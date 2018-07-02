نيمار ينهي "مغامرة" المكسيك ويؤهل البرازيل إلى ربع نهاية المونديال

هسبريس من الرباط

لم يخلق المنتخب المكسيكي المفاجأة على غرار منتخبات سبقته، حيث انحنى أمام عاصفة "سحرة السامبا" بهدفين لصفر، في مباراة ثمن النهاية التي جمعت الفريقين عصر اليوم برسم إقصائيات المونديال بروسيا.

وأحرز نيمار هدفا وصنع آخر ليقود منتخب البرازيل لفوز مستحق على نظيره المكسيكي والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا.

أحرز نيمار الهدف الأول في بداية الشوط الثاني وصنع الآخر قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي وسجله البديل روبرتو فيرمينو.

وكرس نيمار بذلك عقدة الخروج من ثمن النهائي للمنتخب المكسيكي الذي ودع بطولات كأس العالم في نسخها الست الأخيرة من دور الستة عشر.

وكاد منتخب "لوس تيكوس" أن يخسر المباراة بنتيجة أكبر من ذلك لولا تألق الحارس جييرمو أوتشوا في الذود عن مرماه أمام سيل الهجمات الخطيرة لمنتخب السيليساو.

جاءت البداية قوية وسريعة من الفريقين مع ضغط للمنتخب المكسيكي في الأمام ومحاولة استغلال الأطراف ليشكل من خلال عرضياته خطورة على السيليساو الذي لاحت له أول فرصة من تسديدة لنيمار في الدقيقة الخامسة من أمام المنطقة تصدى لها الحارس المكسيكي أوتشوا.

تراجع بعدها المنتخب البرازيلي أمام الهجوم الكاسح لمنتخب "لوس تيكوس" الذين سيطروا على مجريات اللعب خلال أول ثلث ساعة.

عاد المنتخب البرازيلي بعدها للمباراة وتالق أوتشوا في الدقيقة 25 حين تصدى لكرة نيمار الذي اخترق المنطقة من الجهة اليسرى وسدد بيمناه ولكن الحارس المكسيكي أبعدها عن مرماه.

استمر الضغط البرازيلي خلال الدقائق التالية وسدد كوتينيو قذيفة في الدقيقة 27 علت العارضة بسنتيمترات.

وتألق أوتشوا مجددا في الدقيقة 33 حين تصدى لتسديدة أخرى من نيمار الذي تلاعب بالدفاع وتوغل داخل المنطقة.

استمرت الهيمنة البرازيلية حتى نهاية الشوط الأول المثير بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل اوتشوا التألق بالتصدي لتسديدة خطيرة من كوتينيو في الدقيقة 48 وحولها إلى ركنية.

وأحرز نيمار هدف التقدم في الدقيقة 51 من تمريرة عرضية لويليان الذي توغل بسرعته داخل المنطقة ومرر كرة أمام المرمى حولها مهاجم باريس سان جيرمان بيمناه داخل الشباك.

تراجع بعدها المنتخب البرازيلي للدفاع، وكادت أن تتلقى شباكه هدفا في الدقيقة 61 من تسديدة من خارج المنطقة حولها الحارس اليسون بيكر إلى ركنية.

وحافظ أوتشوا مجددا على آمال فريقه في المباراة بتصديه في الدقيقة 63 لقذيفة أطلقها من داخل المنطقة وحولها إلى ركنية.

وكاد نيمار أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد هجمة مرتدة قادها ويليان حين أطلق مهاجم باريس سان جيرمان تسديدة زاحفة من داخل المنطقة ارتطمت بالدفاع ومرت إلى جوار القائم.

وقضى فيرمينو بعد دقيقتين من نزوله لأرض الملعب على آمال منتخب لوس تيكوس في الدقيقة 88 بهدف ثاني سجله من تمريرة عرضية لنيمار أمام المرمى.

وينتظر المنتخب البرازيلي في ربع النهائي الفائز من مواجهة بلجيكا واليابان التي تقام في وقت لاحق اليوم.