ليفربول يجدّد عقد محمد صلاح بلا شرط جزائي

هسبريس ـ مُتابعة

جدد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين بشكل رسمي، عقد النجم المصري محمد صلاح حتى 2023 دون شرط جزائي، بحسب ما أوردته شبكة الإذاعة البريطانية BBC.

وأوضحت المحطة أن العقد الجديد، المعلن اليوم، سيمتد خمسة مواسم ولا يحتوي على شرط جزائي. بينما أوضح النادي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن صلاح باق في ليفربول لمدة طويلة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، إنه "عندما يتحدث شخص مثل صلاح ويصرح بأن هذا المكان هو بيته فهذا يعني الكثير".

وبحسب موقع النادي الإنجليزي فإن كلوب مؤمن بأن توقيع "مو صلاح" مع "الريدز" لعقد طويل الأجل مؤشر واضح على تميز هذا الفريق.

وصرح كلوب بقوله: "أعتقد أنه يمكن فهم هذا الخبر على حقيقته؛ مكأفاة هذا الشخص على كل ما قدمه للفريق في الموسم الماضي. إنه يوضح أيضا إيمانه بليفربول وإيماننا به".

وكان الجناح المصري، البالغ من العمر 26 عاما، قد انتقل إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.

ومنذ انتقاله لصفوف ليفربول يقدم الجناح المصري مستوى أبهر به الجميع، حيث لم يترك رقما قياسيا إلا وحطمه؛ سواء في تاريخ "الريدز" بعدما حصل على لقب لاعب الشهر، أكثر من مرة، أو في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما بات الهداف التاريخي لـ"البريمييرليغ" برصيد 32 هدفا، ليتخطى أسماء بحجم آلان شيرر والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوائي لويس سواريز.

كما أن صلاح نجح في حصد جميع الجوائز الفردية في الدوري الأقوى في العالم، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأفضل لاعب من قبل رابطة الدوري الإنجليزي "البريميي ليغ"، وأفضل لاعب من قبل رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، وأخيرا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في استفتاء الجماهير.