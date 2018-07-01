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صحيفة مصرية: قطر تغري مدرب "الأسود" بالأموال
الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:15
أفادت بوابة أخبار اليوم المصرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم عرض على مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، التعاقد معه لمدة 4 سنوات، حتى يتأتى له تحضير المنتخب القطري لنهائيات كأس العالم 2022.
ذات المصدر أشار إلى أن العرض المالي الذي قدمه الاتحاد القطري للمدرب الفرنسي بلغت قيمته 2.5 مليون أورو سنويا، دون احتساب المكافآت، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه رفقة المنتخب الوطني.
الصحيفة المصرية أوضحت كذلك أن الاتحاد المصري للعبة قرر غض الطرف عن التفاوض مع المدرب الفرنسي، وذلك بسبب ارتباطه مع المنتخب المغربي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2022، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد، هاني أبوريدة، خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
1 - قطر ليست المغرب الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:25
هنري رونار مدرب جيد ولكن مهارات الاعبين الفردية سهلت له المهمة...من الصعب فعل نفس الشيء مع قطر!!!
تعليق غير لائق
100
2 - خالد من هناك الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:25
إخلاص لينا غير قيمة الشرط الجزائي و الله أسهل علينا و عليه، الفلوس لينعطوه تمشي غير الفقراء.
3 - صلاح الدين الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:26
و من الأحسن يشريو شي منتخب أوروبي يلعب بسمية قطر، حيت هادوك وخا يجيبوا زيدان و مورينيو و غوارديولا يدربوهم ما يديرو والو
4 - اتغوما الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:26
آخر مااصدقه الصحافة المصرية الخبر فيه إن نظرا للعلاقات المصرية القطرية
5 - من اللبار الى قطر الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:27
نجاح فريقنا. ليي من طرف المدرب فقط بل في قتالية اللاعبين و غيرتهم و حبهم للوطن. وهذا لا يباع ولا يشتري .. و المغرب ماعمر شي حد يوثل ليه ... الشعب يموت على وطنه و على أبناء وطنه.
6 - Mustapha الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:27
أصبحت بورصة المدربين مثل سعر البيتكوين Bitcoin . نعم رونار أعطى للمنتخب لكن هل كل الفرق لها نفس المواهب المغربية
7 - مجرد راي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:27
قطر تستحق مدرب إيران القريب من المنطقة اما رونار لن يقشقشها في الخليج
8 - hawaii 005 الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:28
أنا أشك في الموضوع لان العلاقة بين مصر وقطر مشتعلة للغاية بسبب الاخوان ، فلهاذا الإخوة المصريين يقولون أي كلام ضدا في قطر
9 - yalli hanie الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:28
هؤلاء العرب حائرون دوما حائرون ..... لا يتوفرون على مدرب منهم وينظرون دوما إلى الآخرين لكي يدرب لهم فريقهم الذي لم يفز ولو مرة بكأس عالمية ، لكن يا ترى لماذا هذا التبذير ؟؟؟؟ هل لأنهم يتوفرون على مال البترول والغاز السائل أم ماذا ؟؟ لماذا لا يصرفون أموالهم فيما يعود على الشعب بالنفع وقد نسمع يوما أن عربيا قد توفق في الصعود للقمر ...
10 - احمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:29
سواء بقي او لم يبقى فنتمنى له مسيرة موفقة و شكرا له على مل ما قدم للمنتخب الوطني ، و نتمنى ان يكون هناك ناخبا اخر يكمل ما بناه الثعلب
11 - الوجدي01 الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:30
يصطادون في المياه العكرة ...قطر دولة تكن للمغرب الخير و خلافها مع مصر يجعل من الإخوة المصريين خلق فتنة بين قطر والمغرب ...وكذلك خطة من المدرب المغربي لرفع سعره ...
12 - sifao الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:30
اذا لم يأتينا الطعن من قطر كما اتانا من السعودية فلن يأتي من غيرهما...رونار مدرب لكرة القدم وليس لسباق النوق...المدرب ينجح مع وجود الارادة والامكانيات البشرية وهذا ما لا تتوفر عليه قطر ، الاموال وحدها لا تصنع المجد ، اذا اغرته الاموال الطائلة سيفقد الاحترام الذي كسبه مع المغاربة ...
13 - حنين الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:31
ها المدرب بغاو يدوه وفينهو اللعابة باش يتاهلوا حتى هما غادي يشروهم ويعطوهم الجنسية
14 - هشام من فاس الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:32
اعانه الله . لقد قدم الكثير لمنتخبنا الوطني . لكن محيط العمل لن يساعده وفق تصريحات بنعطية . اتمنى له مسار موفق .
15 - انشري يا عزيزتي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:33
هههههه وايلي طلعتو ليه الثمن والتابعة ديال العرب يخ منها الله يعفو علينا منهم الحسد ثم الحسد ثم الحسد
16 - ADAM الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:33
رغم اعتقادي ان العديد من الشواهد تدل على ان رونار في مرحلة تفكير عميق في الاستمرار او الرحيل لكن الشيء الأكيد رونار ابعد مايكون عن الماديات وموقفه مع يوسف العربي و بنشرقي حينما حذرهم ان الاحتراف في الخليج يعني وداع المنتخب خير دليل رونار يبحث عن المج والالقاب يأتي هذا مع وجود اخبار شبه اكيدة بتعاقد المنتخب القطري مع ارسن فينغر مدرب الارسنال السابق لهذا لا اظن انه خبر صحيح
17 - hafid rich الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:33
قطر ليس هدفها المدرب وإنما هدفها تجنيس لاعبين شباب مغاربة وأفارقة تمهيدا لكأس العالم 2022
18 - Moustapha الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:33
Bye bye.. Avec cette nouvelle offre je peux vous dire cherchez un nouvel
19 - lharban الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:34
qu'il aille au Qatar ou n'importe où s'il le désir, l'équipe national ne se repose pas sur un entraîneur ou un joueur peu importe sa valeur et son influence sur l'ensemble du groupe, l'objectif est de continuer à travailler dans le bon sens en fixant des objectifs tangibles à atteindre. le bon jeu n'a jamais été un .objectif en soi, pourtant les victoires l'ont été
20 - قطر الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
قطر؟ ؟ شنو زعمة الفقيه لي نتسناو بركته دخل لجامع ببلغتو
21 - أبو أنس الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
الصحيفة المصرية تحاول فقط إثارة مشاكل بين المغرب و قطر. الصحيفة تحلم ههههههههههه
22 - said الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
مصدر الخبر الصحف المصرية التي تعادي قطر ادن خبر بلا قيمة
23 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:35
اذا كان الخبر صحيحا ، فلما لا تشتري قطر المنتخب المغربي أيضا . أو لتشتري كأس العالم 2022 بالمرة ! ليس المدرب وحده من يصنع اللعب داخل الرقعة الخضراء .
24 - marocain الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:36
renard ou autre ne peut rien faire sans des joueurs à la hauteur l homme est toujours avec l équipe du Maroc il y à un contrat entre les deux parties qui doit être respecté
25 - سعيد الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
الله إهديكم كفاكم تشويش فآتركون إخوة دون الوشايات الكاذبة فالفريق يخلقه الرجال الوطنيين والفنيين وليس رنار هو كوفئ ولكن لا يساوي شيئا إذا لم يكن هناك لعبين في المستوى
26 - سوسي حر. الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
ما عرفتش!!؟؟ اصلا رينارد ضد جلب اللاعبين الممارسين فالخليج..فكيف به الان يدرب منتخب خليجي و كل لاعبيه من البطولة القطرية..و كل نجوم هده البطولة من الاجانب..المغرب الجزائر البرازيل و الارجنتين و اللاعبين الافارقة جنوب الصحراء...و لا الفلوس كتبدل ما في النفوس !!؟؟؟
27 - رياض الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
المدرب مرتبط بعقد يمتد لسنوات مع شروط جزافية لكلا الطرفين في حالة اراد فض العقد، من الناحية التقنية، المدرب يجب ان يعمل لسنوات حتى ثمار عمله، اذا كان هذا الاخير يعمل لمجرد كاس العالم او كاس افريقيا، ما عمرنا نشوفو شي نتيجة.
28 - مصطفى كاراطيكا الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:37
صافي حصل القجع خاص يقلب تاني على مدرب أجنبي يتفهم معه ولا يطلع ليه الخلصة
29 - sam6 الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:39
لا افهم شيء في الرياضة ولاكني افهم في الاقتصاد جيدا. اذا كان بين المغرب و رونار عقد شغل الى غاية 2022 وترغب قطر او مصرى في ابرام عقد مع رونار، فعل المغرب ان يبيع رونار مقابل مبلغ مالي قدره 2،5 مليون € لكل سنة باقية في العقد.
