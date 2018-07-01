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كُتّاب وآراء
عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش
يواجه الدولي المغربي أمين حارث، صانع ألعاب "شالكه" الألماني، عقوبة قاسية بعد تسببه في وفاة شخص بمدينة مراكش عقب ارتكابه لحادثة سير خطيرة ليلة أول أمس.
وحسب قانون مدونة السير المغربي، فإن العقوبة التي تنتظر حارث قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم. كما تنص المادة الـ169 على أن العقوبة ترتفع إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.
وينص القانون أيضا على الاحتفاظ بمرتكب الحادث رهن الحراسة النظرية، أو متابعته في حالة سراح، وهي الحالة نفسها التي قضت بها النيابة العامة، كما أمرت بالاحتفاظ بجواز سفره حتى إنهاء التحقيقات.
الحادثة وقعت، وفق شهود عيان، إثر سباق وتدافع وقع بين حارث مع سيارات أخرى، قبل أن يفاجأ حارث بالضحية الذي كان يعبر الشارع، البالغ من العمر 28 سنة، دون أن يجد الوقت الكافي لتفاديه بسبب السرعة التي كان يقود بها.
وأفادت خلية التواصل داخل ولاية أمن مدينة مراكش بأن اللاعب الدولي المغربي أمين حارث هو نفسه من كان يتولى قيادة السيارة لحظة وقوع الحادث المُميت، نافية أن يكون لشقيقه علاقة بالموضوع، حسب ما أكّدته مجموعة من المنابر الإعلامية.
ومن المنتظر أن تصدر ولاية أمن مدينة مراكش بلاغا في الموضوع، بعدما وضحت خلية التواصل اللغط الذي عرفته الحادثة المُميتة، وكشفت حقيقة تورط شقيق اللاعب أمين حارث، لتؤكد أن الأخير هو من كان يقود السيارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
لمثل هذه التصرفات.لاتستمر المواهب المغربية في التطور و ليس عندنا نجما عالميا،تغريهم الاضواء و الشهرة مع افتقادهم للتربية السليمة و تسيب ابايهم،
هادا راه القانون المكتوب اللذي يطبق فقط عل المسكين .... هاد القانون لا يهم اصحاب باباك صاحبي و شكون باباك؟
المغرب فيه فئتان : الأولي يطبق عليها القانون .... و التانية يطبق عليها قانون المعارف و البيستون و التدخلات المخنزية!
و من جهة اخرى أودّ ان أقول لكم انني أصبحت اكره الكرة المغربية لأنني وجدت في بلدي الثاني فرنسا ما لم اجده في بلدي الأصلي المغرب ! هل رايتم أبدا لاعبا فرنسيا يخرج لتدخين الشيشا؟ هل رايتم لاعبا فرنسيا يقود سيارة بهاد السرعة...
رحمك الله يا مغرب!
كم يقضي المرا ليتعلم بعد الرضاعة الاكل ...
بعد المشي على أربع إلى 2...
من التلعتم إلى الكلام...
إلى الدراسة...العمل...
الى الخروج للتسوق...او التنزه...
في جزء من التانية.
تم قتل كل هذا بسبب التهور... وعدم الاكترات الى ما تكون عليه ومايكون هذه الحياة
ماذا عساي أن أقول الله يرحم ذلك المسكين ويصبر والديه والسلام
حارث كنتي الفوق... وشوف التبرهيش فين وصلك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تقع ألاف الحوادث يوميا وتحكمها مدونة السير
( القتل عن غير عمد في حادث سير عقوبته الحبس من شهرين الى 5 سنوات. وغرامة مالية من 7500 الى 30 ألف درهم).
وإذا وقع شي اتفاق بين الاطراف (الدية وهي حلال في الشرع ) وتم بموجبه تنازل عائلة الضحية عن المتابعة ، راه كيكون #الافراج عن السائق .
مشكلة المغاربة هي شخصنه الامور وكثير من التشفي فيمن منّ الله عليهم من فضله..
علينا الا نحكم قبل معرفة الحقائق و مدى خطأ السائق وأيضا خطأ المتوفي رحمه الله.
لا ادافع عن حاريث و أخوه و ان اخطأو فهناك قانون يجب أن يطبق وهناك عقاب يوازي حجم الخطأ
وكلشي في اطار القانون طبعا
.غير هذا مكيعنيش انهم قتلة اشرار ، اي واحد فينا كيسوق السيارة هو معرض في اي لحظة لحاذث سير ، وفي اي لحظة حتى نتا يقولو ليك ناس " انت قاتل" !!
حادث مؤسف ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر كان يُعيل أسرة بكاملها .
