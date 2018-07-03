محاكمة أمين حاريث تنطلق بعد أسبوع في مراكش

هسبريس من مراكش

تم تقديم أمين حاريث، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي "شالكه" الألماني، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش.

ووجهت إلى الرياضي نفسه تهمة القتل الخطأ والتسبب في حادثة سير مميتة، وذلك عقب صدمه شخصا، نهاية الأسبوع الماضي، بشكل أفضى إلى وفاة الضحية.

وقررت النيابة العامة، بعد مثول اللاعب الدولي أمامها، متابعة حاريث في حالة سراح بعد تقديم كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وجرى تحديد جلسة يوم 11 يوليوز الجاري للشروع في النظر ضمن قضيته.