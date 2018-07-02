هازارد يأمل منافسة بلجيكا على الفوز بالمونديال

هسبريس - د.ب.أ

يعتقد صانع الألعاب البلجيكي، إيدين هازارد، أن الجيل الذهبي لمنتخب بلاده أصبح جاهزا للتألق والمنافسة بقوة في البطولات الكبرى، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره الياباني اليوم الاثنين في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

وقال هازارد، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، بمدينة روستوف الروسية، التي تستضيف اللقاء "النسخة الماضية للمونديال التي أقيمت بالبرازيل عام 2014 كانت أول بطولة نخوضها معا، قبل أن نلعب في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا قبل عامين.

أوضح هازارد "اكتسبنا خبرة كبيرة في اللعب بتلك المسابقات الكبرى، يتراوح اعمار معظم لاعبي الفريق الآن ما بين 25 و33 عاما، ونضجنا كثيرا. أعتقد أن هذا يمكن أن يصنع الفارق".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه استغلال غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن المونديال، لينصب نفسه بطلا للبطولة، قال هازارد "إنهما ليسا في كأس العالم الآن، لذا فقد حان الوقت للتألق".

وتابع "أريد فقط التأهل لدور الثمانية ثم الدور قبل النهائي، ومن ثم نأمل في الصعود للمباراة النهائية".

أضاف هازارد "ميسي ورونالدو ليسا هنا الآن، ولكن هناك الكثير من اللاعبين المميزين الذين مازالوا في البطولة".

اختتم هازارد حديثه قائلا "حان وقت التألق، نمتلك لاعبين ممتازين لكننا نلعب كمجموعة، لدينا 23 لاعبا يريدون اللعب، وهو ما رأيناه في المباراة الأخيرة للفريق بدور المجموعات أمام انجلترا".

يذكر أن المنتخب البلجيكي تأهل لدور الستة عشر عقب صدارته للمجموعة السابعة، برصيد تسع نقاط، حيث يعد أحد ثلاث منتخبات نجحت في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول.