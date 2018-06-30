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كُتّاب وآراء
"الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإسباني، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.
وأوضح المكتب الصحافي لـ"الفيفا" أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تم تغريمه بمبلغ 65 ألف فرنك سويسري (حوالي 62 مليون سنتيم)، بسبب عدة انتهاكات، هي دخول ستة إداريين مغاربة، بينهم فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، أرض الملعب بعد الصافرة النهائية للحكم، ووجود 13 شخصا في المنطقة التقنية بدلا من 11 شخصا، إضافة إلى شغب مشجعي "أسود الأطلس" أثناء المباراة.
كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم الاتحاد الصربي بـ 20 ألف فرنك سويسري بسبب رفع المشجعين رايات سياسية في إحدى المباريات، وتغريم الاتحاد المكسيكي بمبلغ قدره 15 ألف فرنك سويسري بسبب شغب المشجعين المكسيكيين، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلادهم بالمنتخب السويدي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وفي وقت سابق راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني في مبارياته في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خاصة ضد منتخبي البرتغال وإسبانيا.
وأكدت الجامعة في المراسلة ذاتها، أن المنتخب الوطني تأثر كثيرا بقرارات الحكام، المرتبطة بـ"تقنية الفيديو"، الشهيرة بــ"VAR"، خاصة في مباراتي البرتغال وإسبانيا، برسم الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.
وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إن "أسود الأطلس" عانوا من ظلم التحكيم بشكل كبير أثّر على مشاركتهم خلال نهائيات العرس العالمي، وحرمهم من الدفاع عن حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني أسوة بباقي منتخبات المجموعة ، وتسبب في مغادرتهم الاستحقاق الدولي من دور المجموعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
وكلنا عليكم الله والكرة ديالكم!
اصبحت بعصابة دولية منظمةFIFA
الجامعة لابأس عليها،
هاد الغرامة ماكاتساوي حتى 1% من داكشي ليكاتصير الجامعة على الكرة في الشهر. (الشعب يخلص)
خصنا بزاف باش نوليو متحظرين
الله يهدينا
فرصة للمغرب لرد الصاع صاعين للفيفا امام العالم كله بعد عجزها في تنظيم كاس عالم نزيهة وعجزها في ايقاف تذخل السياسه في كاس العالم2026
الحاصول بنادم يكمدها و يسكت في هاد الدنيا
ولكن هناك شيء يطبخ على الماء من اتجاه المغرب من رأيس الفيفا يظهر لي الفيفا ضد المغرب والامر لا يعرفه شعب المغربي هناك حقد على المغرب
وتحاهل اسماء كانت ستقدم اضافة كبيرة للمنتخب خاصة فجر الذي اشرك بديلا في حين بلهندة رسمي،اضافة الى نبيل لزهر و لبيض و العليوي و السعيدي و بوفال وغيرهم الذين لم توجه لهم الدعوة للمشاركة في الاقصاييات وفضل عنهم من لايجيد حتى الوقوف على ارضية الملعب،
واما رونار الذي يتخوف المغاربة من رحيله عن المنتخب كانه فاز بالالقاب،علما ان الرجل لم يفز باي مقابلة منذ مجييه ضد منتخب معروف عالميا وحتى كاس العالم،وانا متاكد تماما انه ان ذهب للجزاير فلن يحقق اي شيء هناك حتى لو استمر في تدريبها عقد من الزمن،
للمغرب الان لاعبين جيدين كثر،يحتاجون الى مدرب يعرف كيف يوظف قدراتهم و يخلق توازنا في التشكيلة،لا ان يستنفدون طاقتهم في شوط او يضيع مجهودهم لاعبين يتفرجون في ارضية الملعب،ثم ننهزم وندعي اننا خرجنا بشرف لنغطي على اختيارات المدرب الغبية
أما يديرها هو و نخلصوها حنا . أوهو أوهو. اللي دارها ببيدها ، يفكها بسنيها
الناس كتموت ملقياش لخفف الالمها... و حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين....
ما كان لا TAS و لا هم يحزنون.
سوف يدفع المغرب الغرامة و يسكت كالوليد الصغير.
لا لقجع لا الوزراء لا الحكومة و لا أحد يستاهل منصبه.
سكوت تام و دفع الغرامات من جيوب الشعب.