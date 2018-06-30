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الرئيسية | رياضة | "الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور

"الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور

"الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 23:57

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإسباني، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وأوضح المكتب الصحافي لـ"الفيفا" أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تم تغريمه بمبلغ 65 ألف فرنك سويسري (حوالي 62 مليون سنتيم)، بسبب عدة انتهاكات، هي دخول ستة إداريين مغاربة، بينهم فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، أرض الملعب بعد الصافرة النهائية للحكم، ووجود 13 شخصا في المنطقة التقنية بدلا من 11 شخصا، إضافة إلى شغب مشجعي "أسود الأطلس" أثناء المباراة.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم الاتحاد الصربي بـ 20 ألف فرنك سويسري بسبب رفع المشجعين رايات سياسية في إحدى المباريات، وتغريم الاتحاد المكسيكي بمبلغ قدره 15 ألف فرنك سويسري بسبب شغب المشجعين المكسيكيين، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلادهم بالمنتخب السويدي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي وقت سابق راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني في مبارياته في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خاصة ضد منتخبي البرتغال وإسبانيا.

وأكدت الجامعة في المراسلة ذاتها، أن المنتخب الوطني تأثر كثيرا بقرارات الحكام، المرتبطة بـ"تقنية الفيديو"، الشهيرة بــ"VAR"، خاصة في مباراتي البرتغال وإسبانيا، برسم الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة، إن "أسود الأطلس" عانوا من ظلم التحكيم بشكل كبير أثّر على مشاركتهم خلال نهائيات العرس العالمي، وحرمهم من الدفاع عن حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني أسوة بباقي منتخبات المجموعة ، وتسبب في مغادرتهم الاستحقاق الدولي من دور المجموعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - khalid الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:08
والله حرام المغرب انتهكت حقوقه وغادي يزيد يخلص لنلتحأ إلى الطاس ضد هذه الفيفا المستبدة
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65
2 - rajaa الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:08
ضربني و بكى، سبقني وشكى. الله يعطينا وجه الفيفا. لكن على المغرب الرد و بالصرامة اللازمة.
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87
3 - aylal الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:08
فلوسنا، فلوس الشعب، فلوس المقهورين، مشــــات!
وكلنا عليكم الله والكرة ديالكم!
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95
4 - باش نفعاتنا هاد الكورة الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:10
مزيان حيدو للمغاربة 62 مليون و عطيوها لفيفا. زيدوها حتى هي على الحساب الاخر. و نشوفوا اشنو هاد الكرة نافعانا. للي ما فهمتش هو علاش هاد الاهتمام و العبادة مانشوفوهاش مع الباسكيط و الهوند. راه غير لعية هذه ا عباد الله.
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51
5 - Lion d atlas الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:10
مكفاهمش الغش ديا VAR دابا غادين إيدوزو النصب و الإحتيال.
اصبحت بعصابة دولية منظمةFIFA
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47
6 - Messi الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:11
أسيدي باش نافعانا هاد الكورة كاع .. بناقص منها و من مصاريفها الثقيلة ..
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69
7 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:11
رأيت دخول رءيس الجامعة لارضية الملعب . تصرف هاو من طرفه كان عليه ان يعلم بالقوانين المنظمة للفيفا . لكن من جهة أخرى من سيحاسب لوبي الفيفا عن أخطاءه . لانهم عاتو فسادا في كرة القدم وسخرو تقنيتهم لاقصاء منتخبات بعينها . لقد أفسدوا كرة القدم.
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64
8 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:12
مكفاه فيل زادوا فيلة

