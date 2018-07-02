البحث عن مهاجم يُزعج جماهِير الوداد البيضاوي

هسبورت - محمد فنكار*

عَلى بعد أيام من انطلاق منافسات دوري أبطال إفريقيا، لازال بحث الوداد الرياضي جاريا عن مهاجم من العيار الثقيل لانتدابه وإدراج اسمه في اللائحة الإفريقية، لتعزيز جبهته الأمامية، بحكم غياب هداف متميّز يساعد الفريق على تسجيل الأهداف.

وبعد عدّة محاولات "فاشلة" لتطعيم الفريق بلاعب من طينة الكبار في هذا المركز، لم يتعاقد إلى حدود الآن مع اسم متميز، إذ حاول في العديد من المناسبات فتح باب التفاوض مع لاعبه السابق، الليبيري ويليام جيبور، لكن الأمور لم تسر بالشكل الجيد بسبب مشاكل مادية، إلى جانب التفاوض مع لاعب الكونغو جونيور كابانانغا، مهاجم "النصر" السعودي، والتي لم يجد لها أي حل منذ مدة.

وتنتظر الجماهير الودادية بشوق الإعلان عن مهاجم جديد قبل بداية الموسم، وتطالب بالتعجيل بالتعاقد مع مهاجم صريح لإيجاد حل لأزمة الخط الأمامي التي عانى منها السنة الماضية، إذ لعب الموسم الماضي دون هداف من طينة الكبار، خصوصا وأن النادي المغربي سيلعب الموسم المقبل على أربع واجهات، وهي البطولة الاحترافية وكأس العرش وإحدى البطولات الإفريقية، إلى جانب البطولة العربية للأندية، ما يفرض عليه تعزيز صفوفه ومنح الفرصة للاعبين جدد لإنعاش النادي من جديد.

ويغيب إعلام الفريق "الأحمر" عن التواصل مع الجماهير التي تنتظر الأخبار الرسمية بعيدا عن الشائعات، وهو ما يؤرّق بالها على بعد 18 يوما عن أول مباراة في الموسم أمام "حوريا كوناكري" الغيني في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يبعث الشك بخصوص مستجدات الفريق والتكتم الإعلامي الذي تنهجه إدارة الفريق.

ودخل فريق الوداد في معسكر استعدادي في تونس يوم الأحد الماضي، سيمتد إلى يوم الرابع من يوليوز المقبل، وقبلها خاض لاعبوه حصصا تدريبية تحت إشراف المدرب المساعد يوسف أشامي في مدينة الدار البيضاء، قبل السفر إلى تونس في التاريخ المذكور.

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