشي، اتمنى ان يكون لقجع راجل و يعصرو مليح عاد يطلقو
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24
10 - مبرمج السبت 30 يونيو 2018 - 22:34
فعلا استطاع بناء منتخب جيد و نتمنى لو يبقى لكن ان اختار الرحيل فلا يعني أنها النهاية فالاساس موجود و هم الاعبون.
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29
11 - عجيب السبت 30 يونيو 2018 - 22:34
بغا يجلس مرحبا بيه و بشروط معقولة بغا يدفع شبابو غالي عندنا الفرقة و اي مدرب بالحد اﻷدنى مناﻹحترافية يقضي الغرض point a la ligne
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24
12 - mo7ib lilwatan السبت 30 يونيو 2018 - 22:34
وداعا رونار ،شكرا لما قدمت . ومسيرة موفقة لمنتخبنا الوطني .
المدرب لم يلعب بل لم العصبة والمراد تتمة الطريق مع من هو احسن واجدر . لا نلتفت لمن ترك ورحل بل نبحث عن من هو احسن واجدر واخير . عاش الوطن
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25
13 - abdou rabat السبت 30 يونيو 2018 - 22:36
سلام الله عليكم. عارف أن تعليقي لن يعجب الأغلبية ولكن الصراحة هي هادي(احنا هو الشعب الوحيد اللي كنصنعو أبطال من لا شيء ومن الإخفاقات والفشل كنديرو استحقاق وتميز ولكن ايلا جينا نهدرو ف المنطق غنلقاو أن المنتخب الوطني خرج مبكرا من المونديال وبصفر نقطة علما أن الامكانيات اللي ترصدات تفوق بكثير بعض المنتخبات العالمية وفعوض ماتكون محاسبة كنبقاو نتشبتو بالمدرب الأجنبي كأنه أسطورة ولا مثيل له
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14
14 - zakaria السبت 30 يونيو 2018 - 22:39
الله يعاونو المنتخب الى لعب مزيان راه كاين بزاف ديال العوامل الجمهور قتالية اللاعبين و رونار عامل من هاد العوامل ماتعطوهش كتر من الحجم ديالو
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16
15 - hicham السبت 30 يونيو 2018 - 22:41
إذا أراد البقاء فألف مرحبا و إذا أراد الذهاب فشكرا لما قدمته مع المنتخب الذي يبقى فوق الجميع و الحمد لله يوجد الخلف و خاصة المدرب القدير الزاكي الذي يجب عليه طي الخلافات و التخلي عن الكبرياء الزائد و الجلوس مع السيد لقجع الذي أبان عن كفاءته و تفانيه في خدمة الكرة المغربية
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-2
16 - o-z السبت 30 يونيو 2018 - 22:41
طريق السلامة
ماتنساوش الشكر يجب ان يكون لرئيس الجامعة هو الذي وفر الجو لإشتغال المدرب الذي أعطى كل ما لديه والنتيجة نقطة واحدة
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7
17 - kader السبت 30 يونيو 2018 - 22:42
نحن بدورنا نشكره على ما قدمه للمغرب وهو بمقابل مادي مرتفع . لماذا نربط مصيرنا بشخص واحد ? ما علينا إلا أن تضافر جهود الجميع من أجل الاستمرار والتألق بفضل لاعبين مميزين واي مدرب بإمكانه قيادة الفريق والرد على رونار سيكون في مقابلة رياضية آن ذاك سيعرف أن الفريق من يصنع المدربين وليس المدرب من يصنع الفريق الجاهز .
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7
18 - المحتار السبت 30 يونيو 2018 - 22:44
رونار مدرب بارع، قدم جهودا كبيرة للمنتخب المغربي. فإذا أراد أن يرحل، فلن يجد الضروف الطبيعية لراحته النفسية المتعلقة بإعجابه بالعمل بالمغرب. إذا ما كان هناك إغراء مالي، فالمدرب رونار ذكي ليقرر ما يرتاح له. لكنه لن يجد أحسن من المغرب من أجل راحته النفسية نظرا لتقدم سنه و ما يوفره له المغرب من وسائل لعيش مميز، يوفر له الراحة و السعادة و العمل و هو مرتاح. ذلك همه و هو اللذي سيقرر مستقبله....
