24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  3. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  4. مصلحة الأطفال الخدّج تعزّز العرض الصحي بسطات (5.00)

  5. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الشكوك تلف مشاركة زيركوف في لقاء كرواتيا

الشكوك تلف مشاركة زيركوف في لقاء كرواتيا

الشكوك تلف مشاركة زيركوف في لقاء كرواتيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:03

تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب منتخب روسيا يوري زيركوف في مباراة ربع نهائي "كأس العالم 2018" أمام كرواتيا، السبت القادم، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إسبانيا في ثمن النهائي.

وبحسب ما ذكرت الصحافة المحلية في روسيا فإن زيركوف سيغيب عن الأقل عن مواجهة كرواتيا، بعدما تأكدت إصابته بالتهاب في أوتار العضلة النعلية، وقد يغيب عن باقي البطولة حال استمرت الإصابة.

وبهذا الشكل سيعتمد "الدب الروسي" على فيودور كودرياشوف أمام كرواتيا لتعويض غياب لاعب زينيت سان بطرسبرغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.