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الرئيسية | رياضة | عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش

عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش

عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:00

يواجه الدولي المغربي أمين حارث، صانع ألعاب "شالكه" الألماني، عقوبة قاسية بعد تسببه في وفاة شخص بمدينة مراكش عقب ارتكابه لحادثة سير خطيرة ليلة أول أمس.

وحسب قانون مدونة السير المغربي، فإن العقوبة التي تنتظر حارث قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم. كما تنص المادة الـ169 على أن العقوبة ترتفع إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.

وينص القانون أيضا على الاحتفاظ بمرتكب الحادث رهن الحراسة النظرية، أو متابعته في حالة سراح، وهي الحالة نفسها التي قضت بها النيابة العامة، كما أمرت بالاحتفاظ بجواز سفره حتى إنهاء التحقيقات.

الحادثة وقعت، وفق شهود عيان، إثر سباق وتدافع وقع بين حارث مع سيارات أخرى، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة التي كان يقود بها.

وأفادت خلية التواصل داخل ولاية أمن مدينة مراكش بأن اللاعب الدولي المغربي أمين حارث هو نفسه من كان يتولى قيادة السيارة لحظة وقوع الحادث المُميت، نافية أن يكون لشقيقه علاقة بالموضوع، حسب ما أكّدته مجموعة من المنابر الإعلامية.

ومن المنتظر أن تصدر ولاية أمن مدينة مراكش بلاغا في الموضوع، بعدما وضحت خلية التواصل اللغط الذي عرفته الحادثة المُميتة، وكشفت حقيقة تورط شقيق اللاعب أمين حارث، لتؤكد أن الأخير هو من كان يقود السيارة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - khaald الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:07
الله يرحم الفقيد ويسكنه الجنة. إن كان يسوق السيارة وهو سكران أو أي شيء مخدر فهو يستحق السجن
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191
2 - من اسبانيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:08
الذين يملكون المال والنفوذ في اجمل بلد في العالم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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346
3 - ghi dayz الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:08
حارث رغم انه ارتكب جريمة قتل لم يعاقب تذكروا كلامي لأننا في دولة الحق والقانون
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225
4 - إيمان من كطالونيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:10
القانون يجب أن يطبق على الجميع.. سبحان الله في لحظة ممكن أن تتغير حياة الإنسان هذا الشخص كان منذ فترة قصيرة مع المنتخب يلعب في كأس العالم النجومية الشهرة والآن تغيرت حياته كلها...اه علي هد الدنيا شحال غدارة..
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165
5 - master الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:10
عقوبة قاسية،اين في المغرب؟ كما عوقب ابن الفشوس .والله او كان يعلم حارث انا المغرب فيه قانون سيطبق عليه لما تجرء على السياقة بسرعة
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187
6 - hassia الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:11
un accident au MAROC est trés compliqué méme c,est on est assuré
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18
7 - ابو الاميرتين الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:11
اصخاب النفود والمال و السلكة هم الدين يتابعون في خالة صراح في متل هده الخوادت وغيرها و يحصلون على البراءة او شهر موقوف التنفيد انا الضعيف فيعتقل و تطبق في خقه اقصى العقوبات تصل لسنوات مع الغرامة.
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71
8 - عبد الحكيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:12
لو كان المتسبب في الحادث شخصية علمية او قانونية لزج به في السجن مباشرة و للفقت له تهم اخرى مع الحادث،واما انه لاعب يلعب و عقل طفولي و عنده المال و الشهرة،فعادي ان تفصل القضية على مقاسه و يطلق سراحه،ثم يدفع لاب الضحية مبلغ الدية،و كان شيء لم يكن،
لمثل هذه التصرفات.لاتستمر المواهب المغربية في التطور و ليس عندنا نجما عالميا،تغريهم الاضواء و الشهرة مع افتقادهم للتربية السليمة و تسيب ابايهم،
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69
9 - مغربي فرنسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:13
وحسب قانون مدونة السير المغربي، فإن العقوبة التي تنتظر حارث قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات .....

