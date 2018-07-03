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مراهنات المونديال تحرم الآلاف من الحرية بتايلاند
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 01:11
اعتقلت الشرطة التايلاندية نحو 6500 شخص بسبب مراهنات غير قانونية على نتائج مونديال كرة القدم 2018 في روسيا.
وأفادت مصادر رسمية إنه منذ انطلاق المونديال، في 14 يونيو الماضي، صادرت الشرطة 28 مليون بات المعادلة نحو 845 ألف دولار.
وتحظر القوانين التايلاندية المراهنات باستثناء تلك التي تقيمها الدولة، وتصل عقوبة مخالفة ذلك الحبس لمدة تصل إلى عام.
وتشير دراسة أجرتها جماعة "شولالونجكورن" المحلية إلى أن 2.5 مليون تايلاندي يشاركون في المراهنات، بينهم نحو 600 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما.