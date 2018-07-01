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كُتّاب وآراء
مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا
في مفاجأة جديدة بالمونديال الذي يقام حاليا بروسيا، أخرجت ضربات الترجيح المنتخب الإسباني في مواجهة صعبة أمام نظيره الروسي.
وفجر المنتخب الروسي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بنظيره الإسباني من ثمن نهائي المونديال بعدما تغلب عليه في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء اللقاء في شوطيه الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن مواجهات ثمن النهائي بالبطولة.
وعلى ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو أهدت النيران الصديقة التقدم لـ"لا روخا" بقدم سيرجي إيجناشيفيتش بالخطأ في مرماه مبكرا بعد 12 دقيقة.
ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء نفذها أرتيم دزيوبا قبل 4 دقائق من نهاية الشوط.
وامتد اللقاء لشوطين إضافيين لم يسفرا عن جديد لتقول ركلات الترجيح كلمتها وأهدت "الدب الروسي" بطاقة التأهل لدور الثمانية أول مرة في تاريخه بنتيجة (4-3).
وبهذا ستلتقي روسيا مع المتأهل من مواجهة كرواتيا والدنمارك، الليلة على ملعب (نيجني نوفجورود)، يوم 7 يوليوز الجاري على ملعب (فيشت الأولمبي).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
اذن نتيجة منطقية
عجيبة هده البطولة اتوقع تتويج منتخب من خارج الترشيحات .
خطة اطبع و اتبع لأن الدلاحة ادا كان لونها أحمر فليس بالضرورة أن تكون حلوة ممكن باسلة مثل الإقصاء
تأهل إسبانيا والبرتغال كان على حساب المغرب واليوم جاء دورهم ليذوقوا المرارة كما تذوقناها من قبلهم مع فارق بسيط وهو أن إقصاءهم لم يتم عبر تقنية "الفار" الظالمة وإنما في الميدان وهذا هو مدعاة فخرنا بحيث لم نخرج نتيجة لعدم تمكننا من الفوز على الآخرين وإنما بسبب الحكام والتقنية الذين منعونا من التأهل ولو كنا حصلنا على ضربات الجزاء المستحقة لكنا فزنا في مباراة البرتغال ولو تمّ استعمال تقنية الفار بشكل صحيح في مقابلة إسبانيا لكنا فزنا عليها أيضا (اللحظة التي اعتمدت لتحديد الشروذ كانت قبل خروج الكرة من رجل اللاعب الذي قدفها وليس خلال خروج الكرة وبذلك يكون اللاعب الذي سجل في حالة شروذ وقد تقدّم خطوة بعد تلك الصورة التي ظهر فيها بوصوفة هو آخر لاعب والتي اعتمدت للقول بأن اللاعب لم يكن شارذا)
هنيئا لنا إدن ب"كردعة" كل من أوصلتهم تقنية الفار للدور الموالي
رما المنتخب المغربي يوجد فيه شيئ غير عادي هههههههههه وش شفو اشنو شفت
هل سنرى الاسبان يشتكون من الفار؟ لا اظن
كل من توقعت له الفوز إلى حد الساعة يربح ههه
مبروك لروسيا! بقي فريق واحد يطرد خارج المونديال ونشهد أجمل مونديال منذ أنطلاقه! كل من تمنيت خروجهم تم طردهم ألمانيا الأرجنتين، أسبانيا، والبرتغال أتمنى أن تخسر البرازيل!
المغرب بهدل اسبانيا اكثر من روسيا
عاش وطني المغرب ..والله كنتم ابطال