قدر الله وما شاء فعل صُدمنا جميعاً لهذه الفاجعة الأليمة ، دعواتنا بالرحمة والمغفرة للمرحوم وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان لله ما أعطى ولله ما أخد.
الإثنان هم أباء هذا الوطن لكن هذه الحادثة هي نتيجة تهور الشباب واستهتار فظيع بالقانون كيف سمح أمين لنفسه بالدخول في سباق مجنون بسيارته وسط مدينة معروفة بكثرة مُستعملي الطريق فيها ليلاً ونهاراً؟
مشكل كبير عندما تجتمع الشهرة والمال في زمن قياسي وفي سن العشرين.
كان الله في عون عائلة الضحية وعائلة أمين.
هذه حادثة سير يمكن أن تحدث في أي مكان. هناك قضاء و قانون سيأخذان مجراهما فلا داعي لاعطاء ها صفة أخرى لأن القتل لم يكن مقصودا. رحم الله الفقيد و جنب الله بلادنا الفتن.
(
بالنسبة لمن يقول انه لأنه لاعب معروف فسيتم طمس القضية....اقول لهم ربما لازلتم انتم انفسكم بعقلية الثمانينات و التسعينات..وشخصيا عايشت حاذثين مفجعين احدهما ذهب ضحيته ابن عمة والدي و المتسبب لم تتم معاقبته و اخرى كنت شاهدا على وقوعها بداية التسعينات و تسبب فيها مراهق قاصر والده غني ولم يدخل السجن ولو يوم واحد...وقبل ثلاث سنوات دهس صديق لي شخص و تسبب في وفاته و لم يكن هو سبب الحاذث و حكم عليه ب 3 اشهر حبس نافذ...
على كل حال من العدمية تبخيس كل شيء في الوطن..هناك رجال شرطة فاسدين و هناك اخرين شرفاء و هناك قضاة فاسدين و هناك اخرين شرفاء هناك موظفين فاسدين و اخرين شرفاء...من الظلم ان ترموا كل البيض في سلة البض الفاسد...لا يمكن ان نصلح البلد بقولنا دااااائما ان كل دواليب الدولة فاسدة...بل يجب ان نعمل على فضح و محاربة الفاسدين و نسلط الضوء على الشرفاء...اما ان نقول ان الجميع فاسد فهذا يعني بالضرورة ان كل المجتمع المغربي فاسد..لان الموظفين هم من الشعب ايضا فمن اين نأتي بالبديل...
ختاما نطلب الرحمة و المغفرة للضحية و تطبيق القانون في حق حاريث...فقط.
يا اخوان هل الطلعتم على ملابسات الحادث هناك احتمالات كثيرة
كما نعلم في شوارع المملكة لا يوجد اماكن قطع الراجلين الشوارع بكثرة كما نعلم ولو وجدت هذه العلامات فان المغربي لا حترم هذه الشارات
اما السرعة وعدم ا حترام القواعد فحدث ولا حرج
هذا الشاب دخل الى المغرب وفعل ما يفعله جل المغاربة لا اضن انه كان سيسير هذه السرعة لو كان في المانيا
شخصيا في اروبا اسوق السيارة والتزم بالقانون لاكن تجدني في المغرب اتئقلم مع الحركة في المغرب غصبا عني الانسان في المغرب مامربيش ما يعترف بالقانون
و ان تعطى الفذية كاملة لابوين الفقيد. وان يتغمد الله برحمته .
ياسلام على تعليق
الاولى على من يقع الخطأ فاذا كان الضحية هو سبب الحادثة اش غادي يدير حارث وغير حارث.
هل كان حارث في وضعية طبيعية
عموما هناك حوادث تسبب فيها سائقون بوفاة اكثر من شخص واحيانا مع السكر.
والاحكام عدة اشهر فقط
نسأل الله أن يكتب لنا ولكم وللمسلمين مكاتب الخير.
أسرة الضحية في حزن عميق وأسرة صاحب السيارة في خوف وهلع مريب.
والالسنة والتعاليق تتزايد وتتكاثر، وقاسمها المشترك هو مؤاخذة الدولة والتنبؤ بإصدار احكام في صالح حارث وضد الهالك. اتقوا الله في هذه الدولة. اتقوا الله في هذا الوطن. ودعوا التحقيقات والمسطرة القانونية تأخذ مجراها ، ولا تسبقوا الأحداث ودعوا انفسكم من هذه التأويلات المغلوطة في حق دولتنا.
انا أعيش خارج الوطن وأستحيي مكان بعض المعلقين الذين فقدوا الثقة في قوانين هذا الوطن.