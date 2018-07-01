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الرئيسية | رياضة | مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا

مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا

مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:40

في مفاجأة جديدة بالمونديال الذي يقام حاليا بروسيا، أخرجت ضربات الترجيح المنتخب الإسباني في مواجهة صعبة أمام نظيره الروسي.

وفجر المنتخب الروسي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بنظيره الإسباني من ثمن نهائي المونديال بعدما تغلب عليه في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء اللقاء في شوطيه الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن مواجهات ثمن النهائي بالبطولة.

وعلى ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو أهدت النيران الصديقة التقدم لـ"لا روخا" بقدم سيرجي إيجناشيفيتش بالخطأ في مرماه مبكرا بعد 12 دقيقة.

ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء نفذها أرتيم دزيوبا قبل 4 دقائق من نهاية الشوط.

وامتد اللقاء لشوطين إضافيين لم يسفرا عن جديد لتقول ركلات الترجيح كلمتها وأهدت "الدب الروسي" بطاقة التأهل لدور الثمانية أول مرة في تاريخه بنتيجة (4-3).

وبهذا ستلتقي روسيا مع المتأهل من مواجهة كرواتيا والدنمارك، الليلة على ملعب (نيجني نوفجورود)، يوم 7 يوليوز الجاري على ملعب (فيشت الأولمبي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - Radio-Canada الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:52
اجمل احساس انك تشوف اللعب الذي سجل علينا، يهدر ضربة جزاء، الله عليك يا اسبانيا سوف تتدوقين طعم الهزيمة. عيد المغاربة عندنا اليوم
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61
2 - khaald الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:52
قلت لكم في تعليقات سابقة لن تمر اسبانيا مرور الكرام .اليوم يعود الثور الإسباني إلى مدريد خاءبا و باي باي
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52
3 - farid الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:52
Out la Roja out la Roja out la Roja
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28
4 - anas الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
لا اسبانيا لا البرتغال تاهلو عن جدارة
اذن نتيجة منطقية
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63
5 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
ان الله يمهل ولا يهمل اسبانيا تاهلت بعد فضيحة الفار و اللاعب اسبيس هو من اضاع اخر ركلة .
عجيبة هده البطولة اتوقع تتويج منتخب من خارج الترشيحات .
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41
6 - محمد المغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
اللي كيسرق المقابلات لازم يخرج من الباب الضيق
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42
7 - habboubi الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
وداعا الثور الاسبانى دوقوا مرارة الأسود التي ظلمت
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34
8 - mohammed الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
الحمد لله. عاد رتاحيت. حيث هي والبرتغال طالعين غير بالغش. والفااار
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42
9 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
لا أرى أي مفاجئة ف إسبانيا لم تستحق التأهل على غرار البرتغال و لولا الحكم لأقصيناها من الدور الأول
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34
10 - سميرة الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:53
الحمد لله خرجت الفرق التي مرت بمباركة الفيفا الارجنتين البرتغال و اسبانيا
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29
11 - Karim Amsterdam الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:54
ظهر الحق وزعهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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29
12 - amivoc الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:54
العدالة تحققة أخيرااا .....خليهم إلعبوا....
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24
13 - driss الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:54
اعداؤنا يسقطون كما تسقط أوراق الاشجار في الخريف هنيئا لروسيا
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29
14 - sanaakam الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:54
دعوة المغاربة خرجات فيهم في البلاصة
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8
15 - Karim Amsterdam الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:54
ظهر الحق وزعهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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6
