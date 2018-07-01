24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. أساتذة مغاربة يشكلون "ائتلاف الباحثين الشباب" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | هييرو يراهن على تخطي الروس في المونديال

هييرو يراهن على تخطي الروس في المونديال

هييرو يراهن على تخطي الروس في المونديال
هسبريس - إفي
الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:36

وجه فرناندو هييرو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، رسالة تفاؤل قبل مواجهة روسيا في ثمن نهائي مونديال روسيا، حيث أكد أنه يمتلك "الكثير من الأسباب التي تدفعه للتفاؤل"، وأنه "سيختار التشكيل الذي سيقاتل لاستمرار إسبانيا في المونديال".

وصرح هييرو، خلال مؤتمر صحفي يسبق المباراة التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي"، بقوله: "جميع الأمور واضحة بالنسبة لنا، ولا ننظر للخلف. تخطينا ثلاث مباريات ونحن بصدد الرابعة، لا نفكر فيما حدث أمام صاحبة الأرض أو ما عشته كلاعب منذ 12 عاما".

وأضاف قائد ريال مدريد الأسبق: "نلعب أمام مستضيف البطولة والذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، مثلما حدث مع المغرب، ولكننا سنلعب بدعم ملايين الإسبان خلفنا؛ سيشاهدون المباراة عبر الشاشات، وأتمنى أن تأتي أعداد كبيرة للملعب".

وتابع الناخب الإسباني: "الجميع في حالة تركيز، ونمتلك عناصر جيدة للغاية وسنبذل قصارى جهدنا. سأختار التشكيل الذي سيقاتل لاستمرار إسبانيا في المونديال".

ورفض هييرو الكشف عن ملامح التشكيل الأساسي، واكتفى بالقول إن أي "11 لاعب" سيكون جاهز للمشاركة، بينما أكد فقط تواجد ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، ودييغو كوستا في الهجوم.

وحول منافسه الروسي، أشاد المتحدث بالمستوى الذي قدمه في أول مباراتين أمام السعودية ومصر، والجانب البدني المتميز، فضلا عن خطورته في الكرات الثابتة، بالإضافة للميزة الأكبر المتمثلة في اللعب أمام جمهوره وعلى أرضه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - intidam الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:03
اتمنى لكم الهزيمة إن شاء الله يا غشاشة انتقالكم من الدور الاول كان غير مستحق ومغشوش فيه بمساندة الحكم والفيفا اللعنة لكم وللفيفا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - nounours الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:04
عندك غير ترجعوا إلى مدريد هاد الليلة ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.