هادا راه القانون المكتوب اللذي يطبق فقط عل المسكين .... هاد القانون لا يهم اصحاب باباك صاحبي و شكون باباك؟

المغرب فيه فئتان : الأولي يطبق عليها القانون .... و التانية يطبق عليها قانون المعارف و البيستون و التدخلات المخنزية!


و من جهة اخرى أودّ ان أقول لكم انني أصبحت اكره الكرة المغربية لأنني وجدت في بلدي الثاني فرنسا ما لم اجده في بلدي الأصلي المغرب ! هل رايتم أبدا لاعبا فرنسيا يخرج لتدخين الشيشا؟ هل رايتم لاعبا فرنسيا يقود سيارة بهاد السرعة...

رحمك الله يا مغرب!
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44
10 - Reda UK الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:13
الله يرحم الشاب الذي مات ضحية هذه المٱسة واتمنى ان يكون العدل والقانون فوق كل شيء.
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59
11 - صابر الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:13
مجرد رأي في الحادثة في الحياة الخطأ موجود سواء كان دون قصد أو هناك تهور .سجن أمين حارت لن يعوض أسرة المرحوم يجب على أمين حارت تعويضهم ماديا بمبلغ محترم . وأن يحرم أمين حارت من السياقة في المغرب
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34
12 - متساءل الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:14
كم يقضي المرا في بطن أمه إلى أن يرى النور...

كم يقضي المرا ليتعلم بعد الرضاعة الاكل ...

بعد المشي على أربع إلى 2...

من التلعتم إلى الكلام...

إلى الدراسة...العمل...

الى الخروج للتسوق...او التنزه...

في جزء من التانية.

