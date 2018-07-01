ضربات الترجيح تصعد بالمنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي مونديال

هسبريس ـ مُتابعة

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، عقب فوزه 3-2 بضربات الترجيح على نظيره الدنماركي اليوم الأحد في دور الستة عشر للمونديال.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة، ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي.

بادر المنتخب الدنماركي بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل سريعا ماريو ماندزوكيتش لمصلحة كرواتيا في الدقيقة الرابعة.

وأضاع منتخب كرواتيا فرصة حسم المباراة في الوقت الإضافي، بعدما أهدر نجمه لوكا مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 116 تصدى لها كاسبر شمايكل، حارس مرمى المنتخب الدنماركي ببراعة.

وتقمص دانييل سوباسيتش، حارس مرمى كرواتيا دور البطولة في ضربات الترجيح، بعدما تصدى لثلاث ضربات، ليقود بلاده نحو دور الثمانية في المونديال للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا.

وضرب المنتخب الكرواتي موعدا في دور الثمانية مع المنتخب الروسي (المستضيف)، الذي حقق مفاجأة مدوية بتغلبه 4-3 على إسبانيا ضربات الترجيح، عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في وقت سابق اليوم بدور الستة عشر.