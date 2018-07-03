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محاكمة أمين حاريث تنطلق بعد أسبوع في مراكش
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:44
تم تقديم أمين حاريث، لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ونادي "شالكه" الألماني، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش.
ووجهت إلى الرياضي نفسه تهمة القتل الخطأ والتسبب في حادثة سير مميتة، وذلك عقب صدمه شخصا، نهاية الأسبوع الماضي، بشكل أفضى إلى وفاة الضحية.
وقررت النيابة العامة، بعد مثول اللاعب الدولي أمامها، متابعة حاريث في حالة سراح بعد تقديم كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وجرى تحديد جلسة يوم 11 يوليوز الجاري للشروع في النظر ضمن قضيته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:56
نحن نثق في العدالة و لا نريد اي انحياز لان هاد السيد ارتكب جريمة
تعليق غير لائق
-67
2 - موحا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:57
نتمنى من الله أن تمر المحاكمة في صالح الطرفين ويتم الصلح الان الضحية عند الخالق ونتمنى له الجنة وحارث ينتظره مستقبل زاهر وأن يطلب المغفرة من الله وعائلة الضحية
تعليق غير لائق
140
3 - Omar de Malaga الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:58
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته.
القانون والقانون ثم القانون على الجميع. ربما ستكون تباعيات سلبية على مساره الكروي.
هذه عواقب التهور وحماقة الشباب الله يهديه
القانون والقانون ثم القانون على الجميع. ربما ستكون تباعيات سلبية على مساره الكروي.
هذه عواقب التهور وحماقة الشباب الله يهديه
تعليق غير لائق
-29
4 - ahmed الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:58
عندوالزهر مطاحش فالمانيا،القتل الخطا !!ههه تتفلاو اشمن خطا ؟راه طبقو عليه القانون ديال لاباس عليه ميتشدش طبقا للفصل منعرفف من قانون الله اعلم الصادر فتا نهار!!!الله يخد فيكم الحق هو سراح موقت والزفزافي ٢٠ عام ؟وفهم تسطا...
تعليق غير لائق
-15
5 - joker الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 11:59
كيفاش القتل الخطا؟؟؟الى تتبت عليه السياقة في حالة السكر الطافح و السرعة المفرطة و التسابق في الشوارع و التسبب في القتل هذا لا يسمى القتل الخطا:هذا القتل مع سبق الاصرار......
6 - الصبر الجميل الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:05
القتل الخطأ وكفالة مالية لكي لايحبس حتي تتبين تحقيقات في ألمانيا رئيس الفريق بايرن الكورة القدم عمره أكثر من 60سنة دخل الحبس لأنه تهرب من الدفع الضرائب القانون هو القانون لايعرف احد مهما كان منصبه رغم هاذا الرئيس البايرن اسم هونيس له يخلص كفالة 4 مرات
تعليق غير لائق
-10
7 - نبيل القنيطرة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:07
كا أحد مستعملي الطريق اما و أنا سائق أو راجلا أتساءل هل الضحية حين أراد عبور الطريق كان فوق ممر الراجلين أم قام يقطع الطريق بتهور مما يربك السائقين
لقد أوجد قانون قامت الدنيا عليه و قعدت ألا وهو قطع الطريق من ممر الراجلين
حين يتداول خبر مثل هذا فالأضل لتنوير الرأي العام عن مثل هاته الجزئيات فأنا شخصيا أعاني وسط المدن لأن كا شخص يقطع من المكان الذي يشتهيه فتصوروا معي في كل 500 متر يجب أن تفرمل أكثر من عشر مرات فا بالك في بمواطن عيش في ألمانيا وخصوصا نعلم تطبيق قانون السير بها للراجلين قبل السائقين والله العظيم هاد الناس ملي كيجيوا للمغرب بالسيارات يصدمون من هول ما يرون من عبث الراجلين
أنا هنا لا أدافع عن أميت ولا أتحامل على المشمول برحمة الله تعالى
الله يهدي الناس
لقد أوجد قانون قامت الدنيا عليه و قعدت ألا وهو قطع الطريق من ممر الراجلين