تم قتل كل هذا بسبب التهور... وعدم الاكترات الى ما تكون عليه ومايكون هذه الحياة

ماذا عساي أن أقول الله يرحم ذلك المسكين ويصبر والديه والسلام

حارث كنتي الفوق... وشوف التبرهيش فين وصلك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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49
13 - joueur الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:14
عقوبة قاسية ان نفدت.عقوبات وغرامات موقوفة التنفيد.
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13
14 - لاديني الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:16
سيكون الافراج من حقه أو 3 شهور ماكس في الدولة الاسلامية "دولة الحق والقانون"
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10
15 - أبو هيام الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:17
للأسف الشديد القانون في المغرب لا يطبق إلا على الضعفاء والمساكين من أبناء الشعب المسحوقين،أما الطبقة البورجوازية فهي إذا ارتكبت جنحة أو جناية ما فهي بكل بساطة تشتري السجن.يجب معاقبة آمين حارث لأنه أزهق روحا بريئة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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24
16 - حادث سير الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:18
سواء #امين_حارث او اخوه من يقود السيارة ، يجب التعامل مع الامر على أنه حادث سير فقط وليس جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد ،، هناك فرق كبير .
تقع ألاف الحوادث يوميا وتحكمها مدونة السير
( القتل عن غير عمد في حادث سير عقوبته الحبس من شهرين الى 5 سنوات. وغرامة مالية من 7500 الى 30 ألف درهم).
وإذا وقع شي اتفاق بين الاطراف (الدية وهي حلال في الشرع ) وتم بموجبه تنازل عائلة الضحية عن المتابعة ، راه كيكون #الافراج عن السائق .
مشكلة المغاربة هي شخصنه الامور وكثير من التشفي فيمن منّ الله عليهم من فضله..
علينا الا نحكم قبل معرفة الحقائق و مدى خطأ السائق وأيضا خطأ المتوفي رحمه الله.
لا ادافع عن حاريث و أخوه و ان اخطأو فهناك قانون يجب أن يطبق وهناك عقاب يوازي حجم الخطأ
وكلشي في اطار القانون طبعا
.غير هذا مكيعنيش انهم قتلة اشرار ، اي واحد فينا كيسوق السيارة هو معرض في اي لحظة لحاذث سير ، وفي اي لحظة حتى نتا يقولو ليك ناس " انت قاتل" !!
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57
17 - إلياس الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:19
يبدو أنه في المغرب أهون أن تقتل إنسان على أن تطالب بحقوقك ... الزفزافي 20 سنة لأنه طلب بحقوق مشروعة !!! واحد قتل روح أقصى عقوبة ممكنة هي 5 سنوات ... فهم تصطى
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14
18 - bernoussi الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:20
هاحنا غادي انشوفو عاود تاني واش كلنا بحال بحال امام القانون ولا شي امامه وشي وراءه انشري هسبريس من فضلك
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20
19 - كريم فرنسا الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:21
إنا لله وإنا إليه راجعون
حادث مؤسف ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر كان يُعيل أسرة بكاملها .
قدر الله وما شاء فعل صُدمنا جميعاً لهذه الفاجعة الأليمة ، دعواتنا بالرحمة والمغفرة للمرحوم وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان لله ما أعطى ولله ما أخد.
الإثنان هم أباء هذا الوطن لكن هذه الحادثة هي نتيجة تهور الشباب واستهتار فظيع بالقانون كيف سمح أمين لنفسه بالدخول في سباق مجنون بسيارته وسط مدينة معروفة بكثرة مُستعملي الطريق فيها ليلاً ونهاراً؟
مشكل كبير عندما تجتمع الشهرة والمال في زمن قياسي وفي سن العشرين.
كان الله في عون عائلة الضحية وعائلة أمين.
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15
20 - ولد الفشوش الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:23
الله يوحم الفقيد ويصبر عائلته اما بالنسبة الجانب فأمثله بولد الفسوش سيجدون مخرج قانوني وبخرج متل الشعرة من العجين لأننا وللأسف في بلادنا لعندو عندو ولمعندوش معندوش فهم الفاهم
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10
21 - wood الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:23
مدونة السير تتحدث عن ٱعتقال الشخص مباشرة عند ارتكابه لحادثة سير نتج عنها وفاة . كما ان هناك تضارب كبير حول ظروف الحادثة ، فتم الحديث في البداية على ان السائق هو اخ اللاعب تم بعد ذلك قيل ان اللاعب هو الذي كان يسوق ، كما قيل ان الحادثة نتجت عن سباق بين ثلاث سيارات . بطبيعة الحال لا أحد يريد ان يتورط في حادثة سير و لو يكن لها اي توابع قانونية و لا يتمنى عاقل السجن لاحد الا اذا ثبت تهوره ، لكن المشكلة في المخزن الذي شدد من قوانين السير ، كما ان اجهزة الامن لها خبرة في التلاعب في المحاضر ، فهل ستطبق هذه القوانين على الجميع اما انها خاصة بالعوام دون علية القوم !!!
