24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1713:3617:1720:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  3. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | هازارد يأمل منافسة بلجيكا على الفوز بالمونديال

هازارد يأمل منافسة بلجيكا على الفوز بالمونديال

هازارد يأمل منافسة بلجيكا على الفوز بالمونديال
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 04:48

يعتقد صانع الألعاب البلجيكي، إيدين هازارد، أن الجيل الذهبي لمنتخب بلاده أصبح جاهزا للتألق والمنافسة بقوة في البطولات الكبرى، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره الياباني اليوم الاثنين في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

وقال هازارد، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، بمدينة روستوف الروسية، التي تستضيف اللقاء "النسخة الماضية للمونديال التي أقيمت بالبرازيل عام 2014 كانت أول بطولة نخوضها معا، قبل أن نلعب في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا قبل عامين.

أوضح هازارد "اكتسبنا خبرة كبيرة في اللعب بتلك المسابقات الكبرى، يتراوح اعمار معظم لاعبي الفريق الآن ما بين 25 و33 عاما، ونضجنا كثيرا. أعتقد أن هذا يمكن أن يصنع الفارق".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه استغلال غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن المونديال، لينصب نفسه بطلا للبطولة، قال هازارد "إنهما ليسا في كأس العالم الآن، لذا فقد حان الوقت للتألق".

وتابع "أريد فقط التأهل لدور الثمانية ثم الدور قبل النهائي، ومن ثم نأمل في الصعود للمباراة النهائية".

أضاف هازارد "ميسي ورونالدو ليسا هنا الآن، ولكن هناك الكثير من اللاعبين المميزين الذين مازالوا في البطولة".

اختتم هازارد حديثه قائلا "حان وقت التألق، نمتلك لاعبين ممتازين لكننا نلعب كمجموعة، لدينا 23 لاعبا يريدون اللعب، وهو ما رأيناه في المباراة الأخيرة للفريق بدور المجموعات أمام انجلترا".

يذكر أن المنتخب البلجيكي تأهل لدور الستة عشر عقب صدارته للمجموعة السابعة، برصيد تسع نقاط، حيث يعد أحد ثلاث منتخبات نجحت في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.