24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1713:3617:1720:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  3. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  4. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

  5. الزفزافي: الزعامة والانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب

الجزائر تدرس إمكانية الترشح المشترك لتنظيم المونديال مع المغرب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 05:00

كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد حطاب، أمس الأحد، أن بلاده تفكر في التقدم بملف مشترك مع المغرب وتونس، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال حطاب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، على هامش زيارته للبعثة الرياضية الجزائرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت يوم السبت، "سندرس إمكانية الترشح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب وتونس".

ولم يوضح الوزير الجزائري إن كان الأمر يتعلق بالرغبة في الترشح لاستضافة دورة 2030 أو دورة أخرى.

وكان خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، أول من تحمس لتقديم ملف مشترك مع تونس والمغرب لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، ومنافسة الملف الثلاثي المشترك الآخر، الذي تعتزم تقديمه الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي.

يشار إلى أن الجزائر صوتت لصالح ملف المغرب بدلا من الملف الثلاثي المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، الذي فاز بتنظيم كأس العالم 2026.

وأشاد المغرب بموقف الجزائر، بالرغم من التوتر الحاد الذي يسيطر على العلاقات الرسمية بين البلدين، على خلفية قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.