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10
22 - Abdelghani benrahmoune الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:23
موقوف التنفيذ.زاءد الغرامة.ولو كان مشاركا في الحراك 20 سنة نافذة.
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6
23 - Morocco 2030 الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:27
السياقة في مراكش خصوصا وجل المدن المغربية مغامرة ، الله يحسن عون الجاني ويرحم الضحية .
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13
24 - rodéo الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:27
السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل هذا الشخص إن كان في ألمانيا سيتجرأ على القيام بسباق شوارع بسيارته ؟ أبدا لأن القانون هناك أكثر صرامة و لا يميز بين أنجلينا ميركل و عامل النظافه
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19
25 - سحب الرخصة الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:29
اول اجراء يجب اتخاذه هو سحب رخصة السياقة لمدة طويلة مع صرف مستحقات التأمين بشكل عاجل لاسرة الضحية رحمه الله
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6
26 - محامي الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:30
القانون ﻻ يحمي المغفلين وان شاء الله سيأخد العقوبة المستحقة والقانون فوق الجميع والله يرحم الضحية وان لله وان اليه راجعون والقانون ﻻ يحكم بالعطفة
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1
27 - ما فاهم والو الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:31
السلام عليكم الى التعليق رقم 4ايمان نتي شتي غير اللاعب الذي تغيرت حياته في لحضة ???!! وماذا نقول للشخص الذي توفي ???!!! ولأسرته لاحول ولا قوة الا بالله ???!على عقليات
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8
28 - عزيز الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:33
التعليقات تبين مدى وطأة الحكرة التي يرزح تحتها المغاربة مساكن. أعتقد أن ما لا تحمد عقباه يطبخ على نار هادئة سيحدث في بلادنا العزيزة.
هذه حادثة سير يمكن أن تحدث في أي مكان. هناك قضاء و قانون سيأخذان مجراهما فلا داعي لاعطاء ها صفة أخرى لأن القتل لم يكن مقصودا. رحم الله الفقيد و جنب الله بلادنا الفتن.
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3
29 - hassia الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:36
faut attendre s,il conduisait vraiment en état d,ivresse l,assurence ne paie rien et sera dur pour lui de s,en sortir
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0
30 - جحخغبى الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:40
إنا لله وإنا إليه راجعون والحق عند الله سبحانه يمهل ولا يهمل
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1
31 - MATADOR الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:40
يجب معاقبته باشد عقاب وضرري من السجن النافذ مدة خمسة سنوات ....اما المال فلن يعوض لاسرة الفقيد غراما واحدا من صدمتها وكارتثها يسبب تهور ولد الفشوش
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0
32 - مهاجرة الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:40
قتل روح بريئة دون نية عمل دالك الفلسفة المغربية عقوبة قاسية من 5 اشهر إلي 5 سنوات ههههه وااا قاسية الصراحة سخرية العدالة المغربية الاعدالة
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1
33 - نور الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:43
عقوبة قاسية من 3 أشهر إلى 5سنوات !!!!!! كم روح المواطن المغربي رخيصة هذا إن طبق القانون اعرف ان أرواحنا أرخص بكتييير أمام السلطة والمال اللهم ارحمنا برحمتك
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34 - ابو اكرام الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:45
هذا امتحان اخر للقضاء المغربي ليبرهن عن استقلاليته عن ذوي النفوذ.(شهرة .مال .تدخل ....) ونذكر مرة اخرى يجب على القانون ان يكون كالموت لا يستثني احد واتساءل لو فاعل الحادثة شخص عادي (لا شهرة لا مال .) كيف ستكون الامور ؟
(
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4
35 - khdddd الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:46
