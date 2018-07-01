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الرئيسية | رياضة | ضربات الترجيح تصعد بالمنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي مونديال

ضربات الترجيح تصعد بالمنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي مونديال

ضربات الترجيح تصعد بالمنتخب الكرواتي إلى ربع نهائي مونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:50

واصل المنتخب الكرواتي مغامرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، عقب فوزه 3-2 بضربات الترجيح على نظيره الدنماركي اليوم الأحد في دور الستة عشر للمونديال.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة، ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي.

بادر المنتخب الدنماركي بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل سريعا ماريو ماندزوكيتش لمصلحة كرواتيا في الدقيقة الرابعة.

وأضاع منتخب كرواتيا فرصة حسم المباراة في الوقت الإضافي، بعدما أهدر نجمه لوكا مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 116 تصدى لها كاسبر شمايكل، حارس مرمى المنتخب الدنماركي ببراعة.

وتقمص دانييل سوباسيتش، حارس مرمى كرواتيا دور البطولة في ضربات الترجيح، بعدما تصدى لثلاث ضربات، ليقود بلاده نحو دور الثمانية في المونديال للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا.

وضرب المنتخب الكرواتي موعدا في دور الثمانية مع المنتخب الروسي (المستضيف)، الذي حقق مفاجأة مدوية بتغلبه 4-3 على إسبانيا ضربات الترجيح، عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في وقت سابق اليوم بدور الستة عشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تعليق الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:00
مستوى مباريات اليوم ضعيف وممل وكانك تتابع البطولة الوطنية
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21
2 - لاعب دولي سابق الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:03
1 - كن بقى المغرب كن تأهل بسهولة لربع النهاية .
2 - مبروك لفرنسا وروسيا التأهل للربع النهائي .
3 - لا ننسى ان غدا الاثنين 2 يوليوز 2018 الجو سيكون جد حار وسيرو لبحر تبحروا شوية .
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8
3 - Hussein Azougagh الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:04
لاحظت واحد المسألة فضربات الجزاء بين كرواتيا و الدنمارك وهي أن الحارسين لهما الحق في التحرك قبل أن يقذف اللاعب كرته ! كان عندنا في الثمانينات بادو الزاكي حارس ضربات الجزاء كان مشهور بهاد المسألة وفي كأس إفريقيا أعتقد تلك التي نظمها المغرب بدأ الزاكي كعادته كيفانتي يمنة و يسرة وإذا بنا نفاجيء بالحكم يقول له لا تفعل ذلك و تمت إعادة ضربات الجزاء !!! الآن ولأول مرة يتبين لي أن الحكام كانوا فارعينا من بكري
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14
4 - اللعب جميل الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:05
ا تمني نهاءي كرواتي سويسري...دول صغيرة وتصنع الحدث واللعب الجميل..كفانا الله شر البرازيل
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10
5 - صوت حي بين جرادي الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:08
كرة القدم ؟! ما لقبت بالساحرة إلا لأنها فعلا كدالك !! كأنها جسم به روح إبليس !؟ تعاكس وتوافق من تحب من الفُرق...فهي في ضربات الجزاء ضد النجوم عنوة ولا تتوافق الا مع اقل اشعاعا عنهم...كدالك هي تعاكس الكبرياء في اكثر من مقابلة...وتوبخ من تشاء ممن استعظم وتقوى بغير روحها...كما انها تنصف من تريد ممن أحن عليها بأقل القدفات و تتلاعب بعواطف عشاقها عند اطالة التشويق وانهاء المسرحية بضربات الترجيح تجعل نهاية كل قصة هتشكوكية ...! انها الساحرة : تُفرح ، تُغضب، تعمق المشاكل وتحلها في اكثر من محطة...واقبح ما فيها انها تقتل في بعض المناسبات.!! انه السحر الكروي...
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8
6 - مصطفى الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:08
مبارة نظيفة بدون بطاقة صفراء.. الفريقين متكافءين في اللعبة..............
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11
7 - Said الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:16
المتألق في هذه المباراة المثيرة والأكثر من صعبة هم حراس المرمى خصوصا الدنماركي المهزوم،والحظ كان بالمرصاد للكروات لكنه ابتسم لهم فقط في آخر ضربة ترجيح،صراحة تحية للحارس الدنماركي.
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3
8 - Mohamed الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:19
الاوروكواي و كرواتيا سيصلون الى النهاية، و كرواتيا ستكون الفائز. لاكن لا استبعد روسيا وفرنسا.
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-3
9 - مبتدا الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:28
انا حرت للاسبان لعبوا الثناىيات السريعة والمفاجىة داخل مربع العمليات وكانوا يطلبون الكرة هناك وضد روسيا لم يصلوا لهناك ولم نرى تلك الثناىيات السريعة والمفاجىة بين فترة واخرى ماذا وقع دعوة وصلتهوم.ملاحظة الحكم في مبارة البرتغال والاوروغواي اضاف 6.40 دقيقة عوض 4 وكان يتحسى ويعض في شنايفوا حين لم يتمكن البرتغال من التسجيل لو ادخلها رولاندوا او غيره بيده لاحتسبها هدفا مشروعا دون الولوج الى الفار لانه هو القط
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0
10 - سهام الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:43
المنتخب الكرواتي هو منتخب جد قوي ولديه العزيمة والإرادة ولاعبيه جد متفوقين و محترفين في مسارهم الرياضي وقبل كل شيء مظهرهم يتبت هذا ورجولتهم أيضا وليس كمثل دلك اللاعبين الدين يعتبرون أنفسهم هم الأحسن ولا يستطيع أحد أن يهزمهم
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