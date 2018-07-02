رياضة "تنّين العرب" تتأسّس بجهة بني ملال

صالح الخزاعي من خريبكة

تعزز المشهد الجمعوي والرياضي بجهة بني ملال خنيفرة بميلاد "العصبة الجهوية لرياضة تنين العرب والفنون الدفاعية بالجهة"، التي انتخب عادل ورديش رئيسا لها خلال جمع عام تأسيسي احتضنته دار الشباب الزلاقة بمدينة خريبكة.

وجرى انتخاب رئيس العصبة الجهوية بحضور وإشراف المهدي الشاهل، رئيس اللجنة الوطنية لرياضة تنين العرب والفنون الدفاعية بالجهة؛ فيما عرف الجمع العام التأسيسي مشاركة ممثلين عن جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، وعدد من رؤساء الجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة، وفعاليات جمعوية وإعلامية ومهتمين.

وعن أهداف تأسيسي هذا التنظيم الرياضي الجمعوي، أوضح عادل ورديش أن "اللجنة تهدف إلى تأطير وتنظيم وتطوير وتنمية ودمقرطة ومراقبة ممارسة رياضية تنين العرب في التراب الوطني المغربي، والمساهمة في تكوين التقنيين والحكام، وتسليم الشهادات المطابقة، وخلق وإنشاء جهات ومراكز جهوية وتجميع الجمعيات الرياضية، وتنظيم التظاهرات الرياضية بمختلف أشكالها على المستوى الوطني، وتحديد الأنشطة الرياضية الموكولة إلى الجهات".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "اللجنة تروم تنظيم تداريب وأنشطة ثقافية للمساهمة في تعميم وتطوير ممارسة تنين العرب، وجلب خبراء دوليين من أجل الرفع من مستوى هذه الرياضة، وتنظيم لقاءات وطنية ودولية، وتمثيل المغرب في مختلف المحافل الدولية، والتعاون مع السلطات والجماعات المحلية لتقييم الحاجيات الواجب تلبيتها في ما يتعلق بالبنيات التحتية لتنين العرب، وكذا موضعتها وتخصيص مواقعها".