30 - نقطة في بحر الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:39
هادشي كاع ما دزنا الدور الاول وتابعينا على المدرب.. خليو لنا المنتخب والمدرب فالتقار الله يرحم الوالدين.
31 - الطمع الخاوي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:39
الله يربّح آ سيدي : دابا كلشي طامع فالمدرب واش المدرب هو اللي كا يلعب فوسط الملعب أو الملاعبية ؟ راه إذا كان التلميذ كسول ومكلّخ واخّا تجيب ليه حتى إينشطاين يقرّيه غادي يبقى مكلّخ
كان هناك تظافر للجهود : من جهة طريقة لعب المدرب ومن جهة أخرى مهارات اللاعبين وسرعة تأقلمهم مع خطط وطريقة المدرب ولو لم يكونوا بتلك المهارة ولا بذلك الحس الوطني لما وصل المدرب إلى ما وصل إليه : هل مصر أو الجزائر أو حتى قطر تمتلك لاعبا من طينة أمرابط الذي أصرّ على اللعب ولو على حساب صحّته وراحة بدنه ؟؟؟
من الممكن أن يذهب لأي فريق ولا يحقق معه أي لقب أو لا يعطي حتى انطباعا بأن هناك تحسنا في المستوى لأنه في نهاية المطاف هو يختار فريقا من ضمن ما توفر لذيه من لاعبين وإن كان البلد لا يتوفر أصلا على لاعبين من مستوى عالي(حتى وإن كانوا فقط محليين وليس محترفين في الخارج) فكيف سيحقق بهم الألقاب ؟
كان هناك تظافر للجهود : من جهة طريقة لعب المدرب ومن جهة أخرى مهارات اللاعبين وسرعة تأقلمهم مع خطط وطريقة المدرب ولو لم يكونوا بتلك المهارة ولا بذلك الحس الوطني لما وصل المدرب إلى ما وصل إليه : هل مصر أو الجزائر أو حتى قطر تمتلك لاعبا من طينة أمرابط الذي أصرّ على اللعب ولو على حساب صحّته وراحة بدنه ؟؟؟
من الممكن أن يذهب لأي فريق ولا يحقق معه أي لقب أو لا يعطي حتى انطباعا بأن هناك تحسنا في المستوى لأنه في نهاية المطاف هو يختار فريقا من ضمن ما توفر لذيه من لاعبين وإن كان البلد لا يتوفر أصلا على لاعبين من مستوى عالي(حتى وإن كانوا فقط محليين وليس محترفين في الخارج) فكيف سيحقق بهم الألقاب ؟
32 - halim الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:41
مدرب في المستوى الكبير ، يسيل لعاب جل رؤساء الاتحادات الكروية . إن بقي على رأس منتخبنا فذاك مبتغانا اما اذا قرر الذهاب فله كامل الحرية و انا متاكد ان افضل العناصر الإفريقية أو العربية هي تلك التي يزخر بها المغرب حاليا.
33 - kech الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:42
الماء والشطابة حتى لقاع لبحر.
بالسلامة بلاش منو.تايبيع شبابو غالي.
بالسلامة بلاش منو.تايبيع شبابو غالي.
34 - Karim sweden الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:45
مافهامتش أنا هاد الدول العربية
مابان ليهوم غير هاد المدرب المغربي ف العالم حاسدين المغرب تافي كورة القدم وااااا عوالنا عليهوم بكري
مابان ليهوم غير هاد المدرب المغربي ف العالم حاسدين المغرب تافي كورة القدم وااااا عوالنا عليهوم بكري
35 - رضوان لعلالي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:46
غير يمشي لمى وشطابه حتالبحر غادي نطبقوا معاه الشرط الجزايييي ويرولمغاربه فلوسهم هادا لاكان مادي
36 - مغربي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:48
إطار كفء تتقاطر عليه العروض من كل الجهات وكأنه نال كأس العالم مع المنتخب المغربي .نحن في حاجة إلى خدماتك يا رونار وستقود المنتخب آلى كأس العالم بقطر ان شاء الله وهنا نهاية العقد مع الجامعة..
