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كُتّاب وآراء
نادي شالكه: حارث يعاني من الصدمة بعد الحادثة المميتة بمراكش
قال مسؤول رياضي ألماني إنه تمكن من التواصل مع اللاعب المغربي الدولي أمين حارث، موضحا أنه "ما زال يعاني من الصدمة"، بعد حادثة سير مميتة وقعت له ليلة الجمعة - السبت بمراكش.
وأضاف كريستيان هايدل، مدير الرياضة بنادي شالكه 04، في بلاغ صحفي، أن "أمين حارث يشعر بالأسى الشديد لما حدث، ونحن أيضا في النادي لدينا المشاعر الحزينة نفسها تجاه الضحية وأهله"، مشيرا إلى أنه "على اتصال دائم بأمين".
إلى ذلك، أكد مصدر أمني لـ"فرانس برس" أن شقيق حارث، البالغ 14 عاما، كان داخل السيارة لحظة وقوع الحادث، مضيفا أن اللاعب الفرنسي من أصول مغربية عماد فرج (19 عاما) الموجود بمراكش انضم الى أمين حارث بمركز الشرطة.
من جهته قال مصدر من الجامعة المغربية لكرة القدم، في تصريح للوكالة الفرنسية، "هذا حادث لا علاقة له بملاعب كرة القدم، وهو أمر يمكن أن يحدث لأي شخص".
وكان حارث قد عاد إلى المغرب بعد انتهاء مشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018، حيث خرج من الدور الأول بعد خسارته أمام إيران (0-1)، والبرتغال (0- 1)، وتعادله مع إسبانيا (2- 2).
وقبل ذلك فاز أمين حارث لاعب وسط شالكه بجائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري الألماني لكرة القدم موسم 2017-2018، إذ تألق حارث في موسمه الأول مع شالكه وساهم في احتلال فريقه وصافة الدوري خلف البطل بايرن ميونخ والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وشارك حارث، المنضم من نانت الفرنسي العام الماضي، في 31 مباراة مع شالكه بدوري الدرجة الأولى وسجل ثلاثة أهداف وصنع ستة.