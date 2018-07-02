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كُتّاب وآراء
عزيز بوحدوز: "قُل لن يصيبنا إِلَا مَا كتب اللَّهُ لَنا"
شَكر اللاعب عزيز بوحدوز الجماهير المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى زملائه في المنتخب الوطني، بعد خروج "الأسود" من كأس العالم.
ونشر لاعب سانت باولي الألماني صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، علّق من خلالها على الهدف الذي سجّله في مرمى زميله منير المحمدي أمام إيران، بالقول: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ".
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما "شكرا للجماهير التي ساندتنا في روسيا، ومغاربة العالم، فخور بحملي قميص المنتخب في بطولة بحجم المونديال، لقد تعلمت الكثير من خلال اللحظات الرائعة التي عشتها رفقة زملائي".
وتابع المتحدث نفسه "أشكر الجامعة على ثقتها، ومنحي فرصة الدفاع عن ألوان العلم الوطني"، مضيفا "شعرت بخيبة أمل في البداية، لكن إذا كنت تسعى للنجاح، فعليك تجاهل العقبات"