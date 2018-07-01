عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش

هسبورت - محمد فنكار*

يواجه الدولي المغربي أمين حارث، صانع ألعاب "شالكه" الألماني، عقوبة قاسية بعد تسببه في وفاة شخص بمدينة مراكش عقب ارتكابه لحادثة سير خطيرة ليلة أول أمس.

وحسب قانون مدونة السير المغربي، فإن العقوبة التي تنتظر حارث قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم. كما تنص المادة الـ169 على أن العقوبة ترتفع إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.

وينص القانون أيضا على الاحتفاظ بمرتكب الحادث رهن الحراسة النظرية، أو متابعته في حالة سراح، وهي الحالة نفسها التي قضت بها النيابة العامة، كما أمرت بالاحتفاظ بجواز سفره حتى إنهاء التحقيقات.

الحادثة وقعت، وفق شهود عيان، إثر سباق وتدافع وقع بين حارث مع سيارات أخرى، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة التي كان يقود بها.

وأفادت خلية التواصل داخل ولاية أمن مدينة مراكش بأن اللاعب الدولي المغربي أمين حارث هو نفسه من كان يتولى قيادة السيارة لحظة وقوع الحادث المُميت، نافية أن يكون لشقيقه علاقة بالموضوع، حسب ما أكّدته مجموعة من المنابر الإعلامية.

ومن المنتظر أن تصدر ولاية أمن مدينة مراكش بلاغا في الموضوع، بعدما وضحت خلية التواصل اللغط الذي عرفته الحادثة المُميتة، وكشفت حقيقة تورط شقيق اللاعب أمين حارث، لتؤكد أن الأخير هو من كان يقود السيارة.

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