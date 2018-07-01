صحيفة مصرية: قطر تغري مدرب "الأسود" بالأموال

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت بوابة أخبار اليوم المصرية أن الاتحاد القطري لكرة القدم عرض على مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، التعاقد معه لمدة 4 سنوات، حتى يتأتى له تحضير المنتخب القطري لنهائيات كأس العالم 2022.

ذات المصدر أشار إلى أن العرض المالي الذي قدمه الاتحاد القطري للمدرب الفرنسي بلغت قيمته 2.5 مليون أورو سنويا، دون احتساب المكافآت، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه رفقة المنتخب الوطني.

الصحيفة المصرية أوضحت كذلك أن الاتحاد المصري للعبة قرر غض الطرف عن التفاوض مع المدرب الفرنسي، وذلك بسبب ارتباطه مع المنتخب المغربي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2022، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد، هاني أبوريدة، خلال ندوة صحافية عقدها الأربعاء الماضي.