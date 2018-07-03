لاعب المنتخب الدنماركي يورغنسن مهدد بالقتل

هسبريس - رويترز

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورغنسن تهديدات بالقتل بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم 2018.

وتسبب إهدار يورغنسن لركلة الترجيح، أول أمس الأحد، في خروج الدنمارك من المونديال بعد التعادل 1-1 في الزمن الأصلي والإضافي للتنافس، أمام منتخب كرواتيا.

وكتب الاتحاد الدنمركي في بيان بحسابه على تويتر: "توقفوا! يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل، سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين".

"هذه واقعة غير مقبولة تماما! لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون"، يزيد المصدر نفسه.

وأهدر ثلاثة لاعبين من الدنمارك ركلات الترجيح التي تولوا تنفيذها، لتتفوق كرواتيا 3-2، لكن يورغنسن كان آخر من أهدر، ليتعرض إلى الإساءة على حسابه في "إنستغرام" و"فيسبوك"، كما حظي بدعم كبير مشجعين كثيرين.