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-1
19 - Reda UK السبت 30 يونيو 2018 - 22:46
اذا كانت القصد هو الفراق فااقول له شكرا جزيلا على كل ما قدمه للفريق الوطني. اذا لم يكن قلبه مع المنتخب فقراره على صواب. المغرب اكبر من اي مدرب او لاعب، هم يمشون و ياتي اخرون لكن الوطن دائما لا يتغير. ♥
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7
20 - redos السبت 30 يونيو 2018 - 22:46
شكراً كثيراً للمنتخب الوطني بقيادة الروح الوطنية. أما سيك رونار الماء والشطبة. 10 منك موجدين بغاو غي العاقة ههه
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4
21 - متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 22:46
الجزائر يريد التعاقد معه .. المغرب سيتعاقد مع زين الدين زيدان اعلاش أﻵ !
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5
22 - Mohamed السبت 30 يونيو 2018 - 22:47
من الأحسن ان يغادر
اتذكر مند كنت صغيرا هذه العبارة
لعبنا مزيان وربحنا فريق
وها أنا كبرت واسمعها من جديد
ولم أرى فريقا يحقق الألقاب اللهم المشاركة أينما ارتحل
مدرب جديد حتى نربح فريق آخر وهكذا
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6
23 - محمد السبت 30 يونيو 2018 - 22:47
نتمنى من أشقائنا المغاربة ونطمع فى كرمهم ان يتركوا لنا المدرب رينار لتدريب منتخب مصر احنا فى اشد الاحتياج لهذا المدرب وانتم واجب عليكم تساعدونا صحيح نحن لا نمتلك الا لاعب واحد فقط ولاعيبتنا مش رجال بأستثناء محمد صلاح لكن هو قادر يغير كثير فى الوضع السيء الى الافضل مع العلم لايوجد احد يعشق المنتخب المغربى مثلى انا وزاد عشقى له فى المونديال
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2
24 - MAROCAIN السبت 30 يونيو 2018 - 22:48
أرجو احترام وجهة نظري المتواضعة،أما آن الآوان أن نعطي الفرصة كاملة للإطار الوطني،وخير دليل على ذلك نتائج الشان،وكيف اشتغل الإطارالوطني جمال السلامي،نعم جمال السلامي والطاقم التقني الوطني،ولقب البطولة الإفريقية،ونحن مقبلون على كأس إفريقيا،عفوا فهي مجرد وجهة نظر.
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0
25 - مواطنة السبت 30 يونيو 2018 - 22:50
في مثل هده المواقف تكثر الشائعات واﻻقاويل
المهم اﻻن اننا نملك منتخبا جديرا باﻻحترام
واﻻفضل ان يبقى المدرب على راس اﻻدارة التفنية ولكن ادا اختار المغادرة بجب اﻻبقاء على نفس المجموعة وعدم ترك الفرصة ﻻي احد لتفريفها
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3
26 - المغرب دائما يترك بصمة بالعالم السبت 30 يونيو 2018 - 22:53
إلى المعلق1 كوايري
ما قدمه المنتخب المغربي كل المحللين الرياضيين بالعالم ومعهم الصحافة العالمية تكلمت عن قوته وعُلوٌ كعب لاعبيه الذين كانو يستحقون التواجد أكثر بالمونديال
وهناك محللين إسبان وبرتغاليين اعترفو أن المنتخب المغربي كان الأحق بالمرتبة الاولى من منتخباتهم يعني إن كان منتخبنا حصل على المرتبة الاخيرة في مجموعته فهذا ليس تقصيرا أو ضعفا منهم أو من المدرب بل إنها لعبة الفيفا التي أصبحت أقرب إلى "وكر القمار" منها إلى مكان مًخصص لكرة القدم مادام أصبح كل شي فيها يُحسب بالأرباح المالية وليس بمردود المنتخبات ولهذا قامو بإقصاء منتخبنا عمدا لأن ما سيربحونه من بقاء منتخبات النجوم التي صنعوها كرونالدو البرتغالي وانيستا الإسباني بالنسبة لهم أهم من بقاء المنتخب المغربي الذي لا يملك نجوم لمعهم الإعلام العالمي لكنه يملك منتخب نجم ولا يعتمد على نجم واحد
