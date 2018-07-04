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الشكوك تلف مشاركة زيركوف في لقاء كرواتيا
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:03
تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب منتخب روسيا يوري زيركوف في مباراة ربع نهائي "كأس العالم 2018" أمام كرواتيا، السبت القادم، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إسبانيا في ثمن النهائي.
وبحسب ما ذكرت الصحافة المحلية في روسيا فإن زيركوف سيغيب عن الأقل عن مواجهة كرواتيا، بعدما تأكدت إصابته بالتهاب في أوتار العضلة النعلية، وقد يغيب عن باقي البطولة حال استمرت الإصابة.
وبهذا الشكل سيعتمد "الدب الروسي" على فيودور كودرياشوف أمام كرواتيا لتعويض غياب لاعب زينيت سان بطرسبرغ.