حين يتداول خبر مثل هذا فالأضل لتنوير الرأي العام عن مثل هاته الجزئيات فأنا شخصيا أعاني وسط المدن لأن كا شخص يقطع من المكان الذي يشتهيه فتصوروا معي في كل 500 متر يجب أن تفرمل أكثر من عشر مرات فا بالك في بمواطن عيش في ألمانيا وخصوصا نعلم تطبيق قانون السير بها للراجلين قبل السائقين والله العظيم هاد الناس ملي كيجيوا للمغرب بالسيارات يصدمون من هول ما يرون من عبث الراجلين
أنا هنا لا أدافع عن أميت ولا أتحامل على المشمول برحمة الله تعالى
الله يهدي الناس
8 - مغربي من ايطاليا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:07
حادثة سير عادية يمكنها أن تقع لأي شخص في حياته، نطلب الرحمة للفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونطلب الصبر والسلوان لعائلته، فلماذا تصطادون في الماء العكر إذا تحدثنا عن الكرة مدرب وإذا تحدثنا عن السياسة الكل سياسي وإذا تحدثنا عن القانون فالكل محامي فكفاكم تهليلا يا إخواني، إنها حادثة تقع في اليوم عشرات المرات، ليس لأنه لاعب كرة قدم تنتقده بهاته الحدة، فلتأخذ العدالة مجراها وكفى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا شباب وطني،(اللي غلب يعف)
9 - Younes-Painter الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:16
لو كان في المانيا لما تجرا ان يتسابق مع سيارتين اخرتين بسرعة جنونية في الشارع العام و كاننا في حلبة Formula 1. السرعة الجنونية هي السبب في وفاة الشاب لان حارث لو لم يتجاوز سرعة 60 كلم لما كان الاصطدام قاتلا. شي وحدين تايدتفعو عليه زعما الله يسامح و هذا لاعب دولي ديالنا مستقبل المنتخب!! ا سيدي راه فالدول الديمقراكية واخا يكون من عاءلة الحاكم يجرجروه الا دار علاش !! يجب تطبيق القانون على الجميع كيفما كانوا راه المحسوبية و الزبونية و الرشاوى و المعارف خربوا البلاد و العباد و جعلوا المغرب يتذيل دول العالم في كل مجالات التنمية
10 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:18
حسب رئيى المتواضع فإن محاكمة أمين حاريث الذي يوجد في حالة لا أتمنها لأي مسلم قد بدأت منذ الساعات الأولى من وقوع الحادثة المؤلمة.
و الدليل على ذلك حجم المرافعات بل و حتى الأحكام المسبقة التي صدرت في حقه في صفحات مواقع التواصل الإجتماعية ناهيك عن محاكمة النفس التي ربما لن تنفعها حتى الدعوات المشار إليها في صفحة أمرابط الطالع على موقع هسبريس. ونطلب من الله أن يخفف عنه ما نزل آمين يا رب العالمين و أن يرزق للجميع الصبر و السلوان إنه سميع مجيب.
و الدليل على ذلك حجم المرافعات بل و حتى الأحكام المسبقة التي صدرت في حقه في صفحات مواقع التواصل الإجتماعية ناهيك عن محاكمة النفس التي ربما لن تنفعها حتى الدعوات المشار إليها في صفحة أمرابط الطالع على موقع هسبريس. ونطلب من الله أن يخفف عنه ما نزل آمين يا رب العالمين و أن يرزق للجميع الصبر و السلوان إنه سميع مجيب.
11 - برهوووم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:26
في الأول قالوا بأن أخوه من صدم الضحية، لكن بقدرة قادر أصبح هو من قام بصدم الضحية.
لا تستغربوا إذا حكموا له بأن الضحية هو من رمى نفسنه أمامه.
مغرب العجائب.
لا تستغربوا إذا حكموا له بأن الضحية هو من رمى نفسنه أمامه.
مغرب العجائب.
12 - rajol الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:28
سيتم الصلح و التعويض و يطوى الملف وياخذ كل ذي حق حقه واتاوته
13 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:30
المسألة محسومة مسبقا ، مدونة السير تطبق حصريا على فئة بوزبال اما المقربون من المخزن و زبانيته فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون و يجدون دائما المخارج لجرائمهم او اخطائهم هذا ان لم يتم تحميل اسرة الضحية تكاليف اصلاح سيارة حاتم . فالمثير في هذه القضية ان احد نشطاء جرادة حكم عليه بالسجن لأرتكابه حادثة سير لم يؤذي فيها أحدا بل اصطدم فقط بشجرة و توبع بتهم واهية ، فالضحية تم دوسه كصرصور و اقصى ما سيحكم به على اللاعب هي غارمة مالية . انه بلد (طحن مو) اجمل بلد في العالم !!!
