ماسكيرانو يعتزل اللعب مع المنتخب الأرجنتيني

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي عقب الخسارة 3 ـ 4 أمام المنتخب الفرنسي، في الدور الثاني بكأس العالم 2018.

وقال ماسكيرانو، البالغ 34 عاما، للتلفزيون الأرجنتيني والدموع في عينيه :"حان وقت الوداع، أنا الآن مجرد مشجع أرجنتيني آخر".

ولعب ماسكيرانو 147 مباراة دولية مع المنتخب الارجنتيني، وكانت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي هي المباراة رقم 20 له في أربع مشاركات بنهائيات المونديال.

ورحل ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة السابق، بعد فشل جديد في محاولة الفوز بكأس العالم في حقبة ليونيل ميسي. وقال:"هذه القصة انتهت، لقد قدمنا ما في وسعنا حتى النهاية"

وتخطى ماسكيرانو الرقم القياسي المسجل باسم خافيير زانيتي، الذي خاض 142 مباراة دولية، قبل بدء نهائيات كأس العالم. ويبقى التأكد من بقاء ميسي لإضافة مباريات أخرى على رصيده البالغ 129 مواجهة دولية.

وقال ماسكيرانو عن الهزيمة أمام فرنسا :"لم نبدأ المباراة بشكل جيد. لقد تعادلنا وتقدمنا في النتيجة، ولكن هدف التعادل آذانا للغاية".

ومنذ مشاركته الأولى مع المنتخب الأرجنتيني، في 2003، فاز ماسكيرانو بالميدالية الذهبية للأولمبياد مرتين، وكان وصيفا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال المدافع المنهي مساره الدولي:"هذه هي كرة القدم؛ في أوقات كثيرة لا تحصل على ما تريده .. الشيء المهم هو أن يكون بإمكانك دائما أن تقول أنك قدمت كل شيء".