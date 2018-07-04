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الرئيسية | رياضة | لويس سواريز يدافع عن صديقيه ميسي ونيمار

لويس سواريز يدافع عن صديقيه ميسي ونيمار

لويس سواريز يدافع عن صديقيه ميسي ونيمار
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: خالد كدار)
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 03:35

كشف لويس سواريز، نجم هجوم منتخب أوروغواي لكرة القدم، أنه تحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله في برشلونة، ليقدم له المساندة بعد خروجه مع منتخب بلاده من منافسات بطولة كاس العالم 2018 في روسيا.

مهاجم منتخب أوروغواي، الذي يستعد لمواجهة فرنسا في دور الثمانية للمونديال يوم الجمعة المقبل، قال: "بالطبع تحدثت معه، ولكن ما قلناه سيبقى أمرا خاصا بنا".

وأضاف سواريز: "من جانبي قدمت له المساندة لأنه صديقي، وهو قدم لي التهنئة على استمراري في المنافسة".

ودافع سواريز عن ميسي، الذي لم يتألق في المونديال ولم يفلح في قيادة الأرجنتين للإفلات من الخروج المبكر من كأس العالم، حيث قال: "الأمر هنا يعتمد على الجماعية وليس على لاعب واحد فقط".

وسقطت الأرجنتين بحصة 3 ـ 4 أمام فرنسا في دور الستة عشر، قبل ساعات قليلة من تغلب أوروجواي على البرتغال، في نفس الدور، ومن ثم تأهلها إلى دور الثمانية.

وتحدث سواريز أيضا عن زميله السابق في برشلونة، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وعن الانتقادات التي يتلقاها الأخير، واستطرد قائلا: "العالم أجمع يعرف قدر نيمار، إنه مثير للإعجاب ورائع، أما ما يتعلق بالمخالفات فهناك الحكام للفصل في هذا الأمر، سوف ينتقدونه دائما لهذا السبب أو لغيره".

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