14 - زهير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:41
إن كنت مذنبا فلا مجال للمراوغة لأن القانون فوق الجميع .. و إن لم تكون، سيطلق سراحك بإذن الله
16 - khaald الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:54
قدر الله وماشاء فعل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحم الفقيد ونقول لابويه عظم الله اجركم في مصابكم ولا تتبعا الطمع فاموال الدنيا لن ترجع ولدكم الله يرحمه. و كذلك نقول للاعب ابتعد عن التهورات والسلوكيات التي ليست في صالحك. و نقول لبعض المعلقين كفى من التشميث قولوا خيرا أو اصمتوا
17 - محمد من مكناس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 12:55
القتل كان بالخطأ ولم يكن متعمدا وعلى حاريت ارضاء أهل الضحية خاصة وأن الامكانيات لا تنقصه.
18 - متصالح مع نفسه الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:01
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾
هذا حكم الله سبحانه و تعالى ,الذي وجب على المسلمين اتباعه.
أما في الدول الكافرة , فعليهم بتجاهل هذه الآية و تعويضها بما يحلو لهم, مثلما اعتادو عليه.
فلقد سبق لهم تغيير أحكام الله ,و عاقبو القاتل عمدا بالسجن بضع سنوات, عوض إعدامه !
و السارق ببضعة أشهر عوض قطع اليد.
و....و.....و.....إلخ.
قبل أن نحكم على الناس, علينا محاسبة أنفسنا نحن المنافقين أولا . وكلنا مسؤولون على هذه الوضعية..
من لا يطالب بالحق ,فهو كمن لا حق له.
هذا حكم الله سبحانه و تعالى ,الذي وجب على المسلمين اتباعه.
أما في الدول الكافرة , فعليهم بتجاهل هذه الآية و تعويضها بما يحلو لهم, مثلما اعتادو عليه.
فلقد سبق لهم تغيير أحكام الله ,و عاقبو القاتل عمدا بالسجن بضع سنوات, عوض إعدامه !
و السارق ببضعة أشهر عوض قطع اليد.
و....و.....و.....إلخ.
قبل أن نحكم على الناس, علينا محاسبة أنفسنا نحن المنافقين أولا . وكلنا مسؤولون على هذه الوضعية..
من لا يطالب بالحق ,فهو كمن لا حق له.
19 - عبد الرزاق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:09
امين حارت شاب مغربي يحسب له انه اختار الدفاع عن الراية المغربية من خلال اللعب للمنتخب الوطني.لكن كونه بطلا لا يعفيه من المحاسبة لأن دالك سيسيئ لسمعة بلد باكمله.الدول الديموقراطية تضع الجميع تحت القانون.
20 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:28
الى المعلق رقم 18، ألا تعرف اخي ان هناك الكفار و المنافقون الذين هم الاسوأ و تم وصفهم بكونهم في الدرك الاسفل من النار ، فهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض ، فنحن لسنا مع سجن حارث بل أن يطبق القانون على الجميع ، اما أن نسجن الاشخاص بدعوى تطبيق مدونة السير لانها تحد من هذه الحوادث و عندما يتعلق الأمر بأحد زبانية المخزن نبحث له في ايات القرآن و الزبور و الأنجيل لإيجاد مخارج له فهذا هو النفاق بعينه . فهذا اللاعب حسب ما تسرب كان يقود بسرعة مفرطة و ارتكب حادثة سير و غادر موقع الحادثة و هو فرار في نظر القانون . كما تحدثت اخبار عن سباق بينما ثلاث سيارات و هناك ايضا احتمال كونه سكران . فواضح ان كل هذه العناصر قد اما ازاحتها من هذه القضية لتبرئة اللاعب و التي إن كانت صحيحة ستلقي به في السجن مع أكثر القوانين تساهلا في العالم !!!
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