هناك اناس يدعون انهم لهم المام بالقانون وهم لا يفقهون شيء. من الاحسن السكوت عوض الفتراء المغلوط. حوادت السير تقع في اي بلد وهناك قانون يطبق على الجميع. السجن ادا كان مرتكب الحادة في حالة سكر او تحت اي تخدير. او ليس له اوراق السيارة. يعني لا تامين ولا رخصة السياقة. اما ادا كانت الحادتة وقعت بدون نية وهادا ما يقع في جل الحوادت. فهناك قانون يطبق على الفاعل ولا تصل الى ما تقولون. ثم هل الضحية احترم قانون السير ام لا لان هناك اناس يقطعون الطريق بدون اي انتباه ويقطعون في اي اتجاه دون مراعات احترام ادقانون. اما السرعة المفرطة التي تدعون انا لا اوافقكم الرآي. في مراكش لا طمكنك ان تتعدى 60 كلم في الساعة لكثرة الازدحام. لهادا لا تضخموا ما تقولون.
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0
36 - الواقعي الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:48
القضاء المغربي امام امتحان تاريخي .اما ان يتبث انه قضاء عادل او سيتبث انه قضاء فصل لعقاب الفقراء و المساكين .هذه القضية مهما يكن فيها من تسويات يجب ان يسجن اللاعب .و ذا لم تكن تسويات يجب ان يسجن اقصى مدة ممكنة .غير ذلك غير غسلو ايديكم على هاذ لبلاد
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2
37 - nourani الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:49
القانون يطبق على الطبقة الكاذحة اما أولاد لفشوش أو بن بن هم غنى عن دلك و المحاسبة عند خالقنا
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8
38 - mosi. الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:49
بأمانة و انطلاقا من تجربتي الخاصة...
بالنسبة لمن يقول انه لأنه لاعب معروف فسيتم طمس القضية....اقول لهم ربما لازلتم انتم انفسكم بعقلية الثمانينات و التسعينات..وشخصيا عايشت حاذثين مفجعين احدهما ذهب ضحيته ابن عمة والدي و المتسبب لم تتم معاقبته و اخرى كنت شاهدا على وقوعها بداية التسعينات و تسبب فيها مراهق قاصر والده غني ولم يدخل السجن ولو يوم واحد...وقبل ثلاث سنوات دهس صديق لي شخص و تسبب في وفاته و لم يكن هو سبب الحاذث و حكم عليه ب 3 اشهر حبس نافذ...
على كل حال من العدمية تبخيس كل شيء في الوطن..هناك رجال شرطة فاسدين و هناك اخرين شرفاء و هناك قضاة فاسدين و هناك اخرين شرفاء هناك موظفين فاسدين و اخرين شرفاء...من الظلم ان ترموا كل البيض في سلة البض الفاسد...لا يمكن ان نصلح البلد بقولنا دااااائما ان كل دواليب الدولة فاسدة...بل يجب ان نعمل على فضح و محاربة الفاسدين و نسلط الضوء على الشرفاء...اما ان نقول ان الجميع فاسد فهذا يعني بالضرورة ان كل المجتمع المغربي فاسد..لان الموظفين هم من الشعب ايضا فمن اين نأتي بالبديل...
ختاما نطلب الرحمة و المغفرة للضحية و تطبيق القانون في حق حاريث...فقط.
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8
39 - kartou الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:52
impardonable ce que a fait ce citoyen ,,ressortissant normalement qui doit refleter le comprtemtn civique de circulation,,on oublie pas que BENZEMA etait condamne a 850,000 euros d´amende et 8 points de moins dans son permis de conduire,,et a ete detenu par la guardia civil espagnole pendant ses entrainements ,,rien n´empeche de respecter la loi,,c´est honteux qu´un joueur de talent montre ses obsessions en publique,sans le moindre respet,,on desire que la peine pecuniaire soit la plus dure possible sans pitie,,il s´agit de la vie d´un citoyen en jeu,,allons que la loi soit encore plus dure ,,c´´est le seul moyen pour chatier les comportements barbares de quelques uns qui se considerent OVER THE LAW
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2
40 - doudouh الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:57
الاغلبية تصب جم غضبها على حارث وتطالب بعقوبة قاسية
يا اخوان هل الطلعتم على ملابسات الحادث هناك احتمالات كثيرة
كما نعلم في شوارع المملكة لا يوجد اماكن قطع الراجلين الشوارع بكثرة كما نعلم ولو وجدت هذه العلامات فان المغربي لا حترم هذه الشارات
اما السرعة وعدم ا حترام القواعد فحدث ولا حرج
هذا الشاب دخل الى المغرب وفعل ما يفعله جل المغاربة لا اضن انه كان سيسير هذه السرعة لو كان في المانيا
شخصيا في اروبا اسوق السيارة والتزم بالقانون لاكن تجدني في المغرب اتئقلم مع الحركة في المغرب غصبا عني الانسان في المغرب مامربيش ما يعترف بالقانون
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-1
41 - سعيد اشلحي الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:58
