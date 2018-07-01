هييرو يراهن على تخطي الروس في المونديال

هسبريس - إفي

وجه فرناندو هييرو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، رسالة تفاؤل قبل مواجهة روسيا في ثمن نهائي مونديال روسيا، حيث أكد أنه يمتلك "الكثير من الأسباب التي تدفعه للتفاؤل"، وأنه "سيختار التشكيل الذي سيقاتل لاستمرار إسبانيا في المونديال".

وصرح هييرو، خلال مؤتمر صحفي يسبق المباراة التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي"، بقوله: "جميع الأمور واضحة بالنسبة لنا، ولا ننظر للخلف. تخطينا ثلاث مباريات ونحن بصدد الرابعة، لا نفكر فيما حدث أمام صاحبة الأرض أو ما عشته كلاعب منذ 12 عاما".

وأضاف قائد ريال مدريد الأسبق: "نلعب أمام مستضيف البطولة والذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، مثلما حدث مع المغرب، ولكننا سنلعب بدعم ملايين الإسبان خلفنا؛ سيشاهدون المباراة عبر الشاشات، وأتمنى أن تأتي أعداد كبيرة للملعب".

وتابع الناخب الإسباني: "الجميع في حالة تركيز، ونمتلك عناصر جيدة للغاية وسنبذل قصارى جهدنا. سأختار التشكيل الذي سيقاتل لاستمرار إسبانيا في المونديال".

ورفض هييرو الكشف عن ملامح التشكيل الأساسي، واكتفى بالقول إن أي "11 لاعب" سيكون جاهز للمشاركة، بينما أكد فقط تواجد ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، ودييغو كوستا في الهجوم.

وحول منافسه الروسي، أشاد المتحدث بالمستوى الذي قدمه في أول مباراتين أمام السعودية ومصر، والجانب البدني المتميز، فضلا عن خطورته في الكرات الثابتة، بالإضافة للميزة الأكبر المتمثلة في اللعب أمام جمهوره وعلى أرضه.