حسبي ألله ونعم الوكيل
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31
9 - mido الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:13
الدنيا هانيا.
الجامعة لابأس عليها،
هاد الغرامة ماكاتساوي حتى 1% من داكشي ليكاتصير الجامعة على الكرة في الشهر. (الشعب يخلص)
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40
10 - نور الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:14
الفيفا خاصها تغرم لينا أضعاف هاد المبلغ مليون مرة على الغش و مساندة الفرق الكبرى على ظهر المغرب,و خيبة الأمل لسببتوها لشعب بأكمله لكان باغي يفرح بالفريق ديالو.
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16
11 - ابن سوس المغربي، var الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:15
تغريم المغرب مقصود بسبب شكوى المغرب ضد الحكام و بسبب احتجاج المغرب علة عدم استعمال تقنيةsl var في مقابلة البرتغال انها الفيفا يا ناس غول فاسد يدمر المنتخبات الصغيرة المغرب
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26
12 - sam6 الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:15
مذا ربح المغرب من من هذه الكرة، الا الخصارة. حتى يشبع "هوليكان المغرب" غريزته.
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9
13 - كريم الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:16
قال المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى
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10
14 - مواطن الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:16
يمشي يتلاح لا هو ولا الفيفا ديالو .. اصلا حنا الدول العربية بالامكانيات المادية لي عندهم يديرو احسن مونديال عربي ويحرو معاهم الدول ديال اسيا . ولكن العرب مافيهم النفس...
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7
15 - فؤاد الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:16
صراحتا حنا لمغاربة لا علاقة فين ممشينا نجيبو الدل الى درجة أنا أصبحنا نستحي ننقولو مغاربا والله ،شفت جمهور كيفاش كيتعامل في شوارع روسيا وبطرق لا تذل على التحظر ،وزدها لقجع واش اعباد الله حنا مقصين وديرين هاد لحالة واش ميت كيحيا؟شحال ديال منتخبات ظلمت ومكتشوفش هاد شي الا مغاربة ؟سينغال ظلمت في بيلانتي ومدروش ها حالة...
خصنا بزاف باش نوليو متحظرين
الله يهدينا
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1
16 - كبور الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:18
هههههههه الفيفا عارفا غير العقاب أما تقنية الفيديو لصالحنا ماعرفاهاش ايوا الله يلعن بو لي مايحشم
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9
17 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:20
يجب على الاتحادات العربية و الافريقية اعادة النضر في انضمامها الى هدا الاتحاد الدوالى لكرة لما يتعرضون فيه للميز و الظلم.. ، مكفاهمش ظلم تحكيم زادو بلغرامة حتى هيا
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7
18 - مسلسل الفيفا الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:21
وهل تسسبب القجع والجمهور في الهجوم على أحد أو تخريب الملعب حتى تفرض عليه غرامة مالية مافيا الفيفا تفرض غرمات غيالية في ابسسط الأشياء
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3
19 - Aziz Canada الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:22
اتحاد فاشل.. يستعمل العرب وافريقيا كارانب سباق فقط. ويدعي كاس عالميه نزيهة...وكلنا شاهد الفار واخطاء الحكام المتعددة ضد الفرق الصغيرة دون ان توقف الفيفا او تغرم ولو حكم واحد. لو كان الامر بيدي لانسحبت من الفيفا واكتفي بتنظيم كاي عالمية افريقية كل 3سنوات حيث سيكون التنافس نزيه ومستوى عالي.
فرصة للمغرب لرد الصاع صاعين للفيفا امام العالم كله بعد عجزها في تنظيم كاس عالم نزيهة وعجزها في ايقاف تذخل السياسه في كاس العالم2026
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4
20 - tarik.uk الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:23
الاتحاد الدولي للفساد و ليس كرة القدم. تحتج في المغرب تاخد 20 سنة، تحتج على ظلم كروي تاخذ غرامة
الحاصول بنادم يكمدها و يسكت في هاد الدنيا
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9
21 - Zohair الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:23
الجامعة المغربية لكرة القدم تلتجأ إلى الطاس لتطعن في قرار الفيفا بتغريمها حوالي 62 مليون سنتيم .. مصاريف المحامي تقدر ب 200 مليون سنتيم !
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9
22 - محمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:25
الفلوس شعب موجودا في البنك سويسرا الأمر سهل

