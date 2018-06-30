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كُتّاب وآراء
رونار يشكر طاقمه التقني في تدوينة مثيرة للجدل
نشر الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم السبت، تدوينة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يشكر فيها طاقمه التقني على "اللحظات الساحرة" التي عاشها رفقته في نهائيات كأس العالم، والتي ستظل راسخة في ذاكرته، حسب وصفه.
وقد أرفق رونار تدوينته بصورة تجمعه بالطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي خلال إحدى مباريات "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم الجارية بروسيا.
تدوينة رونار جاءت في وقت ينتظر الجميع قراره الأخير حول استمراره على رأس المنتخب المغربي، واحترام العقد الذي يربطه بجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والممتد إلى غاية 2022، أو الرضوخ للعروض المُغرية التي توصل بها بعد إقصائه رفقة المغاربة من المونديال، إذ أشعل فتيل التكهنات بخصوص رحيله عن المنتخب.
الجمهور المغربي تفاعل بشكل كبير مع تدوينة "الثعلب"، حيث اعتبرتها الأغلبية "رسالة وداع" إلى الشعب المغربي، قبل الإعلان الرسمي عن قرار انفصاله عن FRMF، خصوصا أن التدوينة جاءت في ظرفية حساسة، ونَشْرُها في هذا الوقت بالذات ليس له غير معنى واحد، هو تأكيد رحيله عن "أسود الأطلس".
وطالب الأنصار المدرب الفرنسي بتوضيح تدوينته الأخيرة، والتصريح رسميا بأنها رسالة وداع، بدل ترك الجمهور المغربي يقرأ ما بين الأسطر، دون أن يعرف ما إن كانت التدوينة تدل على قراره الانفصال عن المنتخب الوطني أم مجرد تدوينة عادية.
وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية، قد أكد، في تصريحات صحافية، أنه في حال ما قرر الناخب الوطني الرحيل عن المنتخب الوطني، سيتم التعاقد مع مدرب من القيمة نفسها قصد إكمال المشروع الرياضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
المدرب لم يلعب بل لم العصبة والمراد تتمة الطريق مع من هو احسن واجدر . لا نلتفت لمن ترك ورحل بل نبحث عن من هو احسن واجدر واخير . عاش الوطن
ماتنساوش الشكر يجب ان يكون لرئيس الجامعة هو الذي وفر الجو لإشتغال المدرب الذي أعطى كل ما لديه والنتيجة نقطة واحدة
اتذكر مند كنت صغيرا هذه العبارة
لعبنا مزيان وربحنا فريق
وها أنا كبرت واسمعها من جديد
ولم أرى فريقا يحقق الألقاب اللهم المشاركة أينما ارتحل
مدرب جديد حتى نربح فريق آخر وهكذا
المهم اﻻن اننا نملك منتخبا جديرا باﻻحترام
واﻻفضل ان يبقى المدرب على راس اﻻدارة التفنية ولكن ادا اختار المغادرة بجب اﻻبقاء على نفس المجموعة وعدم ترك الفرصة ﻻي احد لتفريفها
ما قدمه المنتخب المغربي كل المحللين الرياضيين بالعالم ومعهم الصحافة العالمية تكلمت عن قوته وعُلوٌ كعب لاعبيه الذين كانو يستحقون التواجد أكثر بالمونديال
وهناك محللين إسبان وبرتغاليين اعترفو أن المنتخب المغربي كان الأحق بالمرتبة الاولى من منتخباتهم يعني إن كان منتخبنا حصل على المرتبة الاخيرة في مجموعته فهذا ليس تقصيرا أو ضعفا منهم أو من المدرب بل إنها لعبة الفيفا التي أصبحت أقرب إلى "وكر القمار" منها إلى مكان مًخصص لكرة القدم مادام أصبح كل شي فيها يُحسب بالأرباح المالية وليس بمردود المنتخبات ولهذا قامو بإقصاء منتخبنا عمدا لأن ما سيربحونه من بقاء منتخبات النجوم التي صنعوها كرونالدو البرتغالي وانيستا الإسباني بالنسبة لهم أهم من بقاء المنتخب المغربي الذي لا يملك نجوم لمعهم الإعلام العالمي لكنه يملك منتخب نجم ولا يعتمد على نجم واحد
وثانيا المغرب وقع مع بطل اروبا وبطل العالم ورغم ذلك لعبنا أحسن منهم بكثير وبالمقابل منتخبكم تأهل للدور الثاني على حساب منتخبات ضعيفة سنة2014 ومازلتم ليومنا هذا تهللون لقوته!؟
لو كان رونار ضعيف لما تهافتم عليه انتم وغيركم من الدول
-من جهة قد تكون رسالة وداع لأنه اقتنع أخيرا إما بعرض صديقه حداد نائب رئيس الجامعة الجزائرية بالتوجه للجزائر(رغم أنهم غير قادرين على دفع حتى مبلغ 80000 أورو الذي يتقاضاه فبالأحرى تقديم مبالغ أكبر ك 175000 أورو الذي يروج حول المبلغ الذي طلبه حاليلوزيتش فهل سيبيع رونار نفسه بثمن أرخص من حاليلوزيتش؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام)
- من جهة أخرى هو شكر فقط الطاقم التقني وهذا قد يفسر في اتجاهين :
-أولا: هي رسالة لمصطفى حجي بأنه لن يكون ضمن طاقمه مستقبلا لأنه يبدي انتقادات لقراراته
-ثانيا : هي رسالة للسيد لقجع:إن كنت تريد مني أن أستمر معكم وأحترم العقد حتى 2022عليك أن تتخلّص من مصطفى حجي
وهنا أودأن أقترح على السيد لقجع في حال اقتناعه هو أيضا بأن مصطفى حجي قد يشكل عائقا أمام استمرار رونار واقتنع أيضا بضرورة استمرار رونار فما على السيد لقجع سوى أن يعيّن مصطفى حجي كمدرب رئيسي أو مساعد للسيد جمال السلامي للمنتخب المحلي
أما إن غلب المنطق والعقل على العاطفة فالجامعة لها برامج محددةوهي سائرة في تنفيذها بغض النظر عن وجود رونارأم لا
لان ذلك ما يرفع من القيمة التسويقية للمدرب
ما يهم رونار هو مدخوله الشهري؛ أما الأوقات الشيقة فتدخل في سجل الذكريات... على أقصى تقدير.
الماضي و التاريخ يعيد نفسه: بالامس القريب فعلها مع الفيلة؛ و الآن حان دور الأسود...
كما في جل شؤون الكرة؛ المنطق المادي هو من سيفصل الجدل...
ألا ننسا حال منافسة تنظيم مونديال 2026؟؟؟؟
والمغرب لا يتوقف على رونار او حجي او لقجع.
شكرا و خظ سعيد.جيبو الزاكي وامريضنا ما عندو باس