وثانيا المغرب وقع مع بطل اروبا وبطل العالم ورغم ذلك لعبنا أحسن منهم بكثير وبالمقابل منتخبكم تأهل للدور الثاني على حساب منتخبات ضعيفة سنة2014 ومازلتم ليومنا هذا تهللون لقوته!؟
لو كان رونار ضعيف لما تهافتم عليه انتم وغيركم من الدول
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1
27 - عابر سبيل السبت 30 يونيو 2018 - 22:54
في جميع الحالات رونار له عقد مع الجامعة يمتد الي 2022 فكل من أراد انتدابه لا بد ان يؤذي الشرط الجزايي الدي يتعدي المليون يورو مبلغ جد محترم يمكن من انتداب مدربين من الطراز الكبير هناكً كروش مدرب ايرانً أو لوران بلان المدرب السابق للمنتخب الفرنسي .اما في مايخص رونار معروف عليه انهً لايستمر مع المنتخبات يحب تغيير الاجوا هو دكي يعرف انه لن يحقق أكثر مستقبلا
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4
28 - عابر سبيل السبت 30 يونيو 2018 - 22:54
التغريدة عبارة عن قنبلة موقوتة وهي حمّالة أوجه يمكن تأويلها في عدة اتجاهات:
-من جهة قد تكون رسالة وداع لأنه اقتنع أخيرا إما بعرض صديقه حداد نائب رئيس الجامعة الجزائرية بالتوجه للجزائر(رغم أنهم غير قادرين على دفع حتى مبلغ 80000 أورو الذي يتقاضاه فبالأحرى تقديم مبالغ أكبر ك 175000 أورو الذي يروج حول المبلغ الذي طلبه حاليلوزيتش فهل سيبيع رونار نفسه بثمن أرخص من حاليلوزيتش؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام)
- من جهة أخرى هو شكر فقط الطاقم التقني وهذا قد يفسر في اتجاهين :
-أولا: هي رسالة لمصطفى حجي بأنه لن يكون ضمن طاقمه مستقبلا لأنه يبدي انتقادات لقراراته
-ثانيا : هي رسالة للسيد لقجع:إن كنت تريد مني أن أستمر معكم وأحترم العقد حتى 2022عليك أن تتخلّص من مصطفى حجي
وهنا أودأن أقترح على السيد لقجع في حال اقتناعه هو أيضا بأن مصطفى حجي قد يشكل عائقا أمام استمرار رونار واقتنع أيضا بضرورة استمرار رونار فما على السيد لقجع سوى أن يعيّن مصطفى حجي كمدرب رئيسي أو مساعد للسيد جمال السلامي للمنتخب المحلي
أما إن غلب المنطق والعقل على العاطفة فالجامعة لها برامج محددةوهي سائرة في تنفيذها بغض النظر عن وجود رونارأم لا
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-2
29 - جلال السبت 30 يونيو 2018 - 22:58
أتمنى بقاء رونار مع المنتخب يكمل العمل بدأه لكن إذا قرر الرحيل هذا شأنه اقترح على الجامعة تعيين كارلوس كيروش مدرب إيران خليفة رونار كيروش مدرب الداهية فاز على المنتخب المغرب تعادل مع البرتغال خسر بصعوبة مع اسبانيا بمنتخب لاعبين من البطولة الإيرانية قليل من المحترفين شاهدنا كيف لاعبوا إيرانكان يقاتلون في الملعب رغم المنتخبات اأفضلمنهم هذه القتالية ووالانضباط المنتخب إيران الفضل يعود فيها إلى مدرب رغم أني أتمنىبقاء رونار يحترم مع قده مع الجامعة لكن يبدوا رونار الرحالة الأفريقي يريد أن يكون متل مدرب عمر ميتسوا أوتروسي
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0
30 - Ahmed السبت 30 يونيو 2018 - 22:59
Agree with him. .
