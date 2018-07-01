إنيستا يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا

هسبريس - متابعة

أعلن أندريس إنييستا اليوم اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا لكرة القدم عقب إقصائه من مونديال روسيا 2018.

وانهزم منتخب "لاروخا" بضربات الترجيح أمام منتخب البلد المستضيف بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 ـ 1.

من جانبه لم يستطع سرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، إخفاء شعوره بالإحباط عقب توديع منتخب بلاده لمونديال روسيا من ثمن النهائي اليوم الأحد بركلات الترجيح على يد روسيا، مؤكدا أن الأمر يعتبر ضربة "قاسية للغاية".

وأشار راموس الذي بدا التأثر الشديد عليه في تصريحات تليفزيونية لقناة "تيليثينكو" الإسبانية عقب المباراة التي احتضنها ملعب (لوجنيكي) "إنها ضربة قاسية للغاية، توديع المونديال دائما ما يكون مؤلما. اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، وكانت لدينا رغبة كبيرة في النهوض بالمنتخب، ولكن هذا لم يحدث".