الياباني هوندا: "مونديال روسيا 2018" الأخير لي

هسبريس ـ مُتابعة

أكد اللاعب الياباني كيسوكي هوندا أنه لن يشارك مرة أخرى في بطولة كأس العالم، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من "دور الستة عشر" لمونديال 2018 في روسيا.

وقال المهاجم الياباني، البالغ من العمر 32 عاما، "هذا كان المونديال الأخير لي"، ورغم ذلك ترك هوندا الباب مفتوحا أمام تمثيله للمنتخب الياباني مرة أخرى في المستقبل.

وأصبح لاعب باتشوكا المكسيكي في المونديال الروسي أول لاعب ياباني يسجل أهدافا في ثلاث نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. إذ أحرز هوندا أربعة أهداف في نهائيات كأس العالم ليكون بذلك أفضل هدافي اليابان في المونديال.