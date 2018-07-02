أمين حاريث يمثل أمام القضاء في مدينة مراكش

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير في ولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، لاعب المنتخب الوطني المغربي أمين حاريث، في حالة سراح، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، في انتظار حسم المتابعة القانونية في حقه، قبل عرض القضية على أنظار الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير.

ويواجه اللاعب أمين حاريث، الذي شارك مع "أسود الأطلس" ضمن مونديال 2018، وتوج بجائزة أحسن لاعب في المباراة ضد المنتخب الإيراني، جنحة "القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير".

وأوضحت مصادر قريبة من ملف القضية أن وكيل الملك بالمحكمة نفسها يدرس إمكانية تمتيع لاعب المنتخب المغربي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 10 و20 ألف درهم، مع منحه جواز سفره الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وأفاد لاعب المنتخب الوطني ونادي شالكه الألماني، خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، بأنه هو من كان يتولى سياقة السيارة أثناء وقوع الحادثة، وليس شقيقه كما تم الترويج لذلك، مشيرا إلى أنه حاول تفادي وقوع الحادثة بعد تفاجئه بالضحية يعبر الطريق في مكان غير مخصص للراجلين.

جدير بالذكر أن ضحية حادث السير من مواليد 1988، كان يشتغل قد حياته حارس أمن بدار الثقافة بمراكش، لقي مصرعه يوم السبت الماضي، بشارع 11 يناير قرب مقر ولاية جهة مراكش أسفي، عندما دهسته سيارة أمين حاريث المرقمة بالخارج.