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الرئيسية | رياضة | الكرملين يساوي المونديال والحرب العالمية الثانية

الكرملين يساوي المونديال والحرب العالمية الثانية

الكرملين يساوي المونديال والحرب العالمية الثانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:50

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن صور احتفالات الروس بفوز منتخبهم لكرة القدم على إسبانيا، أمس الأحد في إطار بطولة كأس العالم، تشبه كثيرا احتفالات الاتحاد السوفيتي بعد النصر في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين المنشط مؤتمرا صحافيا عبر الهاتف ، قوله: "لا نتحدث في هذه الحالة عن احتفال بالنصر في حرب، طبعا، إنها رياضة".

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