37 - seddam الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:50
ضحكت كثيرا عندما سمعت ان الخبر ورد في صحيفة مصرية و نحن نعرف مدى مصداقية الاعلام المصري خصوصا عندما يتعلق الامر بقطر او تركيا،قولوا للمصريين ان الخبر المؤكد هو اعتذار رونار للمصريين الذين فشلوا في التعاقد معه رغم علمهم بارتباطه بالجامعة المغربية الى غاية 2022،و لهذا هم يتهمون قطر للتغطية عن فشلهم في المهمة.
38 - امازيغ سوسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:50
يمكن ان يدهب ولكن هل سيجد في قطر لاعبين من طينة امرابط .حكيمي . زياش سايس وغيرهم . المدرب وحده لا يعمل الفرق ولكن يجب ان يكون الكل في المستوى مدرب .لاعبين . مساعدين وحتى جمهور (هل يقارن جمهور قطر بجمهور تلمغرب؟) . غير سبر بلا ما دير لينا ابتزاز . حظ سعيد .
39 - عزام الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:50
هل انا لا أفهم في كرة القدم ؟ المدرب رونار لم تقبله فرنسا لسوء نتائجه ومع المغرب وجد اللاعبين جلهم يتمتعون بسمعة عالمية ويمارسون في كبار الأندية الأوروبية..وفي المونديال ما ذا فعل رونار؟ حثل فقط عغى الذل والهزيمة....أعي ما أقول : برنار مرتزق وجد لقجع ساذجا..
: عزام
: عزام
40 - لمفضل الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:54
هذا المدرب أصيب بالغرور بعد ان بالغت الصحافة في النفخ والتطبيل له، مدرب يظن أنه لعب نهاية كأس العالم ولكن الواقع المر هو أن رونار انتهى بالمنتخب المغربي أخيرا في المجموعة بنقطة واحدة!
41 - لينا الأحد 01 يوليوز 2018 - 20:57
كيقول المثل شوية من الحنة و شوية من طراوة اليدين يعنى رونال كون ماصاب المنتخب الوطني عندو مؤهلات ما كانش يوصل لهده النتيجة منعندى انا غير الله يسهل عليه
42 - hamid الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:08
Hervé renard n'est bon que pour l'afrique,il est responsable de l’échec de sa sélection marocaine.il doit partir,il n'apportera rien de nouveau au maroc
43 - عبد الحكيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:09
يقوم بعض المدربين واللاعبين بمثل هذه التمثيليات لرفع اسهمهم واجبار الاتحادات او الفرق المتعاقدين معها على الزيادة في اجورهم،واظن ان رونار يفعل هذا للضغط على لقجع،
واما ان كان يريد فعلا تدريب الجزاير او قطر،فليذهب فانا متاكد تماما انه لن يحقق معهما اي شيء،مثلما ضيع مجهود لاعبين ممتازين في المنتخب باقحام عناصر لا علاقة لها باللعب الرجولي و الذكاء الكروي،وقتلت احلام امرابط و المحمدي و سايس و الاحمدي و زياش و درار وبوصوفة وفجر ولخططه الغبية التي لم يستطع ان يفوز بها على اي منتخب عالمي محترم،هولندا مصر ايران و البرتغال واسبانيا ولا حتى البانيا،
اداء النخبة الوطنية يرجع الى قتالية اللاعبين بالاساس واما خططه و اختيارته فقد ظهرت عشواييتها في كاس العالم.ولهذا يجب على الجامعة ان يكون عندها بديل لتولي التدريب في حالة فسخ عقده
واما ان كان يريد فعلا تدريب الجزاير او قطر،فليذهب فانا متاكد تماما انه لن يحقق معهما اي شيء،مثلما ضيع مجهود لاعبين ممتازين في المنتخب باقحام عناصر لا علاقة لها باللعب الرجولي و الذكاء الكروي،وقتلت احلام امرابط و المحمدي و سايس و الاحمدي و زياش و درار وبوصوفة وفجر ولخططه الغبية التي لم يستطع ان يفوز بها على اي منتخب عالمي محترم،هولندا مصر ايران و البرتغال واسبانيا ولا حتى البانيا،
اداء النخبة الوطنية يرجع الى قتالية اللاعبين بالاساس واما خططه و اختيارته فقد ظهرت عشواييتها في كاس العالم.ولهذا يجب على الجامعة ان يكون عندها بديل لتولي التدريب في حالة فسخ عقده
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