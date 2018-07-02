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الرئيسية | رياضة | أمين حاريث يمثل أمام القضاء في مدينة مراكش

أمين حاريث يمثل أمام القضاء في مدينة مراكش

أمين حاريث يمثل أمام القضاء في مدينة مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:07

أحالت عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير في ولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، لاعب المنتخب الوطني المغربي أمين حاريث، في حالة سراح، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، في انتظار حسم المتابعة القانونية في حقه، قبل عرض القضية على أنظار الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير.

ويواجه اللاعب أمين حاريث، الذي شارك مع "أسود الأطلس" ضمن مونديال 2018، وتوج بجائزة أحسن لاعب في المباراة ضد المنتخب الإيراني، جنحة "القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير".

وأوضحت مصادر قريبة من ملف القضية أن وكيل الملك بالمحكمة نفسها يدرس إمكانية تمتيع لاعب المنتخب المغربي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 10 و20 ألف درهم، مع منحه جواز سفره الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وأفاد لاعب المنتخب الوطني ونادي شالكه الألماني، خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، بأنه هو من كان يتولى سياقة السيارة أثناء وقوع الحادثة، وليس شقيقه كما تم الترويج لذلك، مشيرا إلى أنه حاول تفادي وقوع الحادثة بعد تفاجئه بالضحية يعبر الطريق في مكان غير مخصص للراجلين.

جدير بالذكر أن ضحية حادث السير من مواليد 1988، كان يشتغل قد حياته حارس أمن بدار الثقافة بمراكش، لقي مصرعه يوم السبت الماضي، بشارع 11 يناير قرب مقر ولاية جهة مراكش أسفي، عندما دهسته سيارة أمين حاريث المرقمة بالخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - المدونة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:18
تطبيق المدونة . ام أنها وضعت فقط لمستضعفي هذه البلاد.
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2 - يونس السلفي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:19
يجب إعادة النظر في هذه القوانين الخاصة بالحوادث
كم من ضحية مات و الجاني قضى شهرا أو شهرين في السجن
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11
3 - تايكة غرماد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:19
لرد الاعتبار قليلا وكسب ثقة المواطن لابد من تطبيق القانون على اَي كان !! رغم ان ضروف البلد في التسيب والفوضى ومجاملة اصحاب النفوذ وانعدام اية متابعة للوبي الفساد الانتخابي والسياسي والسلطوي من المستحيل تطبيق القانون .
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19
4 - معلقة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:21
واش كين شي ممر الراجلين فالمغرب بعدا ولا حيت الحادث سبب ديالو لاعب المنتخب عاد بان ليكم بلي الضحية ماديزش من ممر الراجلين
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3
5 - ابو خليل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:25
هاهما بداو كيصوبو القضية . ممر غير خاص بالراجلين . اوا و السرعة المفرطة فين غنديروها . اودي غير طلقوه من الاخر او هنونا راه غدين ليها و السلام . قانون الغاب حنا فيه
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0
6 - joker الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:29
في الاخير غادي ياخد 3 اشهر مع وقف التنفيد.هادي الى كاع زعما ميعيقوش
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7 - omar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:31
المشكل لقاو ليه الحل ......تفاسرات
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8 - السلاوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:31
عطاوه الباسبور و كفالة 10000 Dh ... بغاوه يفهم راسو و يهرب .
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