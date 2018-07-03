24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. أبطال الدراجات يرفضون منافسات البطولة الوطنية‎ (5.00)

  3. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  4. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  5. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لاعب المنتخب الدنماركي يورغنسن مهدد بالقتل

لاعب المنتخب الدنماركي يورغنسن مهدد بالقتل

لاعب المنتخب الدنماركي يورغنسن مهدد بالقتل
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:45

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورغنسن تهديدات بالقتل بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في كأس العالم 2018.

وتسبب إهدار يورغنسن لركلة الترجيح، أول أمس الأحد، في خروج الدنمارك من المونديال بعد التعادل 1-1 في الزمن الأصلي والإضافي للتنافس، أمام منتخب كرواتيا.

وكتب الاتحاد الدنمركي في بيان بحسابه على تويتر: "توقفوا! يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبدا أي تهديدات بالقتل، سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين".

"هذه واقعة غير مقبولة تماما! لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون"، يزيد المصدر نفسه.

وأهدر ثلاثة لاعبين من الدنمارك ركلات الترجيح التي تولوا تنفيذها، لتتفوق كرواتيا 3-2، لكن يورغنسن كان آخر من أهدر، ليتعرض إلى الإساءة على حسابه في "إنستغرام" و"فيسبوك"، كما حظي بدعم كبير مشجعين كثيرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - علي امرابط الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:57
نسيت الشعوب انه مجرد جلد منفوخ
وواحد من وسائل الترفيه في العالم ، ليس من الضروريات في الحياة
لو قيل ان هذا اللاعب معرض للقتل بسبب قضية مادية لتفهمنا الأمر لكن ان يحاول البعض الانتقام من لاعب اضاع ركلة جزاء ترجيحية فهذا يعتبر جنونا .
قضية اسكوبار الكولومبي تعود الى الواجهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.