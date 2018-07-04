يوفنتوس يجهّز 120 مليون يورو لجلب رونالدو

هسبريس ـ مُتابعة

يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا ماليا بقيمة 120 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بطل "كالتشيو" يسعى لضم رونالدو، الذي سيكمل في فبراير القادم عامه الـ34، بعقد يمتد حتى 2022 وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، أي بزيارة خمسة ملايين عما يتقاضاه حاليا مع الريال.

وأضافت أن كريستيانو سعيد بالعرض الذي قدمه نادي "السيدة العجوز"، بعدما حقق كل الألقاب الممكنة مع "النادي الملكي"، وهو يسعى للفوز بلقبه السادس لـ"تشامبيونزليغ" مع ناد ثالث في أوروبا، بعدما توج به مع مانشستر يونايتد مرة والريال أربع مرات.

وكان "الدون" قد أعرب عن رغبته في ترك "القلعة البيضاء"، في ماي الماضي، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد لم يجبر أي لاعب على البقاء بعد رغبته في المغادرة، وآخر حالتين تهمان خاميس رودريغيز وألفارو موراتا اللذين قام "الملكي" ببيعهما في صيف 2017.

وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي الإيطالي، أندريا أنييلي، اتصل عدة مرات بكريستيانو لإقناعه بالانتقال إلى "بيانكونيري"، الذي يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد طول غياب، رغم تتويجه بلقب "سكوديتو" في السنوات السبع الأخيرة.