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0
31 - عسو السبت 30 يونيو 2018 - 22:59
إذا أراد أن يجلس مع المنتخب مرحبا واذا كان يريد الفلوس و الذهاب فالماء والشطابة كما يقول المغاربة. لا نريد رجلا يتجمل علينا فليذهب إلى البحر. هناك مدربين عالميين و مغاربة كذلك يمكنهم العمل مع فريقنا القوي.
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0
32 - وجدي السبت 30 يونيو 2018 - 23:02
الى المعلقين المغرب دائما. ..والمعلق عابر سبيل. ما هده الاطالة في التعليق.اطالة كثيرة وكبيرة ومزعجة كاننا بصدد التعليق على موضوع ديني او ثقافي جدير بهكدا اطالة.المرجو الالتزام
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-1
33 - المال هو من سيفصل الجدل السبت 30 يونيو 2018 - 23:05
تغريدة رونار المقصود منها تصعيد الجدل ليس إلا!
لان ذلك ما يرفع من القيمة التسويقية للمدرب
ما يهم رونار هو مدخوله الشهري؛ أما الأوقات الشيقة فتدخل في سجل الذكريات... على أقصى تقدير.
الماضي و التاريخ يعيد نفسه: بالامس القريب فعلها مع الفيلة؛ و الآن حان دور الأسود...
كما في جل شؤون الكرة؛ المنطق المادي هو من سيفصل الجدل...
ألا ننسا حال منافسة تنظيم مونديال 2026؟؟؟؟
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1
34 - hamouda السبت 30 يونيو 2018 - 23:07
ربما يتوفر على مجموعة من المميزات والقدرات التى تجعله قادر على خلق فريق قوي ومنافس و مع دلك لم نفعل كمصر التي فازت ب3 كروس إفريقية مع حسن شحاتة لانه مهما كان يبقى المدرب الوطني اكثر عيرة على الفريق الوطني المغرب يتوفر على اطر كفاة تنتظر الفرصة والامكانات التي توفر للمدرب الاجنبي بما في دلك محيط المنتخب.
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35 - مصطفى كاراطيكا السبت 30 يونيو 2018 - 23:11
هذا كون داز للدور الثاني المغاربة غادي يعبدوه نيشان
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1
36 - صابر عبد الصبور السبت 30 يونيو 2018 - 23:12
مع الف سلامة والملايير اللي كتربح اولادنا محتاجين لها لتشييد وتاهيل الملاعب الرياضية بالمؤسسات التعليمية لتنشئة جيل من الابطال في مختلف الرياضات.وكذا تاتيث احيائنا العجفاؤ ومداشرنا الفيفاء ببنية تحتية ترفيهية يستفيد منها الاطفال والشباب حتى نكون في الموعد يوم تتوفر شروط تنظيم التظاهرات الرياضية العالمية.
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1
37 - Mohamed السبت 30 يونيو 2018 - 23:16
Nous tenions a vous ecrire un " Merci " sincere pour votre soutien de notre equipe nationale , et sachiez que vous resterais gravės dans la memoire du peuple Marocain qui garderas de ttes bons souvenirs de vous en vous souhaitant bonne chance dans les annees a venir et une tres bonnd continuité
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0
38 - حمودا السبت 30 يونيو 2018 - 23:18
ادا اراد الرحيل فمع السلام يجب ان يتشرف المدرب بتدريب المنتخب اي يجب ان تكون قبمة المنتخب قيمه كبيره وليس العكس
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39 - hafi السبت 30 يونيو 2018 - 23:19
يجب عليه الرحيل لم يفعل شيا يد الاعبون لهم خبرة ومهارة بش وصلو تم لم تكن له اي لمسة في الجانب التقني نرى مدرب الا ركواين معوق تحكم بالامور بدقة وانتصر الحكمة والموعضة ليس الصراخ ولا نفعال هو الدى يرفع المعنويات و زيد بعقلك .
