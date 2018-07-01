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الرئيسية | رياضة | صحافة البرتغال تأسف لانتهاء حلم رونالدو والمنتخب

صحافة البرتغال تأسف لانتهاء حلم رونالدو والمنتخب

صحافة البرتغال تأسف لانتهاء حلم رونالدو والمنتخب
هسبريس - إفي
الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:35

أبدت الصحافة الرياضية البرتغالية أسفها اليوم لـ"انتهاء حلم" منتخب كرة القدم ورمزه كريستيانو رونالدو بعد توديع مونديال روسيا أمس من ثمن النهائي بالهزيمة أمام أوروجواي 2-1.

وجاء عنوان صحيفة (آ بولا) "حلم يتبدد" مع صورة لكريستيانو من ظهره وهو ينظر إلى الأرض، مبرزة أن ثنائية إدينسون كافاني "أرسلت المنتخب للديار مبكرا".

ونشرت صحيفة (ريكورد) صورة لكريستيانو وهو يساعد كافاني على الخروج من الملعب وكتبت "خروج بطل".

وأضافت "الشوط الثاني العظيم لم يكن كافيا للاستمرار في المونديال: في إشارة إلى أداء البرتغال الجيد في الشوط الثاني.

ومن ناحيتها كتبت (أو جوجو) في عنوانها "نهاية حلم" مع صورة لكريستيانو أيضا، مسلطة الضوء على "الأخطاء الدفاعية" التي ادت لانتصار أوروجواي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mustapha الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
spain is out 2 to 0 whole world know it hhhh
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4
2 - hmad الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:56
هادوك غير دنوب المغرب لأنه التحكيم تعدى عليه و ها البرتغال و إسبانيا يخرجان من المنافسة
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14
3 - عبد الحكيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:00
جميع المنتخبات التي تاهلت بتدخل الحكام اقصيت.ففي الاخير لايصح الا الصحيح
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5
4 - امجوض الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:00
لولا فساد الفيفا والتحكيم لما تأهلتم اصلا الى هذا كان المغرب الاجدر بتأهل الى هذا الدور منكم
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4
5 - mousfar الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:01
حلم رونالدو كان سينتهي امام الاسود لولا الفار او التحكيم الجائر ..انا سمعت كما سمع الجميع .معلق البين سبورت حين قال انا لا ارى كاس العالم من دون البرتغال واكد قوله كيف سيكون كاس العالم من دون كريستيانو
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1
6 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:09
منتخب صعد بالصدفة من الدور الأول وبمساعدة الفيفا وفارها .
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