ولكن هناك شيء يطبخ على الماء من اتجاه المغرب من رأيس الفيفا يظهر لي الفيفا ضد المغرب والامر لا يعرفه شعب المغربي هناك حقد على المغرب
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1
23 - ربيعة الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:28
هههه لفيفا شافت غير عيوب الناس والأخطاء ديالها هي . هي لي خاصها تخلص غرامة على التلاعب بتقنية الفيديوهات ديال الفار . راه فار نيت تايلعب كيف بغا . كون داروا لشعب المغربي الراي ماتبقى تشارك حتى دولة من إفريقيا فشي مونديال
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-3
24 - مغربية الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:29
وشكون لي غايعابقكم نتوما على الظلم التحكيمي ؟
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-1
25 - منير الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:30
كما يفعلون بنا تفعل بهم الفيفا والمحزن أننا كشعب ديما واكلين الدق وساكتين تانجيهم شي مصيبة من عند الله عز و جل
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4
26 - hamdi الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:38
عندما نزل لقجع الى ارضية الملعب كان من المنتظر معاقبة الجامعة. نزل الى الملعب ليُري للمغاربة انّه "راه خدّام و راه كايحتجّ". الظُّلم غير عليك انتَ؟ سبحان الله!
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4
27 - انشري يا عزيزتي الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:38
مالقيتوش الرجال اما بين المغرب والفيفا المحكمة الدولية
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28 - عبد الحكيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:40
السبب الاول و الاساسي لخروج المغرب من الدور الاول هو المدرب لا فار ولا طار،بسبب اختياراته للاعبين الذين لا يستحقون الرسمية ولا حتى الجلوس في دكة البدلاء،ولم يستفد من الخروج من كاس افريقيا لاشراكه نفس العناصر التي كانت سببا في الهزيمة امام مصر،
وتحاهل اسماء كانت ستقدم اضافة كبيرة للمنتخب خاصة فجر الذي اشرك بديلا في حين بلهندة رسمي،اضافة الى نبيل لزهر و لبيض و العليوي و السعيدي و بوفال وغيرهم الذين لم توجه لهم الدعوة للمشاركة في الاقصاييات وفضل عنهم من لايجيد حتى الوقوف على ارضية الملعب،
واما رونار الذي يتخوف المغاربة من رحيله عن المنتخب كانه فاز بالالقاب،علما ان الرجل لم يفز باي مقابلة منذ مجييه ضد منتخب معروف عالميا وحتى كاس العالم،وانا متاكد تماما انه ان ذهب للجزاير فلن يحقق اي شيء هناك حتى لو استمر في تدريبها عقد من الزمن،
للمغرب الان لاعبين جيدين كثر،يحتاجون الى مدرب يعرف كيف يوظف قدراتهم و يخلق توازنا في التشكيلة،لا ان يستنفدون طاقتهم في شوط او يضيع مجهودهم لاعبين يتفرجون في ارضية الملعب،ثم ننهزم وندعي اننا خرجنا بشرف لنغطي على اختيارات المدرب الغبية
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29 - yassir الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:41
إلا غادي ييخلصها لقجع من جيبو ، راه هنانية .
أما يديرها هو و نخلصوها حنا . أوهو أوهو. اللي دارها ببيدها ، يفكها بسنيها
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4
30 - أستاذ متدرب الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:45
معليش الشعب هو لي غادي يخلص تهور رئيس الجامعة الملكية
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3
31 - mohasimo الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:46
الفيفا كاعيا بعدما ودع مسي ورونالدو المونديال لانهم سوف يكونون سفقة مربحة للفيفا اذا وصلا لنهاية, لكن تجري الرياح بما لاتشتهيه سفن(الفيفا) نحن نريد الvar وهم يريدون تغريم المغرب ومنخبات اخرى.
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1
32 - محمد طه الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:52
ههه بغيتهم يديرو اعادة النظر فالتحكيم ها هما داروه ، ردو ليكم الصرف فعين المكان ...
الناس كتموت ملقياش لخفف الالمها... و حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين....
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-1
33 - البرهوش الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:57
و الله أمر بعض المعلقين يُضحك.
ما كان لا TAS و لا هم يحزنون.
سوف يدفع المغرب الغرامة و يسكت كالوليد الصغير.
لا لقجع لا الوزراء لا الحكومة و لا أحد يستاهل منصبه.

سكوت تام و دفع الغرامات من جيوب الشعب.
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0
34 - العلم لله الأحد 01 يوليوز 2018 - 01:03
نهار الماتش شفت القجع فوسط الملعب والله الى عرفتها. خاص هاد الخطية تخلص من جيبو ماشي من اموال الجامعة. و الله اعلم.
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0
35 - مغربي وأفتخر الأحد 01 يوليوز 2018 - 01:06
هاته سياسة جديدة تتخدها الفيفا ضد كل من يريد الإحتجاج على قراراتها التحكيمية التافهة في المنديال وتسمى هذه السياسة: الرد بالمثل،أي الى هدرتي نخليو دار بوك.
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