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كُتّاب وآراء
بلجيكا تتأهل بـ"ريمونتادا" مثيرة أمام منتخب اليابان في المونديال
انتهت مباراة بلجيكا واليابان في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم بفوز شاق لرفاق هازارد على لاعبي السامواري الياباني بثلاثة أهداف لهدفين.
وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم عبر فوزه الدرامي على نظيره الياباني في روستوف في دور الستة عشر للبطولة.
وكان "الشياطين الحمر" منهزمين بهدفين أمام "الساموراي الياباني" قبل أن ينتفضوا دفعة واحدة ويمزقوا شباك اليابانيين بـ3 أهداف متوالية.
ونجح منتخب بلجيكا في تحويل تأخره بهدفين أمام اليابان إلى فوز مثير بثلاثة أهداف ليحجز مقعده في دور الثمانية عن جدارة.
ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز إلى البديل ناصر الشاذلي الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.