16 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
هنيئا لروسيا على التأهل . صراحة روسيا الاتحادية أعطت العالم درسا كبيرا في حسن الاستقبال والتنظيم العالي
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7
17 - مول المعناع الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
ما اروعكم يا هسبريس ، نقل الخبر مع صفارة نهاية المقابلة. عاش المغرب
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9
18 - الدفاعات الروسية الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
سيطرو على المبارة ولاكن زهر مكينش
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-4
19 - سوسي حر. الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
السي انفانتينو كان فالمنصة الشرفية و علامات الخوف و الريبة و عدم الارتياح بادية عليه..بغا دوز اسبانيا باش ما كان و ما بغاش اعيق..اسبانيا طلبات الفار 2 خطرات و تم قبول طلبها..كيف ما كان الحال كان ليكانو تأهلو على حساب المغرب تقصاو..برافو روسيا..
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8
20 - إيمان من كطالونيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
estic contentísima, visca el Marroc i visca els països catalans!
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-1
21 - oumnia الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
في الحقيقة المنتخب الاسباني كان مسيطر لكن حارس المرمى الروسي هو نجم هذه المقابلة
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-1
22 - المحتل الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:55
المحتل الإسباني كان يعول على var لكن هناك البلد المنظم. كلام مختصر
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8
23 - الرضى الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:56
منتخب إسبانيا منتخب متواضع تعادل مع منتخبين متواضعيين البرتغال و المغرب بحصتين عريضتين و هزم منتخب ضعيف بصعوبة إيران.
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0
24 - sami الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
هذه المرة لم ينفعهم الفار
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4
25 - ليست مفاجأة الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
ليست مفاجأة اسبانيا لم تكن في المستوى الكبير المنتظر،فازوا علينا بالغش ويستحقون الخسارة امام روسيا اللذين ناضلوا من اجل الفوز
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3
26 - ليست مفاجأة الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
ليست مفاجأة اسبانيا لم تكن في المستوى الكبير المنتظر،فازوا علينا بالغش ويستحقون الخسارة امام روسيا اللذين ناضلوا من اجل الفوز
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5
27 - youssef الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
adiós España adiós mundial 2018 viva russia
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3
28 - kader الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
هل رأيتم كيف طلبت اسبانيا بالفار وكان لهم ما طلبوا ! ظلمنا نحن المغاربة و هاهم يسقطون تباعا
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4
29 - شوف تشوف الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:57
سنتابع المونديال بدون حنق أو دغينة لمن ظلمونا فشوكة المغاربة لحقت المنتخب الإسباني وقبله البرتغالي فأقصي الإثنان على التوالي ولم يتأهلوا وهذا هو الأهم ولهذا يجب أن يعترفوا بدون حرج أو مركب نقص بأن المنتخب المغربب كان أقوى منهم وأقصي ظلما من الفيفا وهذا أضعف الإيمان .
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3
30 - امجوض الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:58
ذنوب المغاربة خرجو في اسبانيا والبرتغال لم تنفعكم تقنية الفار هذه المرة هههه لم تستحقو التأهل اصلا الى هذا الدور لولا فساد التحكيم الذي اقصى المغرب والعديد
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4
31 - Reda UK الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:58
لا اجد ما اقول في هذا التعليق سوى ههههههههههههههههههههههههههه
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4
32 - تلفاع الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:58
مجموعة الموت ماتت كلها لعنة المغرب تخرج المرشحين للفوز بالكاس من دور سدس عشر
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5
33 - سامي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:59
هذه المرة لم ينفعهم الفار
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3
34 - Ahmed الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:59
مبرووووووك روسيا الله عزوجل ينتقم لعباده
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3
