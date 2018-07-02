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الرئيسية | رياضة | تداريب أوروغواي تفقد كافاني قبل مواجهة فرنسا

تداريب أوروغواي تفقد كافاني قبل مواجهة فرنسا

تداريب أوروغواي تفقد كافاني قبل مواجهة فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:45

عاد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لتدريباته داخل معسكره في مدينة "نيغني نوفغورود" الروسية في ظل غياب مهاجمه المصاب ايدنسون كافاني، الذي ينتظر قرار الأطباء حول إمكانية لحاقه بمباراة الفريق أمام فرنسا، يوم الجمعة المقبل، في "دور الثمانية" لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتلقى مهاجم باريس سان جيرمان، في الوقت الحالي، علاجا مكثفا قبل الخضوع، خلال الساعات القادمة، لبعض الفحوصات للوقوف على مدى تطور تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، أول أمس السبت، خلال مباراة أوروغواي في "دور الستة عشر" أمام البرتغال.

وغادر كافاني، الذي فاز بلقب رجل المباراة بعد أن سجل هدفين وقاد فريقه للفوز بنتيجة 2 ـ 1، الملعب في الدقيقة 74 إثر معاناته من آلام في الفخذ الأيسر؛ ليتابع الدقائق الأخيرة من اللقاء من مقاعد البدلاء وقد بدت عليه أثار الألم الشديد.

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