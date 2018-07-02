أبطال الدراجات يرفضون منافسات البطولة الوطنية‎

هسبورت - محمد فنڭار*

قاطع أبطال رياضة الدراجات افتتاح البطولة الوطنية للعبة، التي كان من المقرر انطلاقها أمس من مدينة المحمدية، بسبب استمرار المشاكل مع مسؤولي الجامعة الملكية للدراجات.

وقال الدراج سفيان صحباوي، في اتصال هاتفي مع "هسبورت"، إن الدراجين مستمرون في مقاطعة السباقات بسبب "الظلم" الذي يعاني منه دراجو المنتخب الوطني، مضيفا أنهم قرروا الاحتجاج في السباق الأول من البطولة الوطنية، ولن يخوضوا أي سباق إلى حين وجود حل ينصف الأبطال المغاربة.

وأكد صحباوي أن الاحتجاج المنظم أمس بالمحمدية كان سلميا ولم يعرف أي انفلاتات، معتبرا أنه من الضروري إيصال صوته وصوت رفاقه إلى الرأي العام، علما أن مسؤولي الجامعة حضروا السباق ولم يبدوا أي رد فعل بوحي برغبتهم في طي الخلاف الذي يضر بالرياضة الوطنية بشكل عام، وبرياضة الدراجات على وجه الخصوص.

وأضاف الدراج ذاته أن القرار اتخذ منذ مدة، ويقضي بعدم التفاوض مع الجامعة الحالية إلا بحضور وسائل الإعلام، مشددا على أن الدراجين لن يخوضوا أي سباق داخل المغرب أو خارجه حتى إيجاد حل مستعجل للأبطال المغاربة.

وكان دراجو المنتخب الوطني قَرّروا الانسحاب من منافسات النسخة الواحدة والثلاثين من طواف المغرب الدولي التي أقيمت من 6 إلى 15 أبريل الماضي، وامتنعوا عن خوض المرحلة الثامنة التي ربطت بين مدينتي أكادير والصويرة، احتجاجا على ما أسموه الإهمال الذي يتعرّضون له قياسا بباقي الفرق المشاركة.

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