35 - جمال فنلندا الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:00
يا سلام ، يا للعجب، الله علا فرحة الدب الروسي يفرشخ الماروخا انه لحدث تاريخي.
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3
36 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:01
المنتخبان البرتغالي والاسباني المرشحان للذهاب بعيدا في الموندبال ضمن مجموعة الموت مات ليهم الحوت بمجرد وصولهما لدورالثمن
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3
37 - المولي الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:02
نعم الفيفا كانت على دراية كبيرة بان المغرب هو الاقوى في المجموعة لدى لم تريد الصعود له وللعرب والافارقة حتى تظل المنتخبات الاخرى قوية ولو بالاسم فقط لا على الارضية الملعب كم انتم منافقون وتدعون بالدموقراطية لم يعد (var) ينفع فمابقي للمنتخبات الكبيرة اما ان تعز او تهان
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0
38 - مواطن الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:02
هي ليست بمفاجاة لان لم تعد تلك اسبانيا التي كانت تقهر كل المنتخبات فرغم استحوادها على الكرة بنسبة70في المءة لكن فرص التسجيل كانت قليلة جدا و المقابلة كانت ضعيفة مقارنة مع مع مقابلة فرنسا و الارجنتين
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1
39 - ولد حميدو الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:02
على هدا الأساس فالمغرب لم يعرف كيف يتأهل مع منتخبان متواضعان لأنه لعب بحماس زائد بدون تركيز
خطة اطبع و اتبع لأن الدلاحة ادا كان لونها أحمر فليس بالضرورة أن تكون حلوة ممكن باسلة مثل الإقصاء
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2
40 - مكناسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:02
ألف ألف مبروك للفريق الروسي بانتصاره بضربات الترجيحية وتأهله للربع النهائي على حساب الفريق الإسباني .
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1
41 - ابراهيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:03
الدنوب ديال المغاربة بانو فيهم البرتغال مركات اعلينا في الدقيقة 5 بالغش هما تماركا اعلهم في الدقبقة 7 اسبانيا غلباتنا بالغش هاهي دارت للطيارة أمارش
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-1
42 - شوف تشوف الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:03
المنتخبات القوية تتساقط كأوراق الخريف فبعد ألمانيا والأرجنتين فالبرتغال ثم إسپانيا يكون بهذا القط في أوج عظمته ولم يبقى لفار الفيفا أي قيمة تذكي ألاعيبهم فهو سلط على المنتخبات الضعيفة في نظرهم والتي تقوت عليهم ميدانيا وسيسقط الإنكليز وبعدهم روسيا فحظ اليوم لا يمكن ان يتكرر غدا
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0
43 - karim الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:04
لم تستحقوا التاهل لا انتم و لا البرتغال فاكتوا بنفس النار من الفار ههههه
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1
44 - كأس العالم الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:04
دعوات المغاربة هزمت إسبانيا هيا راقبو محركات الطائرة
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1
45 - تابط كاس الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:04
شكرا روسيا شكرا الاوروغواي كل الخصوم تساقطوا كالورق في الخريف والناجح من تحدى نفسه للتحسن ليتنا نكمل المسير بعد التالق باللعب بدون نتيجه سوى تعادل حفظ ماء الوجه المجد لله والعزه لله والكره للجميع
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1
46 - جمول الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:05
الفيفا انحازت لإسبانيا في مبارتها مع المغرب وظلم المغرب، وهاهي إسبانيا لم تذهب بعيدا. الحمد لله الذي أخذ الحق
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1
47 - هشام من المانيا الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:05
الحمد لله لك يارب. إن الله يمهل ولا يهمل. خرج الاسباني بورقعة. انا فرحان ادا انا موجود.
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2
48 - الفار وما أدراك ما الفار الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:06
هي ليست مفاجأة وإنما "ما بني على باطل فهو باطل"
تأهل إسبانيا والبرتغال كان على حساب المغرب واليوم جاء دورهم ليذوقوا المرارة كما تذوقناها من قبلهم مع فارق بسيط وهو أن إقصاءهم لم يتم عبر تقنية "الفار" الظالمة وإنما في الميدان وهذا هو مدعاة فخرنا بحيث لم نخرج نتيجة لعدم تمكننا من الفوز على الآخرين وإنما بسبب الحكام والتقنية الذين منعونا من التأهل ولو كنا حصلنا على ضربات الجزاء المستحقة لكنا فزنا في مباراة البرتغال ولو تمّ استعمال تقنية الفار بشكل صحيح في مقابلة إسبانيا لكنا فزنا عليها أيضا (اللحظة التي اعتمدت لتحديد الشروذ كانت قبل خروج الكرة من رجل اللاعب الذي قدفها وليس خلال خروج الكرة وبذلك يكون اللاعب الذي سجل في حالة شروذ وقد تقدّم خطوة بعد تلك الصورة التي ظهر فيها بوصوفة هو آخر لاعب والتي اعتمدت للقول بأن اللاعب لم يكن شارذا)
