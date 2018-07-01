مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا

هسبريس - متابعة

في مفاجأة جديدة بالمونديال الذي يقام حاليا بروسيا، أخرجت ضربات الترجيح المنتخب الإسباني في مواجهة صعبة أمام نظيره الروسي.

وفجر المنتخب الروسي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بنظيره الإسباني من ثمن نهائي المونديال بعدما تغلب عليه في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء اللقاء في شوطيه الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن مواجهات ثمن النهائي بالبطولة.

وعلى ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة موسكو أهدت النيران الصديقة التقدم لـ"لا روخا" بقدم سيرجي إيجناشيفيتش بالخطأ في مرماه مبكرا بعد 12 دقيقة.

ثم أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء نفذها أرتيم دزيوبا قبل 4 دقائق من نهاية الشوط.

وامتد اللقاء لشوطين إضافيين لم يسفرا عن جديد لتقول ركلات الترجيح كلمتها وأهدت "الدب الروسي" بطاقة التأهل لدور الثمانية أول مرة في تاريخه بنتيجة (4-3).

وبهذا ستلتقي روسيا مع المتأهل من مواجهة كرواتيا والدنمارك، الليلة على ملعب (نيجني نوفجورود)، يوم 7 يوليوز الجاري على ملعب (فيشت الأولمبي).