الناس اللي تايهضرو على القانون, حادثه سير مميته عاديه هيا الى كنت محترم القانون متلا غدي بالسرعه القانونيه وعن غير قصد قتلت شخصا ما, اما الى كنت سكران, مقرقب, غادي بسرعه مفرطة اوشاد التلفون فيديك فهاديك ما تاتبقاش حادته ولكن تتولي جريمه قتل المرتكب ديالها تايتحبس فالحين تايسالي التحقيق! هادشي فالدول اللي عندها مواطنين ماشي رعايا! حتى الى السي حارث شرى القضاء مافهمتش كيفاش غادي ابقى اجيه النعاس!
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4
42 - mode الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:59
صراحة مكنتش باغية شي واحد من اللاعبين ديالنا لي حاولو يفرحو المجتمع المغربي تنقلب عليه مجموعة ديال الناس لي كانو عاقدين عليهم أمل باش يفرحوهم أو فعلا مشاء الله كانو فالقمة رغم أن الحض محلفهومش يطيح فهاد الموقف خصوصا أنه مقاصد. أو أي واحد فينا كيصوك يقدر يتحط فهاد الموقف .دعيو معاه بالصبر أو بتخفيف الحكم .والله يرحم الفقيد ويصبر عاءلتو حتى هما مساهلاش عليهم ولكن مكتاب الله
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1
43 - مراقب راس الغول الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:59
اتمنى ان يحضى بمحاكمة عادلة. مع تطبيق القانون بحذافره.
و ان تعطى الفذية كاملة لابوين الفقيد. وان يتغمد الله برحمته .
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4
44 - احمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 15:59
الخطأ الوحيد الذي فعله حارث اذا ثبت بالفعل : السرعة. أما الباقي فكله أفراد. اللهم ارزق الشاب الجنة إن شاء الله و أهله الصبر والسلوان. هل كان يتمشى في وسط الطريق ام ماذا ؟
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-1
45 - موحى موليير الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:00
إن صح خبر هروبه بعد دهس احد ألاشخاص فمن هنا تتبين قيمة الأمانة التي يتحملها هؤلاء الدين نعتبرهم أبطال ومفخرة للبلاد. فكيف يعقل أن يحمل القميص الوطني الدي هو شرف له وفي نفس الوقت يريد أن يطأ على القانون ويتنكر لفعله وكأنه دهس حشرة وليس إنسان. من الواجب عليه أن يتوقف في الحين و ينقد ما يمكن إنقاذه ويعترف لان كل شيء ممكن في هده الحياة. وبدلك سيكون قد اراح ضميره وكسب مزيدا من تقة الجمهور وأخيرا انا وانت وهو وهي أي كلنا من منا لم يسمع يوما ما هدا القول بالدارجة " قتال الروح ما عندو لاين إيروح". رحم الله الفقيد.
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6
46 - ايمان من كطالونيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:00
يا استاذ مافهم والو وعلي الله تفهم وجهة نظري المرحوم كان انسان بسيط غير معروف الله يرحم ويلحقنا به مسلمين. أما الآخر فهو شخص مشهور معروف كان كيتوقع مستقبل فشكل وفي ثانية كلشي تبدل كان قصدي على ليتق في هد دنيا الغدارة..!!!
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47 - marwa الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:01
الله إرحمو مسكين ويرزق أهله الصبر والسلوان قالك أقصى العقوبات كتوصل خمس سنوات اشمن قضاء عدنا فالمغرب هدوك اللي غير هدرو علا حقوقهم دارو ليهم 20 سنة واللي قاتل روح ولا مغطاصبو القاصرات العقوبة كتكون ساهلة خاصة اللي عندهوم نفوذ ولا لفلوس ولامشهورين سير يا المسكن تموت
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48 - الله يرحمك ياشهيد الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:04
لقد اطلق سراح القاتل واخذوا جوازه مكانه وهاذا يعني انه لا خوف عليه لانه اصبح من النخبة ، اما المقتول فهو من الدهماء ، والدهماء تحت القانون والنخبة فوق القانون حتى يثبت العكس ، وسنرى .
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49 - عبد الرحمان الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:05
اش كان كايدير فالطريق بغا يضبر علا راسو
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50 - سعيد الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:05
الله ارحم الشاب فالتهب يؤدي بصاحبه الى السجن او القبر أما الاعي حارث فشهرته ذو حدين ويمكنه ان يؤثر عن القضية إما عقوبة قاسية ولن يستحقها للقنون الموجود أو عقوبة مخففة نظرا لشهرته وتكون فظيحة قضائية فالشهرة ليست دائما بر الآمان وخاصتا في الدول المتقدمة ديموقراطيا
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51 - ملاك الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:05
لدار شي حاجة يستحق العقوبة او حارث يستهل اي عقوبة الا رتكب شي حاجة حيث بحالو بحال الناس
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52 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:07