هنيئا لنا إدن ب"كردعة" كل من أوصلتهم تقنية الفار للدور الموالي
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1
49 - ملاحظ . الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:07
لحد الساعة لم يتم استعمال الفار . الاكيد انهم استعملوه خلال الاقصاءيات لضرب الفرق التي لا تتوفر على نجوم ولا على إشهارات ولا على شركات . الفيفا أصبح يتحكم فيها لوبي الفساد . اكيد ستسقط في يوم من الأيام.
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2
50 - نورالدين الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:09
وااافرحتااااه ،مناخب الغشاشين ذوقو مما أذاقتنا الفيفا
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0
51 - [email protected] الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:10
ههههخهخهخهخهخهخه يا سلام , جميع الفرق اللتي صعدت بمساعدت الحكام سقطت لحد الساعة, برتغال و اسبانيا خرجو فيهوم دعاويا, النهاية بين الاروغواي و كرواتيا و كرواتيا هي لي هاتربح المونديال بالتوفيق لرفاق لوكا مودريتش
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52 - khalil الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:11
هنيئا لروسيا باي باي إسبانيا لا تستحق ان تكون في الدور الثاني
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53 - dr36 الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:11
لقد لاحظت هذا المنديال عندما تأهل المغرب سقطت جمع المنخبات الكبرى و ربما الاتي سيكون مفاجأة
رما المنتخب المغربي يوجد فيه شيئ غير عادي هههههههههه وش شفو اشنو شفت
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54 - حنين الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:11
د عاوات الشرفاء المغاربة تلاحق كل من اسبانيا والبرتغال مابني على باطل فهو باطل
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55 - tarik.uk الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:12
لعنة المغاربة طالت البرتغال البارحة و اليوم تطول الاسبان
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0
56 - Nabil USA الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:12
اخيرا ذنوب المغاربة خرجات فيهم الأول البرتغال و اخيرا اسبانيا. و مزال العاطي يعطي
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57 - أبو فار الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:12
و المفأجآت تتواصلViva el var كيف تدين تدان
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58 - نقطة في بحر الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:14
الحمد لله، روسيا تذيق اسبانيا مرارة نفس الكأس الذي ذاق منه المغرب...ضربة جزاء غير محتسبة للإسبان بسبب ظلمهم للمغرب..خروج مذل من منتخب مرتب في الرتبة 60 أو 70 عالميا.
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59 - مهتمة الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:15
مونديال المفاجآت والصعود عن غير جدارة مآله الآوت خليهم يذوقوا ماأذاقونا ....الفريق الوطني حطموا معنوياته وأخرجوه عنوة بأخطاء تحكيمية مقصودة انه الظلم ومزج السياسة بالرياضة ظلموه وظلموا شعبا بكامله
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0
60 - youness الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:15
قلنا لكم المنتخب الاسباني ضعيف بعناصره الكبيرة في السن. الكل استغل تجارب المنتخب. اوروغواي و روسيا.
هل سنرى الاسبان يشتكون من الفار؟ لا اظن
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61 - ابن ابن الرشد الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:17
أقسم أني أصبحت أشك في نفسي هههه
كل من توقعت له الفوز إلى حد الساعة يربح ههه
مبروك لروسيا! بقي فريق واحد يطرد خارج المونديال ونشهد أجمل مونديال منذ أنطلاقه! كل من تمنيت خروجهم تم طردهم ألمانيا الأرجنتين، أسبانيا، والبرتغال أتمنى أن تخسر البرازيل!
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62 - مغربنا واحد الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:17
هههه..ابطال الفار يسقطون تباعا..المانيا الارجنتين البرتغال اسبانيا
المغرب بهدل اسبانيا اكثر من روسيا
عاش وطني المغرب ..والله كنتم ابطال
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63 - amazigh le vrais الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:17
bien Fais pour leurs Gueule je suis vraiment content qu'il son éliminé eux et les argentins je les supports pas
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64 - حسن الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:17
هاذي سميتها الكورة منفوخة بالبرد مافيهاش انتقام ولى حتى شيى حاجة.
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