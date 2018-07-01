صحافة البرتغال تأسف لانتهاء حلم رونالدو والمنتخب

هسبريس - إفي

أبدت الصحافة الرياضية البرتغالية أسفها اليوم لـ"انتهاء حلم" منتخب كرة القدم ورمزه كريستيانو رونالدو بعد توديع مونديال روسيا أمس من ثمن النهائي بالهزيمة أمام أوروجواي 2-1.

وجاء عنوان صحيفة (آ بولا) "حلم يتبدد" مع صورة لكريستيانو من ظهره وهو ينظر إلى الأرض، مبرزة أن ثنائية إدينسون كافاني "أرسلت المنتخب للديار مبكرا".

ونشرت صحيفة (ريكورد) صورة لكريستيانو وهو يساعد كافاني على الخروج من الملعب وكتبت "خروج بطل".

وأضافت "الشوط الثاني العظيم لم يكن كافيا للاستمرار في المونديال: في إشارة إلى أداء البرتغال الجيد في الشوط الثاني.

ومن ناحيتها كتبت (أو جوجو) في عنوانها "نهاية حلم" مع صورة لكريستيانو أيضا، مسلطة الضوء على "الأخطاء الدفاعية" التي ادت لانتصار أوروجواي.