حسب تصريح رئيس الحكومة و احزاب الاغلبية . المغاربة سواسية امام القانون. بجب ان يطبق القانون بحذافره .
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53 - mohammed الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:07
ادا كان يقود السيارة في حالة سكر او مخدر من نوع اخر يتحق العقوبة. ياسلااام . واداكان في حالة سباق مع مجموعة من السيارات كما دكر في الخبر فهنا مادا ؟؟؟؟؟؟؟
ياسلام على تعليق
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54 - kadiri الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:09
معظم لاعبو كرة القدم أشخاص جهـلة فشلو في دراستهـم وبالتا لي يفتقرون لابسط مستويات التربية والخطير أن بعضهـم بهـذا المستوى الهـزيل أصبحوا يتصرفون في أموال طائلة لم يكونوا حتى يحلمون بهـا ، فماذا تنتظر من أشخاص من هـذا النوع ، طبعا هـذا الرأي لا يشمل كل اللاعبين ، فمنهـم من يتميز بأخلاق العالية امثال المرحوم الهـزاز و التيمومي.....وغيرهـم
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55 - ايشو الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:09
يجب ان ننظر لهاته القضية من عدة جوانب.
الاولى على من يقع الخطأ فاذا كان الضحية هو سبب الحادثة اش غادي يدير حارث وغير حارث.
هل كان حارث في وضعية طبيعية
عموما هناك حوادث تسبب فيها سائقون بوفاة اكثر من شخص واحيانا مع السكر.
والاحكام عدة اشهر فقط
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56 - م المصطفى الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:11
الرحمة والغفران للضحية ولجميع أموات المسلمين.
نسأل الله أن يكتب لنا ولكم وللمسلمين مكاتب الخير.
أسرة الضحية في حزن عميق وأسرة صاحب السيارة في خوف وهلع مريب.
والالسنة والتعاليق تتزايد وتتكاثر، وقاسمها المشترك هو مؤاخذة الدولة والتنبؤ بإصدار احكام في صالح حارث وضد الهالك. اتقوا الله في هذه الدولة. اتقوا الله في هذا الوطن. ودعوا التحقيقات والمسطرة القانونية تأخذ مجراها ، ولا تسبقوا الأحداث ودعوا انفسكم من هذه التأويلات المغلوطة في حق دولتنا.
انا أعيش خارج الوطن وأستحيي مكان بعض المعلقين الذين فقدوا الثقة في قوانين هذا الوطن.
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57 - Ritchy الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:12
Respect pour la victime et sa famille. Allah Yrahmou. la vie va s'arreter la. Le maroc helas est le pays ou il y a plus de morts sur la route au monde. Apres tout ce brouhaha ca amene a rien, le juge va bien lire les comm sur facebook pour savoir si Harit merite la prison ou non. c'est un citoyen normal et va etre traité comme tout le monde, mais c juste les prejugés comme d'habitude qui font vomir. ca prouve on est un peuble de desequilibrés.
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58 - محمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:36
ملي القضية كتوصل المنابر ألإعلامية لي كنحييهم و كنشكرهم جزيل الشكر على مجهوداتهم لإصال الخبر والحقيقة القضاء غدي يدير خدمتو
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59 - الحسد الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:39
اغلب التعليقات أبانت عن نفس سوداء حاقدة شامتة...اقول اللهم لا شماتة...اطلبوا العفو والعافية للضحية والجاني...الله وحده اعلم بالواقعة الحادثة...الكل نصب نفسه قاضيا جلادا...
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60 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:39
امين عليه أن يعلم أن هذا الاسم هو للمختار سيدنا محمد(ص)وهو لا زال صغيرا حتى أن فريقه الألماني يتبرم من بعض سلوكياته،فارجو ولا اتمنى ان ياخذ العبرة من هذه الحادثة ويقوم سلوكه لان ما حباه الله به من رزق (الفنية/رضا الوالدين/حب المغاربة وانا واحد منهم)يتمناه لكل واحد لأبنائه وانا واحد منهم،احافظ على هذه النعمة الله يرضي عليك
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61 - رشيد من Köln الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:51
الله يرحم الفقيد. . والله لما أكون في المغرب وضبط في طنجة مع الأسف عندنا الفوضى في الشارع والسيبة اراجلين يقطعون الطريق من كل اتجاه .. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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62 - Conan الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:57
اوالا يجب معرفة هل الظحية قطعات ااطرق فpassage piéton
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