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1
40 - تدوير الدماء في المخ واجب السبت 30 يونيو 2018 - 23:20
اذا كان رونار معتاد على الثناء على طاقمه التقني فهذه ليست رسالة وداع والعكس صحيح .
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0
41 - كاتب حر السبت 30 يونيو 2018 - 23:22
شكرا لهيرفي رونار، إذا أراد الإستمرار فمرحبا به، و إذا شاء فليذهب كل يبحث عن مصلحته.
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42 - فلالي السبت 30 يونيو 2018 - 23:23
تحية الى المعلق مصطفى كاراطيكا.فعلا اصبت يا فتى.واضيف ان رونار لو وصل للنهائي لدعاه المغاربة الى بيوتهم..
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1
43 - مغربي متتبع السبت 30 يونيو 2018 - 23:24
هذا الفريق قام بجمعه بادو الزاكي .والخطة التي لعب بها رونار ضد إيران كانت سيئة جدا أقول ان الفضل اللدي توصل له الفريق هي الروح القتالية التي ضهور بها اما رونار فلم تكن خططه في المستوا ،
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1
44 - العفو السبت 30 يونيو 2018 - 23:32
مشكلتنا نحن المغاربة نتكلم على هذا المدرب كانه فاز معنا بكاس العالم. اولا المنتخب الوطني تكون والتحم جيدا تحت يد المدرب البلحيكي اربك غيريت وبادو الزاكي ولا ننسى الفوز الكاسح 4:0 ضد المنتخب الجزائري بمراكش. تانيا يعاب على هذا المدرب أسلوبه المتعجرف خصوصا مع الراي العام المغربي وتركيزه على اللاعبين الذين يتحدثون الفرنسية بلهندة متلا الذي فعلا لا يستحق حمل القميص الوطني ، ولولا تدخل رئيس الحامعة لما تمت المناداة على حكيم زياش الذي منح قوة جديدة لوسط.الميدان والهجوم . تالتا اختياراته خصوصا عند تغيير اللاعبين تطرح العديد من الاسئلة وخير دلبل على ذلك عدم.إشراك امين حارت الذي اختير كاحسن لاعب في المباراة الاولى ضد إيران ولو كبديل ضد منتخب البرتغال وقد كان عليه تغيير بلهندة باللاعب حارت .رابعا الاستغناء على اللاعب السايس ضد البرتغال كان خطأ فادح ولو كان موجودا لما تسجل علينا هدف رونالدو و اشراك اللاعب الكعبي والإستغناء على بوطيب الذي شارك في كل المباريات الاقصائية والإعدادية في المباراة الاولى ضد إيران اختيار لم يكن في محله .
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45 - حسن السبت 30 يونيو 2018 - 23:39
الشخص الوحيد المهم في الفريق الوطني هو السيد الرئيس المحترم و الكفؤ فوزي لقجع
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46 - khalid السبت 30 يونيو 2018 - 23:40
لا يهمنا ذهاب رونار لأن نقطة الضعف التي كنا نعاني منها وهي التشكلة القارة والمناسبة قد تم معالجتها .نحتاج مدربا متمرسا في وضع الخطط وقراءة الخصوم .ربما هناك من هو أفضل من رونار .
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47 - صاغرو السبت 30 يونيو 2018 - 23:42
الطبيعة ترفض الفراغ
والمغرب لا يتوقف على رونار او حجي او لقجع.
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48 - هشام العود السبت 30 يونيو 2018 - 23:44
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا و خظ سعيد.جيبو الزاكي وامريضنا ما عندو باس
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